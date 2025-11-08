Новини
Концертът на Limp Bizkit в Талин може да бъде отменен заради проруски коментари на Фред Дърст

8 Ноември, 2025 13:44 762 11

  • естония-
  • limp bizkit-
  • фред дърст-
  • талин-
  • концерт

Талин реагира остро на минали проруски коментари на вокалиста и поставя под въпрос присъствието му в естонското културно пространство

Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Естонското министерство на външните работи разкритикува планираното гостуване на американската ню-метъл група Limp Bizkit в Талин, съобщи националната обществена телевизия ERR.

Групата възнамерява да изнесе концерт в естонската столица на 31 май 2026 г., според информация на NTR Team и Baltic Live Agency. Негативната реакция на естонските власти се свързва с предишни положителни изказвания на вокалиста Фред Дърст за руския президент Владимир Путин.

Дърст по-рано заявява, че „може би някой ден би искал да живее в Крим“. Според списание Kroonika през 2024 г. той е писал във „ВКонтакте“, че му липсват руските фенове и се надява отново да се срещне с тях.

Говорителят на Естонското външно министерство Брита Кикас, цитирана от ERR, коментира, че „няма място за руски поддръжници нито в Естония, нито в естонското културно пространство“.

Организаторите на концерта заявиха, че при одобряването на събитието са разчитали на информация, според която нито групата, нито Фред Дърст са правили политически изявления след 2015 г.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    14 5 Отговор
    Свобода на словото ЛИ🤔🤔🤔🤔

    13:48 08.11.2025

  • 2 Васил

    17 5 Отговор
    Пука му на Фред Дърст на сайдера за Естонските пудели.

    13:51 08.11.2025

  • 3 Страх лозе пази

    14 4 Отговор
    Естонската пропаганда спира дългоочакван концерт защото изказване на вокалиста противоречи на зададената! Простотията не ходи по дърветата а по прозападните човекомразци!

    13:53 08.11.2025

  • 4 смешници:бил е и уж още се води на урк

    7 2 Отговор
    може би някой ден би искал да живее в Крим

    13:54 08.11.2025

  • 5 Вокалист не вокалист

    3 10 Отговор
    Няма място в Талин, след като ги е надробил.
    Певец, с извинение.

    13:57 08.11.2025

  • 6 Че какво лошо

    8 2 Отговор
    е казал? Нали Крим е само временно на руснаците😂😂😂
    Той просто иска да живее в Крим и толкоз😂😂😂

    Коментиран от #9

    14:04 08.11.2025

  • 7 да оди

    3 3 Отговор
    в мацква

    14:16 08.11.2025

  • 8 666

    9 3 Отговор
    ха ха ха моля за лек коментар за свободата на словото

    Коментиран от #10

    14:19 08.11.2025

  • 9 666

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Че какво лошо":

    ха ха ха бил съм в Крим и разбирам защо Ук пикаят газ но той е бил Ру и ще остане такъв а и вкаран 14 в тяхната конституция

    14:24 08.11.2025

  • 10 1488

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "666":

    ше се молиш в газенваген

    14:48 08.11.2025

  • 11 Не е знаел какво

    0 1 Отговор
    Човека. Но нека поживее в Крим. Ха ха ха. Най добрия начин да излекуваш русофил е да го изпратиш да поживее в русия за малко. Питайте Жерар Дьопардио

    14:58 08.11.2025