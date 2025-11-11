За първи път: Покориха "девствен" шестхилядник в непалските Хималаи

Съвместен екип от корейски и непалски катерачи осъществи историческо изкачване, достигайки за първи път върха Чуама III (6268 метра) в отдалечения район Горен Мустанг в Непалските Хималаи. Успешното изкачване бележи началото на нова ера за алпинизма в региона, пише Alpagama.
Международният екип започнал атаката си от базовия лагер, разположен на височина 5480 метра, в 2:00 часа сутринта на 2 ноември. Според Уонгчу Шерпа, управляващ директор на Trekking Camp Nepal, катерачите достигнали върха само 10 часа след тръгването.
Екипът включвал южнокорейските катерачи Ким Донг-джин (ръководител на експедицията), Ким Хюн-чул и Ох Намьонг, както и непалските водачи Дава Пхуртен Бхоте и Мингмар Шерпа. В екипа участвал и водачът Карма Шерпа.
Чуама III е един от трите основни върха на веригата Чуама Химал. Това е първото документирано изкачване на този връх.
Успешното изкачване на Чуама III бележи първото успешно изкачване от чуждестранни катерачи в района на Горен Мустанг, който дълго време оставаше затворен за международен алпинизъм. На 18 октомври, технически екип от Trekking Camp Nepal проведе подробно теренно проучване и оценка на склоновете в района на Чуама, което позволи да се определи най-подходящия маршрут за изкачването. Очаква се това постижение да помогне за отключване на значителния потенциал на Мустанг като нова дестинация за световен алпинизъм.
1 А за пореден път
09:15 11.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 новината звучи така
Утре като си върне, да не ревете!!
09:37 11.11.2025
4 Механик
С какво се допринася за човешкото благо?
Все едно някой всеки ден да се хвали, че е успял да запали огън, триейки две клечки една в друга, при положение, че много отдавна има кибрит и запалки.
Коментиран от #5
10:08 11.11.2025
5 плевен
До коментар #4 от "Механик":Пари. Спонсорство, реклами, пътеписи, книги, продадени снимки и филми, гарантирана кариера в бранша след като свалят котките. Ако промениш малко някой пасаж вече си "първи покорител".
Има и луди ентусиасти, но те винаги пиемат високия риск и когато времето се развали внезапно, остават горе за постояно.
Другият вариант е да бачкат в твоя сервиз за минимална заплата.
10:38 11.11.2025