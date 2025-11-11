За първи път: Покориха "девствен" шестхилядник в непалските Хималаи

Съвместен екип от корейски и непалски катерачи осъществи историческо изкачване, достигайки за първи път върха Чуама III (6268 метра) в отдалечения район Горен Мустанг в Непалските Хималаи. Успешното изкачване бележи началото на нова ера за алпинизма в региона, пише Alpagama.

Международният екип започнал атаката си от базовия лагер, разположен на височина 5480 метра, в 2:00 часа сутринта на 2 ноември. Според Уонгчу Шерпа, управляващ директор на Trekking Camp Nepal, катерачите достигнали върха само 10 часа след тръгването.

Екипът включвал южнокорейските катерачи Ким Донг-джин (ръководител на експедицията), Ким Хюн-чул и Ох Намьонг, както и непалските водачи Дава Пхуртен Бхоте и Мингмар Шерпа. В екипа участвал и водачът Карма Шерпа.

Чуама III е един от трите основни върха на веригата Чуама Химал. Това е първото документирано изкачване на този връх.

Успешното изкачване на Чуама III бележи първото успешно изкачване от чуждестранни катерачи в района на Горен Мустанг, който дълго време оставаше затворен за международен алпинизъм. На 18 октомври, технически екип от Trekking Camp Nepal проведе подробно теренно проучване и оценка на склоновете в района на Чуама, което позволи да се определи най-подходящия маршрут за изкачването. Очаква се това постижение да помогне за отключване на значителния потенциал на Мустанг като нова дестинация за световен алпинизъм.