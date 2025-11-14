Новини
Лейди Гага се сринала психически и взимала тежки успокоителни, докато снимала "Роди се звезда"

14 Ноември, 2025 17:01

Певицата взимала литий по време на снимките на филма

Лейди Гага се сринала психически и взимала тежки успокоителни, докато снимала "Роди се звезда" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Лейди Гага заявява, че днес се определя като „здрав и цялостен човек“, но признава, че дълго време това не е било нейното състояние. В обширен профил за списание Rolling Stone изпълнителката разкрива, че по време на снимките на филма „Роди се звезда“ е била под лечение със съдържащ литий медикамент. Филмът, в който тя партнира на Брадли Купър, излезе през октомври 2018 г.

Литият е стабилизатор на настроението, използван за контрол на симптоми при биполярни разстройства. Гага никога не е коментирала публично конкретна диагноза.

Публикация, споделена от Lady Gaga (@ladygaga)

След приключване на снимките певицата започва световното турне Joanne, което продължава от август 2017 до февруари 2018 г. Именно тогава преживява психически срив. Тя разказва, че е прекратила турнето след коментар на сестра ѝ, която ѝ казала, че „вече не вижда сестра си“. Малко по-късно Лейди Гага е приета в болница за психиатрична помощ. По думите ѝ е стигнала момент, в който не е могла да функционира: „Напълно се сринах. Беше наистина страшно.“

Певицата, която тази година навършва 39 години, признава, че тогава не е вярвала, че може да се възстанови. „Късметлийка съм, че съм жива“, казва тя и допълва, че разбира как подобни състояния могат да се развият.

Когато среща своя годеник Майкъл Полански през декември 2019 г., Лейди Гага завършва албума Chromatica – проект, посветен на изцелението, но създаден в период, в който самата тя се е чувствала нестабилна. Тя описва онези дни като време, в което е пушела по три кутии цигари на ден и е прекарала часове на терасата, докато подготовката за промоция на албума е напредвала. Пандемията от COVID-19 е прекъснала плановете ѝ, а собствените ѝ думи са били далеч от публичния образ на „стабилност“.

Майкъл Полански, технологичен предприемач и филантроп, коментира, че най-силно е забелязал колко обезсилена се е чувствала Гага тогава. „Никога не съм срещал човек с толкова талант и дарби, който да се чувства толкова извън контрол над собствения си живот“, казва той в интервюто.

Лейди Гага споделя, че дълги години е влизала във връзки, белязани от травма. С Полански обаче за пръв път се е почувствала истински подкрепена: „Той искаше да се грижи за мен, а аз не бях обичана по този начин. За него животът ми имаше значение. Той ми помогна да видя, че е ценен.“


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Нидей ма Гаге ,

    5 1 Отговор
    има и по -грознички. Е , не много , но има ..

    17:09 14.11.2025

  • 2 ТИГО

    3 1 Отговор
    Абе как не се сринаха ОЗИ,УДО,ХАлфорд,ДИО как като слушаш Доорс или ААйрън Бътерфлай ти идва да си теглиш ножа а тая като започне да пее спирам радиото и била депресирана !!Смях и плач откъм еднодневките !Как Лили Иванова или Данчо Караджов не се оплакват ??

    17:09 14.11.2025

  • 3 Време е да роди дете и ще се успокои

    3 0 Отговор
    Роди се дете

    17:25 14.11.2025

  • 4 ТИГО

    3 0 Отговор
    Аз ей сега ще се срина с двата ми прекрасни лампови бонбона GRUNDIG !!И с едно тънко питие !Хаиде петък вечер е !Надявам се да Ви харесат

    17:27 14.11.2025

  • 5 село

    3 1 Отговор
    Че тя винаги си е била в абстиненция. От къде да се срине като постояно е на дъното?

    17:32 14.11.2025

  • 6 Ай горката

    1 0 Отговор
    Утре ще запаля свещ в нейна чест, нали това цели автора….съжаление и съпричастност ха ха ха

    18:24 14.11.2025

  • 7 Обикновен човек

    1 0 Отговор
    Винаги съм се чудил, как тази жена може да е толкова грозна? Не хейтя, пее хубаво, има готини хитове и филма беше много интересен ама как пък една операция не си направи за да изглежда женствено красива? Сигурно аз нямам вкус, знам ли…

    18:30 14.11.2025