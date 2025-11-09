В стремежа към здравословно тегло много хора се питат дали съществува разлика между половете по отношение на натрупването на излишни мазнини. Кой напълнява по-лесно - мъжете или жените? Отговорът не е еднозначен, защото покачването на килограми зависи от комплексно взаимодействие между биологични, хормонални и поведенчески фактори.
Биологични и хормонални различия
Мъжете и жените се различават по метаболизъм и хормонален профил - два ключови елемента, които определят как тялото обработва и съхранява мазнините. Женските хормони, особено естрогенът, подпомагат натрупването на мазнини в областта на ханша, бедрата и корема. Тези мастни запаси имат важна роля в процесите, свързани с бременността и кърменето.
При мъжете по-високите нива на тестостерон поддържат по-голяма мускулна маса, което ускорява метаболизма и увеличава разхода на енергия. Въпреки това те имат склонност да трупат мазнини основно в коремната област - тип натрупване, свързано с по-висок здравен риск.
Кой натрупва килограми по-лесно?
Жените обикновено са по-предразположени към увеличаване на телесните мазнини, особено поради хормоналните промени през различните етапи от живота - пубертет, бременност, менопауза. Метаболизмът им е по-бавен в покой в сравнение с мъжкия, което означава по-нисък разход на калории.
Мъжете, макар да разполагат с повече мускулна маса, също могат бързо да качат килограми, ако хранителният им режим е беден на фибри и богат на мазнини или захари. Заседналият начин на живот е рисков фактор и за двата пола.
Поведенчески фактори
Навиците и социалната среда също играят важна роля. Жените по-често са податливи на емоционално хранене и стресови реакции, които могат да доведат до преяждане. От своя страна, мъжете обикновено консумират по-голямо количество калории, тъй като имат по-големи енергийни нужди и понякога подценяват качеството на храната.
Източник: Ladyzone.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Който яде мясо
Коментиран от #4
14:40 09.11.2025
3 Гост
Коментиран от #5
14:43 09.11.2025
4 Уфффф....
До коментар #2 от "Който яде мясо":Промит мозък! Като ядеш отрови, пестициди и ГМО агенти ще земеш да изкараш 300 години!
14:52 09.11.2025
5 Варненец
До коментар #3 от "Гост":Твоето едно време, явно не е отдавна, преди 89-та маргарина не беше известен, само краве масло. Месото беше чисто, проблемът беше, че трябва да си го отгледаш. Магазините бяха празни.
Коментиран от #7, #12
15:08 09.11.2025
6 Зара
15:09 09.11.2025
7 По-дрът варненец
До коментар #5 от "Варненец":В още по древни времена се ползваше свинска мас или олио, накапено на филия с червен пипер и сол.
Коментиран от #10
15:15 09.11.2025
8 Софийски селянин,
Да че сега храната не е качествена като едно време съм съгласен.
Но всичко се свежда да количеството,а при нас плюскането се е превърнало в пандемия..
Или по точно сме се превърнали в консуматори и фабрики за л@..@....
От там и живеем по малко в следствие на инфаркти инсулти и други заболявания...
15:16 09.11.2025
9 Асен
15:18 09.11.2025
10 Циганска баница
До коментар #7 от "По-дрът варненец":му казваха на олио, накапено на филия с червен пипер и сол.
15:22 09.11.2025
11 за да не напълняват каките
също допринася за сияйна кожа и ведро настроение
вместо цъкане с лапнишарани по сайтовете и зяпане на сапунки и разни плямпала по бг каналите
15:26 09.11.2025
12 Вие сте били на цаца
До коментар #5 от "Варненец":Имаше само един маргарин Калиакра и само една майонеза Бойчиновско.
15:27 09.11.2025