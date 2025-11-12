Новини
Любопитно »
Сабрина Карпентър е новата Алиса в страната на чудесата?

Сабрина Карпентър е новата Алиса в страната на чудесата?

12 Ноември, 2025 14:31 566 5

  • алиса в страната на чудесата-
  • сабрина карпентър-
  • певица-
  • актриса-
  • филм

Не е оповестено каква роля точно ще изиграе провокативната певица

Сабрина Карпентър е новата Алиса в страната на чудесата? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американската певица и актриса Сабрина Карпентър ще участва и ще бъде продуцент на нов музикален филм, вдъхновен от класическата история „Алиса в страната на чудесата“ на Луис Карол. Проектът, разработван от Universal Pictures, ще предложи съвременна интерпретация на прочутата викторианска приказка, като ще комбинира елементи на фентъзи, музика и драма.

Историята, публикувана за пръв път през 1865 г., разказва за момиче, което попада в сюрреалистичен свят, населен с чудати същества и говорещи животни. Творбата на Карол е адаптирана многократно – от анимационния филм на Disney от 1951 г. до игралната версия на Тим Бъртън от 2010 г., в която Джони Деп изигра Шапкаря. Новият проект ще предложи свежа перспектива върху историята, като според източници, близки до продукцията, ще включва оригинална музика и модерно звучене.

Все още не е разкрито коя роля ще поеме Карпентър, но според публикации на Variety и Deadline филмът е особено личен за нея и ще представи артистка „в най-смелия и креативен период от кариерата ѝ“. Какво може да се очаква, тя е спрягана най-вече за главната роля на Алиса.

Режисурата и сценарият са поверени на Лорън Скафария – автор и режисьор на хитовия филм „Да свалиш Уолстрийт“ (Hustlers, 2019) с Дженифър Лопес. Скафария е работила и по епизоди от сериала Succession на HBO, както и по музикалния проект I Love LA.

Проектът бележи нов етап в кариерата на Сабрина Карпентър, която през последната година затвърди статута си на водеща фигура в поп музиката. Изпълнителката на Espresso получи шест номинации за предстоящите 68-и награди Грами, включително за „Албум на годината“ и „Най-добър поп вокален албум“ за Man’s Best Friend, както и в категориите „Песен на годината“, „Запис на годината“, „Най-добро поп соло изпълнение“ и „Най-добър музикален клип“ за Manchild.

Макар това да е първата ѝ голяма продукция за студио от мащаба на Universal, Карпентър вече има опит в киното и телевизията. Сред проектите ѝ са филмите The Hate U Give и Emergency, както и сериалът на Disney Channel Girl Meets World, с който стартира актьорската си кариера.

Певицата наскоро подписа договор за участие в специален епизод на The Muppet Show за Disney+ и е в процес на подготовка на международно турне в подкрепа на последния си албум.

Очаква се продукцията на филма по „Алиса в страната на чудесата“ да започне през 2025 г.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами

    7 0 Отговор
    За някакъв порно - вариант ще пасне таман - таман!

    14:41 12.11.2025

  • 2 Защо

    3 0 Отговор
    не от ромски произход, странно?

    14:42 12.11.2025

  • 3 Най-накрая нещо бяло

    8 0 Отговор
    Последният филм на Уолт Дисни беше за една Снежанка паднала в комина на въглищна топлоелектрическа централа.

    14:42 12.11.2025

  • 4 Небинарен Ляв

    3 0 Отговор
    Защо е бяла и руса? Ще се оплача на чичко Сорос.

    15:01 12.11.2025

  • 5 Айде де

    1 0 Отговор
    Ако не си е сменила пола, не трябва да е тя. Според новите нормативи това е недопустимо!

    15:04 12.11.2025