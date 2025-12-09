Новини
Любопитно »
Леонардо ди Каприо обясни защо се крие от публичния живот

Леонардо ди Каприо обясни защо се крие от публичния живот

9 Декември, 2025 17:01 742 1

  • леонардо ди каприо-
  • актьор-
  • публичност-
  • обществен живот-
  • холивуд

От години актьорът се крие от папараци, не участва активно в живота на хайлайфа и се опитва да живее далеч от него

Леонардо ди Каприо обясни защо се крие от публичния живот - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Холивудската звезда Леонардо ди Каприо заяви, че умишлено не стъпва в светлината на прожекторите особено често, за да не „омръзва“ на аудиторията – стратегия, която следва още от началото на кариерата си. В интервю за сп. Time, което го обяви за „Развлекателна личност на годината“ за 2025 г., актьорът подчертава, че балансът между публичност и уединение е нещо, което продължава да управлява през целия си живот.

„Моята проста философия е да се появявам само когато имам какво да кажа или какво да покажа. В противен случай – да изчезвам колкото е възможно повече“, посочва 51-годишният актьор. Той признава, че огромният успех на „Титаник“ през 1997 г. го е накарал да мисли стратегически за бъдещето си. „Казах си: ‘Как да имам дълга кариера?’ Защото обичам това, което правя, а най-добрият начин е хората да не се изморяват от теб.“

Публикация, споделена от TIME (@time)

Леонардо Ди Каприо традиционно пази личния си живот далеч от прожекторите. Настоящата му връзка с модела Витория Черети, която започна през 2023 г., също остава извън публичните му коментари. От тогава насам двойката често е засичана навън, по партита и светски събития, но на кадрите Лео винаги се крие с шапки, шалове, медицински маски и др.

Звездата от „Вълкът от Уолстрийт“ и „Животът на Лионид“ (One Battle After Another) е известен с връзките си с по-млади жени, сред които Джиджи Хадид и Камила Мороне. През лятото актьорът коментира критиките към любовния си живот, отбелязвайки, че се чувства „по-млад, отколкото показва възрастта му“.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.