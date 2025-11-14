Лейди Гага се сринала психически и взимала тежки успокоителни, докато снимала "Роди се звезда"

Поп звездата Лейди Гага заявява, че днес се определя като „здрав и цялостен човек“, но признава, че дълго време това не е било нейното състояние. В обширен профил за списание Rolling Stone изпълнителката разкрива, че по време на снимките на филма „Роди се звезда“ е била под лечение със съдържащ литий медикамент. Филмът, в който тя партнира на Брадли Купър, излезе през октомври 2018 г.

Литият е стабилизатор на настроението, използван за контрол на симптоми при биполярни разстройства. Гага никога не е коментирала публично конкретна диагноза.

След приключване на снимките певицата започва световното турне Joanne, което продължава от август 2017 до февруари 2018 г. Именно тогава преживява психически срив. Тя разказва, че е прекратила турнето след коментар на сестра ѝ, която ѝ казала, че „вече не вижда сестра си“. Малко по-късно Лейди Гага е приета в болница за психиатрична помощ. По думите ѝ е стигнала момент, в който не е могла да функционира: „Напълно се сринах. Беше наистина страшно.“

Певицата, която тази година навършва 39 години, признава, че тогава не е вярвала, че може да се възстанови. „Късметлийка съм, че съм жива“, казва тя и допълва, че разбира как подобни състояния могат да се развият.

Когато среща своя годеник Майкъл Полански през декември 2019 г., Лейди Гага завършва албума Chromatica – проект, посветен на изцелението, но създаден в период, в който самата тя се е чувствала нестабилна. Тя описва онези дни като време, в което е пушела по три кутии цигари на ден и е прекарала часове на терасата, докато подготовката за промоция на албума е напредвала. Пандемията от COVID-19 е прекъснала плановете ѝ, а собствените ѝ думи са били далеч от публичния образ на „стабилност“.

Майкъл Полански, технологичен предприемач и филантроп, коментира, че най-силно е забелязал колко обезсилена се е чувствала Гага тогава. „Никога не съм срещал човек с толкова талант и дарби, който да се чувства толкова извън контрол над собствения си живот“, казва той в интервюто.

Лейди Гага споделя, че дълги години е влизала във връзки, белязани от травма. С Полански обаче за пръв път се е почувствала истински подкрепена: „Той искаше да се грижи за мен, а аз не бях обичана по този начин. За него животът ми имаше значение. Той ми помогна да видя, че е ценен.“