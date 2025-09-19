Сестрата на Кейт Мос разгорещи социалните мрежи с дръзка визия без сутиен (СНИМКА)

Лоти Мос, по-малката сестра на световноизвестната Кейт Мос, публикува в Instagram провокативна снимка. 27-годишната красавица сподели стори, на което позира в ефирна бяла рокля без презрамки, подчертаваща нейната женственост и стил. Моделът е заснет в страничен профил, като прозрачната материя на тоалета разкрива деликатни дантелени детайли и фини връзки по гърба.
Още по-смело – Лоти е избрала да се снима без сутиен, което придава още по-голяма дързост на кадъра.
Снимката бързо предизвика бурни реакции сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за смелия ѝ избор и безупречен стил. Лоти Мос определено не се страхува да експериментира с визията си и да бъде в центъра на вниманието.
