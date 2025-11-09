В стремежа към здравословно тегло много хора се питат дали съществува разлика между половете по отношение на натрупването на излишни мазнини. Кой напълнява по-лесно - мъжете или жените? Отговорът не е еднозначен, защото покачването на килограми зависи от комплексно взаимодействие между биологични, хормонални и поведенчески фактори.

Биологични и хормонални различия

Мъжете и жените се различават по метаболизъм и хормонален профил - два ключови елемента, които определят как тялото обработва и съхранява мазнините. Женските хормони, особено естрогенът, подпомагат натрупването на мазнини в областта на ханша, бедрата и корема. Тези мастни запаси имат важна роля в процесите, свързани с бременността и кърменето.

При мъжете по-високите нива на тестостерон поддържат по-голяма мускулна маса, което ускорява метаболизма и увеличава разхода на енергия. Въпреки това те имат склонност да трупат мазнини основно в коремната област - тип натрупване, свързано с по-висок здравен риск.

Кой натрупва килограми по-лесно?

Жените обикновено са по-предразположени към увеличаване на телесните мазнини, особено поради хормоналните промени през различните етапи от живота - пубертет, бременност, менопауза. Метаболизмът им е по-бавен в покой в сравнение с мъжкия, което означава по-нисък разход на калории.

Мъжете, макар да разполагат с повече мускулна маса, също могат бързо да качат килограми, ако хранителният им режим е беден на фибри и богат на мазнини или захари. Заседналият начин на живот е рисков фактор и за двата пола.

Поведенчески фактори

Навиците и социалната среда също играят важна роля. Жените по-често са податливи на емоционално хранене и стресови реакции, които могат да доведат до преяждане. От своя страна, мъжете обикновено консумират по-голямо количество калории, тъй като имат по-големи енергийни нужди и понякога подценяват качеството на храната.

Източник: Ladyzone.bg.