Трима ранени и над 100 затрупани коли при срутване на колона от сграда край Москва ВИДЕО

11 Ноември, 2025 14:16, обновена 11 Ноември, 2025 14:30 1 371 13

Инцидентът е станал при разрушаването на комплекс в Красногорск

Трима ранени и над 100 затрупани коли при срутване на колона от сграда край Москва ВИДЕО - 1
Снимка: Телеграм
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души бяха ранени, а близо 130 автомобила останаха затрупани, след като в град Красногорск край Москва част от колона на сграда в комплекса "Снежком" се срути по време на разрушаването ѝ.

Пръст и камъни от падащата колона са ударили минувачи и съседна сграда около 11:15 ч. местно време днес.

По време на разрушаването на последните две колони на „Снежком“, огромен бетонен блок се е откъснал от едната от тях. Падайки от височина приблизително 25 метра, той е създал огромна земна вълна, която е затрупала околността.

Според службите за спешна помощ, най-малко 129 автомобила са затрупани: те са били покрити с кал и прозорците им са били счупени. Съобщава се, че прозорците в съседни сгради, включително шест апартамента, също са били унищожени.

Министерството на здравеопазването на Московска област съобщи, че трима души са потърсили медицинска помощ. Двама от ранените са прегледани от лекари на място и не са се нуждаели от хоспитализация. Третата, жена в апартамент на девети етаж, е била откарана в спешното отделение. Парче от конструкцията е влетяло на балкона ѝ, разбило стъклото и я е ударило в главата. Минувачи съобщиха, че летящите парчета от конструкцията едва не са помели жена, бутаща детска количка.

След инцидента движението по близката улица е било временно затворено, за да се отстранят отломките, по-късно то е било възобновено.

Местните власти обвиняват изпълнителя, който е събарял комплекса, за инцидента. Администрацията на Красногорск заяви, че срутването на част от колоната е по вина на изпълнителя, ООО „Развитие“, който събаря „Снежком“. „Представители на изпълнителя и администрацията ще се свържат с всеки собственик на превозното средство поотделно, за да обработят необходимите документи и да обезщетят пострадалите“, заяви администрацията, като се извини на всички засегнати и обеща да подведе под отговорност отговорните лица.

Представител на службите за спешна помощ заяви пред РИА Новости, че инцидентът най-вероятно е причинен от нарушение на безопасността по време на работа на голяма височина; точната причина ще бъде установена, след като разследващите приключат работата си и бъдат извършени технически оценки.

Жители на съседната сграда съобщиха, че тътенът е причинил пукнатини по стените и плочките на апартаментите им.

Разследващите са образували наказателно дело след срутването по член 216 („Нарушение на правилата за безопасност по време на строителство или други работи“) от руския Наказателен кодекс. На мястото на инцидента работят следователи и криминалисти.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Плешива първопричина

    7 2 Отговор
    Мала алкаша да коментира.

    14:32 11.11.2025

  • 2 Строителен инженер

    7 0 Отговор
    И руснаците се научиха да правят високи бетонни блокове от китайците, че и да са некачествени и да ги събарят, пък да строят нови. Не е добра тенденция, това са си скъпи гетота.

    Коментиран от #4

    14:35 11.11.2025

  • 3 така е

    4 4 Отговор
    Изключително важна новина за целокупното българско народонаселение.

    14:38 11.11.2025

  • 4 да се у инженера

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Строителен инженер":

    Гетота било гета на български език.

    14:39 11.11.2025

  • 5 Гост

    3 4 Отговор
    Е нали задачата е да се срути? Аз помислих, че им падат сградите. А знам че най високите сгради в Европа са в Русия . Значи си строят хората. Имат си пари угаждат си

    14:57 11.11.2025

  • 6 Затрупани

    3 4 Отговор
    Над 100 автомобила. На каква дълбочина са? Аз видях, че калта пада върху тях, но не са затрупани.

    14:58 11.11.2025

  • 7 Щщщщщщ

    2 3 Отговор
    Това е край Москва ,колкото Банско е край София

    15:01 11.11.2025

  • 8 Дааааа

    3 3 Отговор
    ...напръскани коли с кал и двама със счупени нокти. Е сега няма да заспя

    15:02 11.11.2025

  • 9 Цвете

    3 1 Отговор
    АМИ ТО НЕ СЕ ПРАВИ ТАКА...ЮРБОЛЕШКАТА. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ЖИВУЩИ, КАКВО СЕ ПРЕДПРИЕМА И ДАТАТА НА НАЧАЛОТО. ВТОРО, ОБГРАЖДА СЕ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ ТОВА, КОЕТО ВЕЧЕ Е СТАНАЛО. МИ ДА ВИДЯТ, КАК ПЪК АДЖЕБА, ГО ПРАВЯТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ. 😒😏🤔

    15:06 11.11.2025

  • 10 Цвете

    3 0 Отговор
    АМИ ТО НЕ СЕ ПРАВИ ТАКА...ЮРБОЛЕШКАТА. ПРЕДВАРИТЕЛНО СЕ СЪОБЩАВА НА ВСИЧКИ ЖИВУЩИ, КАКВО СЕ ПРЕДПРИЕМА И ДАТАТА НА НАЧАЛОТО. ВТОРО, ОБГРАЖДА СЕ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, ЗА ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ ТОВА, КОЕТО ВЕЧЕ Е СТАНАЛО. МИ ДА ВИДЯТ, КАК ПЪК АДЖЕБА, ГО ПРАВЯТ ЕВРОПЕЙЦИТЕ. 😒😏🤔

    15:07 11.11.2025

  • 11 Весел Патиланец

    1 2 Отговор
    Чак пък 130... по-скоро 13 и чак пък затрупани по-скоро опръскани!

    15:09 11.11.2025

  • 12 Учудени? - Едва ли!...

    2 0 Отговор
    Получилось как всегда.

    15:51 11.11.2025

  • 13 Последтия Софиянец

    0 0 Отговор
    беше томахок!

    15:54 11.11.2025