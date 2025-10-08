Новини
Сестрата на Доли Партън призова за молитви: Бори се с мистериозен здравословен проблем

8 Октомври, 2025 14:31 1 285 7

"В сърцето си знам, че ще се оправи", пише Фрида Партън

Сестрата на Доли Партън призова за молитви: Бори се с мистериозен здравословен проблем - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Легендата на кънтри музиката Доли Партън отмени шестте си концерта, планирани за декември в The Colosseum в Caesars Palace, Лас Вегас. Шоуто, което трябваше да бъде част от специална зимна резиденция, ще се проведе през септември 2026 г., след като певицата обяви, че се нуждае от „няколко медицински процедури“ и време за възстановяване.

В официално изявление Доли Партън увери феновете, че решението е взето по лекарска препоръка и че планира да се върне на сцената „по-силна и по-гласовита от всякога“. Тя благодари на публиката за търпението и любовта и уточни, че концертите няма да бъдат отменени, а само пренасрочени.

Вчера сестра ѝ, Фрида Партън, публикува емоционално послание в социалните мрежи, в което призова почитателите на Доли да се включат в „молитвена вълна“. „Снощи не мигнах. Молех се за сестра ми. Тя е силна и вярвам, че с любовта на хората и Божията благословия ще се възстанови“, написа тя.

Близки до семейството съобщават, че изпълнителката е имала здравословни проблеми, свързани с бъбречни камъни, които са ѝ причинили болки и затруднения през последните месеци. Макар Партън да не разкрива подробности, медицинският ѝ екип е препоръчал ограничаване на натоварването и почивка.

По-късно Фрида Партън поясни, че не е искала да уплаши никого с призива си, а Доли просто се чувства отслабена в момента и има нужда от духовна подкрепа от феновете си.

Годината се оказа трудна за певицата и в личен план — през март тя загуби съпруга си Карл Дийн, с когото бе женена близо шест десетилетия. В негова памет Партън написа песента If You Hadn’t Been There, описвана от критиците като една от най-интимните композиции в кариерата ѝ.

След новината за отлагането на концертите социалните мрежи се изпълниха с послания за подкрепа. Фенове от цял свят изпращат пожелания за оздравяване, а някои музиканти — сред тях Риба Макентайър и Кийт Ърбан — също изразиха съпричастност и ѝ пожелаха да се възстанови бързо.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Истината

    2 5 Отговор
    Поредната икона която си отива. Нужни са 4да я носят. Чакаме следващата.

    14:33 08.10.2025

  • 2 Соваж бейби

    4 8 Отговор
    Призова за молитви 😂🙈,те постите имолитви ще я оправят и нея и целия свят.Вълшебна пръчка не съществува, а това с молитвата са глупости.

    Коментиран от #5, #6

    14:42 08.10.2025

  • 4 се моли за хилядите избивани

    1 2 Отговор
    палестинци ,бебета , млади и стари , всеки ден

    15:38 08.10.2025

  • 5 Ужас

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    много си просто създание!

    Коментиран от #7

    16:11 08.10.2025

  • 6 Последния Софиянец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Соваж бейби":

    Ресороба верва само на денгите и самагона.

    16:48 08.10.2025

  • 7 Соваж бейби

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Ужас":

    Според теб може съм проста ,ама не и навина да вярвам на молитви и чудеса.Не съм малко дете да си мисля че дядо Мраз е истински ,от известно време го замениха с дядо Коледа и двамата са фантастични герои за малки деца с подарени подаръци уж от тях ,закупени с пари от родителите им ,може ли такова безобразие и да лъжат малките ? .Няма чудеса на този свят !

    17:35 08.10.2025