Сабрина Карпентър е новата Алиса в страната на чудесата?

Американската певица и актриса Сабрина Карпентър ще участва и ще бъде продуцент на нов музикален филм, вдъхновен от класическата история „Алиса в страната на чудесата“ на Луис Карол. Проектът, разработван от Universal Pictures, ще предложи съвременна интерпретация на прочутата викторианска приказка, като ще комбинира елементи на фентъзи, музика и драма.

Историята, публикувана за пръв път през 1865 г., разказва за момиче, което попада в сюрреалистичен свят, населен с чудати същества и говорещи животни. Творбата на Карол е адаптирана многократно – от анимационния филм на Disney от 1951 г. до игралната версия на Тим Бъртън от 2010 г., в която Джони Деп изигра Шапкаря. Новият проект ще предложи свежа перспектива върху историята, като според източници, близки до продукцията, ще включва оригинална музика и модерно звучене.

Все още не е разкрито коя роля ще поеме Карпентър, но според публикации на Variety и Deadline филмът е особено личен за нея и ще представи артистка „в най-смелия и креативен период от кариерата ѝ“. Какво може да се очаква, тя е спрягана най-вече за главната роля на Алиса.

Режисурата и сценарият са поверени на Лорън Скафария – автор и режисьор на хитовия филм „Да свалиш Уолстрийт“ (Hustlers, 2019) с Дженифър Лопес. Скафария е работила и по епизоди от сериала Succession на HBO, както и по музикалния проект I Love LA.

Проектът бележи нов етап в кариерата на Сабрина Карпентър, която през последната година затвърди статута си на водеща фигура в поп музиката. Изпълнителката на Espresso получи шест номинации за предстоящите 68-и награди Грами, включително за „Албум на годината“ и „Най-добър поп вокален албум“ за Man’s Best Friend, както и в категориите „Песен на годината“, „Запис на годината“, „Най-добро поп соло изпълнение“ и „Най-добър музикален клип“ за Manchild.

Макар това да е първата ѝ голяма продукция за студио от мащаба на Universal, Карпентър вече има опит в киното и телевизията. Сред проектите ѝ са филмите The Hate U Give и Emergency, както и сериалът на Disney Channel Girl Meets World, с който стартира актьорската си кариера.

Певицата наскоро подписа договор за участие в специален епизод на The Muppet Show за Disney+ и е в процес на подготовка на международно турне в подкрепа на последния си албум.

Очаква се продукцията на филма по „Алиса в страната на чудесата“ да започне през 2025 г.