Новини
Любопитно »
Нощ в Ню Йорк: Тейлър Суифт и Сабрина Карпентър събират всички погледи

Нощ в Ню Йорк: Тейлър Суифт и Сабрина Карпентър събират всички погледи

9 Ноември, 2025 08:51 962 4

  • тейлър суифт-
  • сабрина карпентър-
  • ню йорк-
  • грами

Стилна вечер навън на фона на впечатляващите шест номинации на Карпентър за „Грами“ 2026

Нощ в Ню Йорк: Тейлър Суифт и Сабрина Карпентър събират всички погледи - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт продължава динамичния си светски ритъм. Ден след като посети частния клуб Zero Bond в Ню Йорк със своя годеник Травис Келс на 6 ноември и след романтичната им вечеря в The Polo Bar на 5 ноември, певицата прекара петък вечер в компанията на Сабрина Карпентър. Двете бяха забелязани да напускат The Corner Store в Сохо на 7 ноември.

За излизането 35-годишната Суифт носеше райета поло блуза Thom Browne RWB на стойност 1110 долара, комбинирана с асиметрична вълнена мини пола от същия бранд на цена 2360 долара. Визията ѝ беше завършена с яркочервени обувки на платформа с каишка от Gucci, струващи 1560 долара.
Карпентър, на 26 години, избра по-въздържан, но елегантен стил – камел палто, черна чанта с верижка и черни обувки с нисък ток.

Излизането им съвпадна с голяма новина за Карпентър: в петък сутринта стана ясно, че изпълнителката на „Espresso“ получава шест номинации за наградите „Грами“ 2026 – за „Запис на годината“, „Песен на годината“, „Албум на годината“, „Най-добър музикален клип“, „Най-добър поп вокален албум“ и „Най-добро поп соло изпълнение“. В X тя реагира с думите: „6 номинации :’) Толкова съм развълнувана и благодарна, благодаря @RecordingAcad.“

Карпентър вече има успехи на миналогодишните „Грами“, когато спечели отличията за най-добър поп вокален албум („Short n' Sweet“) и най-добро поп вокално изпълнение.

Тази година Свифт и Карпентър затвърдиха приятелството си, след като работиха заедно върху заглавната песен от 12-ия студиен албум на Суифт „The Life of a Showgirl“. Макар че албумът не отговаря на условията за номинации за „Грами“ 2026, тъй като излезе повече от месец след края на периода за допустимост, той ще бъде разгледан за наградите „Грами“ 2027.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Стил , та дрънка - С червените ботушки потропва Дядо Мраз.....

    08:55 09.11.2025

  • 2 ххх

    3 2 Отговор
    Две курртизанки

    09:32 09.11.2025

  • 3 цербер

    1 0 Отговор
    35-годишната Суифт носеше поло- блуза на райета.

    09:43 09.11.2025

  • 4 джедай

    5 0 Отговор
    И двете моми са много красиви!

    09:44 09.11.2025