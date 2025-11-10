Купести облаци отложиха изстрелването на ракетата на Джеф Безос "Ню Глен" ВИДЕО

Космическата компания на американския милиардер Джеф Безос "Блу Ориджин" (Blue Origin) отложи за неопределено време изстрелването на своята ракета "Ню Глен" (New Glenn) заради неблагоприятни метеорологични условия над стартовата площадка в щата Флорида, предаде Франс прес.



В изявлението се обяснява, че "система от купести облаци" е усложнила ситуацията. В резултат компанията "проучва варианти за следващия (си) опит въз основа на прогнозата за времето".



Очакваше се определянето на дата за нов опит за изстрелване да бъде трудно заради частичното спиране на на работата на федералното правителство, което продължава рекордните 40 дни, отбелязва АФП. Тъй като авиодиспечерите вече не получават заплащане, Федералната авиационна администрация ще ограничи изстрелванията на ракети за търговски цели, считано от понеделник.



По-късно от "Блу Ориджин" обаче съобщиха, че планират нов опит за изстрелване в сряда между 14:50 и 16:17 ч. (от 21:50 до 23:17 ч. българско време).



"Ню Глен" е огромна ракета носител, висока 98 метра и предназначена за многократна употреба. Нейната мисия по-конкретно е да изпрати две сонди на космическата агенция на САЩ НАСА около Марс, за да проучат историята на климата на Червената планета и да проправят пътя за евентуалното ѝ изследване от хората.

Германия ще изразходва близо 1 милиард евро за закупуването на още 20 военни хеликоптера "Еърбъс", които следва да бъдат доставени за две години, предаде Ройтерс, като се позова на документ на Министерството на финансите, с чието съдържание агенцията се е запознала.



Доставките ще започнат през 2027 г. според документа, който предстои да бъде представен пред парламента.



Министерството на финансите засега не е коментирало информацията, заявявайки, че няма практика да обсъжда планове за поръчки, преди те да бъдат разгледани от депутатите.



През 2023 г. Берлин подготви рамково споразумение, съгласно което германските въоръжени сили ще придобият от "Еърбъс" 82 хеликоптера модел H145M. До момента по този договор са поръчани 62 вертолета.



Изчислено е, че останалите 20 хеликоптера ще струват 931 милиона евро. Петнайсет от тях ще са за бойни цели, а пет - за тренировъчни. Средствата за поръчката са заложени в създаден в началото на тази година специален фонд, чрез който спешно да се финансира модернизацията на германските въоръжени сили.



Европейските правителства увеличават военните си разходи на фона на нарастващата руска заплаха след пълномащабната инвазия в Украйна, отбелязва Ройтерс.



Поръчката за хеликоптерите ще донесе ползи за редица компании, произвеждащи съпътстващо оборудване, например фирмата за производство на военна електроника "Хенсощолд" (Hensoldt), която ще осигури оборудване за нощно виждане.



Германското правителство изчислява, че общите разходи за поддръжка и експлоатация на всичките 82 хеликоптера ще достигнат близо 3 милиарда евро до 2048 г.