Хилари Дъф за първи път проговаря за напрежението със сестра си

Хилари Дъф за първи път проговори за „семейни драми“ след години на спекулации сред феновете, че тя и сестра ѝ Хейли са в конфликт, предава Page six.

В разговор с Rolling Stone за новата си музика, 38-годишната Хилари призна, че най-накрая се чувства „готова да запълни празнотите, да сподели с хората и да се свърже с тях на настоящото ниво“.

Тя обясни, че както тя, така и нейните фенове, „са преживели много от същите неща, независимо дали става въпрос за сложни отношения, тревожност, отглеждане на деца, разводи, търсене на себе си в зрелостта или семейни драми“.

Хилари и 40-годишната Хейли, които някога бяха изключително близки - не са били заснети заедно публично от 2019 г. насам, а също така не изглежда да взаимодействат в социалните мрежи.

До момента Хейли не е публикувала нищо за новата песен на Хилари. Причините за предполагаемото напрежение между сестрите остават неясни, но DeuxMoi твърдеше, че конфликтът е свързан с мъжа на Хилари, Матео Кома, и неговите отношения с Хейли или нейния годеник Матео Розенберг.

Фенове в Reddit също споделят различни теории, включително, че Хейли не е присъствала на сватбата на Хилари и Кома през 2019 г., въпреки че някои публикации твърдят, че е присъствала на церемонията.

Представители на Хилари и Хейли все още не са отговорили на запитванията на Page Six.

В петък Хилари Дъф издаде сингъла „Mature“ - първият ѝ музикален проект след 10 години. В интервюто си за Rolling Stone тя описва песента като разговор със своето по-младо „аз“ за преживяно събитие. Според нея, композицията отразява приемането на миналото и намирането на хумор в собствените си преживявания, като същевременно утвърждава удовлетворението от настоящето.

През септември Дъф обяви, че е подписала договор с Atlantic Records и подготвя документален сериал, който ще включва интервюта, изпълнения и видеа от личния ѝ архив.