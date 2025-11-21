Новини
„Abracadabra“ на Лейди Гага е най-добрата песен за 2025 г. според Apple Music

21 Ноември, 2025 16:31 1 297 15

След Лейди Гага се нарежда още една руса поп звезда - Сабрина Карпентър

„Abracadabra“ на Лейди Гага е най-добрата песен за 2025 г. според Apple Music - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Apple Music състави списък с най-добрите поп песни за 2025 г. „Abracadabra“ на Лейди Гага от албума ѝ Mayhem, издаден на 7 март, е на челното място в списъка.

„2025 несъмнено беше годината на Лейди Гага. Всичко започна с появата ѝ в реклама за наградите Грами, където тя намекна за издаването на нова песен. Със заразителния и леко мрачен припев на „Abracadabra“ веднага стана ясно: Mother Monster се завърна. Mayhem затвърди статута си на жива легенда, преразглеждайки своите поп корени и характерен звук. На световното турне The Mayhem Ball Гага изнесе театрално шоу и за пореден път демонстрира, че остава една от най-великите изпълнителки на всички времена“, съобщиха съставителите на списъка.

Лейди Гага записа и оригинална песен за втория сезон на „Wednesday“ на Netflix. „The Dead Dance“ бързо се превърна в перфектния саундтрак за Хелоуин, отбеляза Apple Music.

Второто място в класацията A-List Pop: Best of 2025 отива за „Manchild на Сабрина Карпентър (водещият сингъл от албума ѝ Man's Best Friend). Третото място е за „2 Hands“ на канадската певица Тейт Макрей. Петте най-добри песни за 2025 г. допълват „Yukon“ на Джъстин Бийбър и „Cry for Me“ на R&B певеца The Weeknd.

„Garden of Eden“ на Лейди Гага, „The Fate of Ophelia“ и „Opalite“ на Тейлър Суифт, „Azizam“ на Ед Шийрън, „Jump“ на южнокорейската K-pop група Blackpink, „Party 4 You“ на Чарли XCX, „The Giver“ на Чапъл Роан и други също попаднаха в челната десетка.

Според Apple Music, най-добрите песни за миналата 2024 г. са „Espresso“ на Сабрина Карпентър, „Good Luck, Babe!“ на Чапъл Роан, „Birds of a Feather“ на Били Айлиш, „Fortnight“ на Тейлър Суифт и „I Had Some Help“ на Пост Малоун.

Междувременно Spotify обяви Тейлър Суифт и The Weeknd за най-популярните изпълнители на 2024 г.

Албумът на Тейлър Суифт „The Tortured Poets Department“ стана най-стриймваният албум на годината. Bad Bunny, Дрейк, Били Айлиш, Травис Скот, Peso Pluma, Кание Уест и Ариана Гранде също попаднаха в челната десетка.

Най-стриймваните песни в Spotify в световен мащаб през 2024 г. бяха: „Espresso“ на Сабрина Карпентър с над 1,6 милиарда стриймвания, „Beautiful Things“ на Бенсън Буун, „Birds of a Feather“ на Били Айлиш, „Gata Only“ на FloyyMenor и Cris MJ, „Lose Control“ на Теди Суимс, „End of Beginning“ на Djo, „Too Sweet“ на Hozier, „One of the Girls“ на The Weeknd, „Jennie“ (Blackpink) и „Френско-американската актриса Лили-Роуз Деп“, „Cruel Summer“ на Тейлър Суифт и „Die With a Smile“ на Бруно Марс и Лейди Гага.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ни мъ вдъхновява

    14 4 Отговор
    Много дразнеща и тъпа песен.

    Коментиран от #7, #10

    16:33 21.11.2025

  • 2 холивуд

    12 4 Отговор
    ненормалници.

    16:34 21.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    12 3 Отговор
    Са-ат.нис.ки изв ращения.

    16:40 21.11.2025

  • 4 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    9 2 Отговор
    Гатанка: един кон влязал в една скадкарница и казал Абракадабра. Какъв е извода? Изводът е, че трактора няма гъдел.

    16:49 21.11.2025

  • 5 Хахаха

    13 2 Отговор
    Ужас и това ако е хубаво .Няма по хубав музика от 80s за пореден път се убеждаеам

    Коментиран от #8, #11

    16:57 21.11.2025

  • 6 Деа мамата на Злия и на ....

    5 3 Отговор
    Неговите слуги, Язе съм се отрекъл от него вече....

    17:11 21.11.2025

  • 7 Коментиращ

    10 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ни мъ вдъхновява":

    Типично като за гагата - гулялагатарелялабуляля, или нещо от сорта.
    Като й свърши текстът и започва да припява - гулялярарабуляля и др подобни чалгарясали безсмислици!

    Кой и как я е определил за 2025 нямам представа.
    Но ако тая е най-добрата песен, смятайте другите къв кнф са?!

    17:27 21.11.2025

  • 8 Лост

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Даже си пуснах "Абракадабра" на Стив Милър.

    17:57 21.11.2025

  • 9 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    Лили Иванова изпя "Абракадабра" преди половин век❗

    18:08 21.11.2025

  • 10 Фют

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ни мъ вдъхновява":

    Поне пък си я слушал/а, че да имаш и ммение

    19:05 21.11.2025

  • 11 Фют

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хахаха":

    Толкова ли си стар/а? Пропуанал/а си 90-те щото вече си се бил/а сгодил/а ли? 😀 А какъв вайб само, 90-те и пасти не заслужава.

    19:09 21.11.2025

  • 12 Може би

    2 0 Отговор
    В някоя такава старт от трябва да се обсъди безритмието в българската музика. Забелязали ли сте го? Нито една песен няма завладяващ ритъм, нещо дето да е готино и са се изкефи човек. Песните не са само текст към Ла Ла Ла.

    19:13 21.11.2025

  • 13 фен

    3 1 Отговор
    За Стефи Джерманота само 6+++. Песента я остави...

    19:18 21.11.2025

  • 14 плевен

    1 0 Отговор
    Пуснах си клипа 2,5 пъти. Не открих дори една слаба балерина. Само мускули и сланина.

    21:19 21.11.2025

  • 15 Любимата песен на баш майстора

    2 0 Отговор
    Лили Иванова изпя Aбракадабра през 1977. 48 г по късно, звучи в пъти по-добре от лейди Гарга.

    07:04 22.11.2025