Новини
Любопитно »
Кой напълнява по-лесно: мъжете или жените?

Кой напълнява по-лесно: мъжете или жените?

9 Ноември, 2025 14:34 657 12

  • напълняване-
  • мъже-
  • жени

Биология, хормони и навици - ключовите фактори, които определят склонността към натрупване на мазнини

Кой напълнява по-лесно: мъжете или жените? - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В стремежа към здравословно тегло много хора се питат дали съществува разлика между половете по отношение на натрупването на излишни мазнини. Кой напълнява по-лесно - мъжете или жените? Отговорът не е еднозначен, защото покачването на килограми зависи от комплексно взаимодействие между биологични, хормонални и поведенчески фактори.

Биологични и хормонални различия
Мъжете и жените се различават по метаболизъм и хормонален профил - два ключови елемента, които определят как тялото обработва и съхранява мазнините. Женските хормони, особено естрогенът, подпомагат натрупването на мазнини в областта на ханша, бедрата и корема. Тези мастни запаси имат важна роля в процесите, свързани с бременността и кърменето.

При мъжете по-високите нива на тестостерон поддържат по-голяма мускулна маса, което ускорява метаболизма и увеличава разхода на енергия. Въпреки това те имат склонност да трупат мазнини основно в коремната област - тип натрупване, свързано с по-висок здравен риск.

Кой натрупва килограми по-лесно?
Жените обикновено са по-предразположени към увеличаване на телесните мазнини, особено поради хормоналните промени през различните етапи от живота - пубертет, бременност, менопауза. Метаболизмът им е по-бавен в покой в сравнение с мъжкия, което означава по-нисък разход на калории.

Мъжете, макар да разполагат с повече мускулна маса, също могат бързо да качат килограми, ако хранителният им режим е беден на фибри и богат на мазнини или захари. Заседналият начин на живот е рисков фактор и за двата пола.

Поведенчески фактори
Навиците и социалната среда също играят важна роля. Жените по-често са податливи на емоционално хранене и стресови реакции, които могат да доведат до преяждане. От своя страна, мъжете обикновено консумират по-голямо количество калории, тъй като имат по-големи енергийни нужди и понякога подценяват качеството на храната.

Източник: Ladyzone.bg.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Който яде мясо

    4 3 Отговор
    Животните масово се зобят с хормони. Естрогена подпомага бързия темп на растежа им. Попаики в храната ни от него се дебелее най много.

    Коментиран от #4

    14:40 09.11.2025

  • 3 Гост

    6 1 Отговор
    Едно време, като деца ядяхме много хляб Заводски, режеш дебели филии мажеш с маргарин и какво ли не, ама дебели не сме били защото по цял ден бяхме навън я топка, я колело, я стражари и апаши до късно вечер, а и хляба е бил истински.

    Коментиран от #5

    14:43 09.11.2025

  • 4 Уфффф....

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Който яде мясо":

    Промит мозък! Като ядеш отрови, пестициди и ГМО агенти ще земеш да изкараш 300 години!

    14:52 09.11.2025

  • 5 Варненец

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Твоето едно време, явно не е отдавна, преди 89-та маргарина не беше известен, само краве масло. Месото беше чисто, проблемът беше, че трябва да си го отгледаш. Магазините бяха празни.

    Коментиран от #7, #12

    15:08 09.11.2025

  • 6 Зара

    1 0 Отговор
    Освен от Лейдизоун точка беге,трябва да има мнение и от Мистързоун точка беге.

    15:09 09.11.2025

  • 7 По-дрът варненец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Варненец":

    В още по древни времена се ползваше свинска мас или олио, накапено на филия с червен пипер и сол.

    Коментиран от #10

    15:15 09.11.2025

  • 8 Софийски селянин,

    4 0 Отговор
    Масово в България населението е надебеляло от млади до стари,мъже жени деца..
    Да че сега храната не е качествена като едно време съм съгласен.
    Но всичко се свежда да количеството,а при нас плюскането се е превърнало в пандемия..
    Или по точно сме се превърнали в консуматори и фабрики за л@..@....
    От там и живеем по малко в следствие на инфаркти инсулти и други заболявания...

    15:16 09.11.2025

  • 9 Асен

    0 2 Отговор
    Много ясно като банкомата и откаже ново Бентли веднага парцала се стресира.

    15:18 09.11.2025

  • 10 Циганска баница

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "По-дрът варненец":

    му казваха на олио, накапено на филия с червен пипер и сол.

    15:22 09.11.2025

  • 11 за да не напълняват каките

    3 0 Отговор
    трябва по често да месят кекс с игриви и отзивчиви набори
    също допринася за сияйна кожа и ведро настроение
    вместо цъкане с лапнишарани по сайтовете и зяпане на сапунки и разни плямпала по бг каналите

    15:26 09.11.2025

  • 12 Вие сте били на цаца

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Варненец":

    Имаше само един маргарин Калиакра и само една майонеза Бойчиновско.

    15:27 09.11.2025