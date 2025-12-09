Леонардо ди Каприо обясни защо се крие от публичния живот

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо заяви, че умишлено не стъпва в светлината на прожекторите особено често, за да не „омръзва“ на аудиторията – стратегия, която следва още от началото на кариерата си. В интервю за сп. Time, което го обяви за „Развлекателна личност на годината“ за 2025 г., актьорът подчертава, че балансът между публичност и уединение е нещо, което продължава да управлява през целия си живот.

„Моята проста философия е да се появявам само когато имам какво да кажа или какво да покажа. В противен случай – да изчезвам колкото е възможно повече“, посочва 51-годишният актьор. Той признава, че огромният успех на „Титаник“ през 1997 г. го е накарал да мисли стратегически за бъдещето си. „Казах си: ‘Как да имам дълга кариера?’ Защото обичам това, което правя, а най-добрият начин е хората да не се изморяват от теб.“

Леонардо Ди Каприо традиционно пази личния си живот далеч от прожекторите. Настоящата му връзка с модела Витория Черети, която започна през 2023 г., също остава извън публичните му коментари. От тогава насам двойката често е засичана навън, по партита и светски събития, но на кадрите Лео винаги се крие с шапки, шалове, медицински маски и др.

Звездата от „Вълкът от Уолстрийт“ и „Животът на Лионид“ (One Battle After Another) е известен с връзките си с по-млади жени, сред които Джиджи Хадид и Камила Мороне. През лятото актьорът коментира критиките към любовния си живот, отбелязвайки, че се чувства „по-млад, отколкото показва възрастта му“.