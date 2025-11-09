Нощ в Ню Йорк: Тейлър Суифт и Сабрина Карпентър събират всички погледи

Тейлър Суифт продължава динамичния си светски ритъм. Ден след като посети частния клуб Zero Bond в Ню Йорк със своя годеник Травис Келс на 6 ноември и след романтичната им вечеря в The Polo Bar на 5 ноември, певицата прекара петък вечер в компанията на Сабрина Карпентър. Двете бяха забелязани да напускат The Corner Store в Сохо на 7 ноември.

🚨| Taylor Swift and Sabrina Carpenter spotted out and about tonight in New York. pic.twitter.com/dEGyXSlpGf — The Swift Society (@TheSwiftSociety) November 8, 2025

За излизането 35-годишната Суифт носеше райета поло блуза Thom Browne RWB на стойност 1110 долара, комбинирана с асиметрична вълнена мини пола от същия бранд на цена 2360 долара. Визията ѝ беше завършена с яркочервени обувки на платформа с каишка от Gucci, струващи 1560 долара.

Карпентър, на 26 години, избра по-въздържан, но елегантен стил – камел палто, черна чанта с верижка и черни обувки с нисък ток.

Излизането им съвпадна с голяма новина за Карпентър: в петък сутринта стана ясно, че изпълнителката на „Espresso“ получава шест номинации за наградите „Грами“ 2026 – за „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Албум на годината“, „Най-добър музикален клип“, „Най-добър поп вокален албум“ и „Най-добро поп соло изпълнение“. В X тя реагира с думите: „6 номинации :’) Толкова съм развълнувана и благодарна, благодаря @RecordingAcad.“

Карпентър вече има успехи на миналогодишните „Грами“, когато спечели отличията за най-добър поп вокален албум („Short n' Sweet“) и най-добро поп вокално изпълнение.

Тази година Свифт и Карпентър затвърдиха приятелството си, след като работиха заедно върху заглавната песен от 12-ия студиен албум на Суифт „The Life of a Showgirl“. Макар че албумът не отговаря на условията за номинации за „Грами“ 2026, тъй като излезе повече от месец след края на периода за допустимост, той ще бъде разгледан за наградите „Грами“ 2027.

