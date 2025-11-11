Новини
Любопитно »
За първи път: Покориха "девствен" шестхилядник в непалските Хималаи

11 Ноември, 2025 09:13 818 5

  • алпинизъм-
  • хималаи-
  • мустанг-
  • катерачи

Успешното изкачване бележи началото на нова ера за алпинизма в региона

За първи път: Покориха "девствен" шестхилядник в непалските Хималаи - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Съвместен екип от корейски и непалски катерачи осъществи историческо изкачване, достигайки за първи път върха Чуама III (6268 метра) в отдалечения район Горен Мустанг в Непалските Хималаи. Успешното изкачване бележи началото на нова ера за алпинизма в региона, пише Alpagama.

Международният екип започнал атаката си от базовия лагер, разположен на височина 5480 метра, в 2:00 часа сутринта на 2 ноември. Според Уонгчу Шерпа, управляващ директор на Trekking Camp Nepal, катерачите достигнали върха само 10 часа след тръгването.

Екипът включвал южнокорейските катерачи Ким Донг-джин (ръководител на експедицията), Ким Хюн-чул и Ох Намьонг, както и непалските водачи Дава Пхуртен Бхоте и Мингмар Шерпа. В екипа участвал и водачът Карма Шерпа.

Чуама III е един от трите основни върха на веригата Чуама Химал. Това е първото документирано изкачване на този връх.

Успешното изкачване на Чуама III бележи първото успешно изкачване от чуждестранни катерачи в района на Горен Мустанг, който дълго време оставаше затворен за международен алпинизъм. На 18 октомври, технически екип от Trekking Camp Nepal проведе подробно теренно проучване и оценка на склоновете в района на Чуама, което позволи да се определи най-подходящия маршрут за изкачването. Очаква се това постижение да помогне за отключване на значителния потенциал на Мустанг като нова дестинация за световен алпинизъм.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А за пореден път

    3 1 Отговор
    Покорих девствена , ......годишна, като я качих на друг връх!

    09:15 11.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 новината звучи така

    1 1 Отговор
    "Начукахамуго на девствен връх"
    Утре като си върне, да не ревете!!

    09:37 11.11.2025

  • 4 Механик

    3 0 Отговор
    Някой може ли да ми даде аргументирано и логично обяснение, за какъв чеп се "покоряват" тия върхове??
    С какво се допринася за човешкото благо?
    Все едно някой всеки ден да се хвали, че е успял да запали огън, триейки две клечки една в друга, при положение, че много отдавна има кибрит и запалки.

    Коментиран от #5

    10:08 11.11.2025

  • 5 плевен

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Пари. Спонсорство, реклами, пътеписи, книги, продадени снимки и филми, гарантирана кариера в бранша след като свалят котките. Ако промениш малко някой пасаж вече си "първи покорител".
    Има и луди ентусиасти, но те винаги пиемат високия риск и когато времето се развали внезапно, остават горе за постояно.
    Другият вариант е да бачкат в твоя сервиз за минимална заплата.

    10:38 11.11.2025