Сестрата на Кейт Мос разгорещи социалните мрежи с дръзка визия без сутиен (СНИМКА)

19 Септември, 2025 11:37

Снимката бързо предизвика бурни реакции сред последователите ѝ

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Лоти Мос, по-малката сестра на световноизвестната Кейт Мос, публикува в Instagram провокативна снимка. 27-годишната красавица сподели стори, на което позира в ефирна бяла рокля без презрамки, подчертаваща нейната женственост и стил. Моделът е заснет в страничен профил, като прозрачната материя на тоалета разкрива деликатни дантелени детайли и фини връзки по гърба.

Още по-смело – Лоти е избрала да се снима без сутиен, което придава още по-голяма дързост на кадъра.

Снимка: Инстаграм

Снимката бързо предизвика бурни реакции сред последователите ѝ, които не спестиха комплиментите си за смелия ѝ избор и безупречен стил. Лоти Мос определено не се страхува да експериментира с визията си и да бъде в центъра на вниманието.


  • 1 ИВАН

    Хубаво момиче, ама се татуирало като миганка, такава мода наложиха - белия човек отиде на кино.

    11:47 19.09.2025