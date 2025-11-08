Концертът на Limp Bizkit в Талин може да бъде отменен заради проруски коментари на Фред Дърст

Естонското министерство на външните работи разкритикува планираното гостуване на американската ню-метъл група Limp Bizkit в Талин, съобщи националната обществена телевизия ERR.
Групата възнамерява да изнесе концерт в естонската столица на 31 май 2026 г., според информация на NTR Team и Baltic Live Agency. Негативната реакция на естонските власти се свързва с предишни положителни изказвания на вокалиста Фред Дърст за руския президент Владимир Путин.
Дърст по-рано заявява, че „може би някой ден би искал да живее в Крим“. Според списание Kroonika през 2024 г. той е писал във „ВКонтакте“, че му липсват руските фенове и се надява отново да се срещне с тях.
Говорителят на Естонското външно министерство Брита Кикас, цитирана от ERR, коментира, че „няма място за руски поддръжници нито в Естония, нито в естонското културно пространство“.
Организаторите на концерта заявиха, че при одобряването на събитието са разчитали на информация, според която нито групата, нито Фред Дърст са правили политически изявления след 2015 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
13:48 08.11.2025
2 Васил
13:51 08.11.2025
3 Страх лозе пази
13:53 08.11.2025
4 смешници:бил е и уж още се води на урк
13:54 08.11.2025
5 Вокалист не вокалист
Певец, с извинение.
13:57 08.11.2025
6 Че какво лошо
Той просто иска да живее в Крим и толкоз😂😂😂
Коментиран от #9
14:04 08.11.2025
7 да оди
14:16 08.11.2025
8 666
Коментиран от #10
14:19 08.11.2025
9 666
До коментар #6 от "Че какво лошо":ха ха ха бил съм в Крим и разбирам защо Ук пикаят газ но той е бил Ру и ще остане такъв а и вкаран 14 в тяхната конституция
14:24 08.11.2025
10 1488
До коментар #8 от "666":ше се молиш в газенваген
14:48 08.11.2025
11 Не е знаел какво
14:58 08.11.2025