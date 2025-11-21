„Abracadabra“ на Лейди Гага е най-добрата песен за 2025 г. според Apple Music

Apple Music състави списък с най-добрите поп песни за 2025 г. „Abracadabra“ на Лейди Гага от албума ѝ Mayhem, издаден на 7 март, е на челното място в списъка.
„2025 несъмнено беше годината на Лейди Гага. Всичко започна с появата ѝ в реклама за наградите Грами, където тя намекна за издаването на нова песен. Със заразителния и леко мрачен припев на „Abracadabra“ веднага стана ясно: Mother Monster се завърна. Mayhem затвърди статута си на жива легенда, преразглеждайки своите поп корени и характерен звук. На световното турне The Mayhem Ball Гага изнесе театрално шоу и за пореден път демонстрира, че остава една от най-великите изпълнителки на всички времена“, съобщиха съставителите на списъка.
Лейди Гага записа и оригинална песен за втория сезон на „Wednesday“ на Netflix. „The Dead Dance“ бързо се превърна в перфектния саундтрак за Хелоуин, отбеляза Apple Music.
Второто място в класацията A-List Pop: Best of 2025 отива за „Manchild на Сабрина Карпентър (водещият сингъл от албума ѝ Man's Best Friend). Третото място е за „2 Hands“ на канадската певица Тейт Макрей. Петте най-добри песни за 2025 г. допълват „Yukon“ на Джъстин Бийбър и „Cry for Me“ на R&B певеца The Weeknd.
„Garden of Eden“ на Лейди Гага, „The Fate of Ophelia“ и „Opalite“ на Тейлър Суифт, „Azizam“ на Ед Шийрън, „Jump“ на южнокорейската K-pop група Blackpink, „Party 4 You“ на Чарли XCX, „The Giver“ на Чапъл Роан и други също попаднаха в челната десетка.
Според Apple Music, най-добрите песни за миналата 2024 г. са „Espresso“ на Сабрина Карпентър, „Good Luck, Babe!“ на Чапъл Роан, „Birds of a Feather“ на Били Айлиш, „Fortnight“ на Тейлър Суифт и „I Had Some Help“ на Пост Малоун.
Междувременно Spotify обяви Тейлър Суифт и The Weeknd за най-популярните изпълнители на 2024 г.
Албумът на Тейлър Суифт „The Tortured Poets Department“ стана най-стриймваният албум на годината. Bad Bunny, Дрейк, Били Айлиш, Травис Скот, Peso Pluma, Кание Уест и Ариана Гранде също попаднаха в челната десетка.
Най-стриймваните песни в Spotify в световен мащаб през 2024 г. бяха: „Espresso“ на Сабрина Карпентър с над 1,6 милиарда стриймвания, „Beautiful Things“ на Бенсън Буун, „Birds of a Feather“ на Били Айлиш, „Gata Only“ на FloyyMenor и Cris MJ, „Lose Control“ на Теди Суимс, „End of Beginning“ на Djo, „Too Sweet“ на Hozier, „One of the Girls“ на The Weeknd, „Jennie“ (Blackpink) и „Френско-американската актриса Лили-Роуз Деп“, „Cruel Summer“ на Тейлър Суифт и „Die With a Smile“ на Бруно Марс и Лейди Гага.
