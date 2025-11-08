Концертът на Limp Bizkit в Талин може да бъде отменен заради проруски коментари на Фред Дърст

Естонското министерство на външните работи разкритикува планираното гостуване на американската ню-метъл група Limp Bizkit в Талин, съобщи националната обществена телевизия ERR.

Групата възнамерява да изнесе концерт в естонската столица на 31 май 2026 г., според информация на NTR Team и Baltic Live Agency. Негативната реакция на естонските власти се свързва с предишни положителни изказвания на вокалиста Фред Дърст за руския президент Владимир Путин.

Дърст по-рано заявява, че „може би някой ден би искал да живее в Крим“. Според списание Kroonika през 2024 г. той е писал във „ВКонтакте“, че му липсват руските фенове и се надява отново да се срещне с тях.

Говорителят на Естонското външно министерство Брита Кикас, цитирана от ERR, коментира, че „няма място за руски поддръжници нито в Естония, нито в естонското културно пространство“.

Организаторите на концерта заявиха, че при одобряването на събитието са разчитали на информация, според която нито групата, нито Фред Дърст са правили политически изявления след 2015 г.