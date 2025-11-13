Новини
Лиз Хърли отново се подигра на годините в оскъден бански СНИМКА

13 Ноември, 2025 12:07

  • елизабет хърли-
  • актриса-
  • снимки

60-годишната звезда побърка почитателите си с неувяхваща красота

Лиз Хърли отново се подигра на годините в оскъден бански СНИМКА - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Популярната британска актриса, дизайнер и модел Елизабет Хърли сподели своя снимка в оскъден бански с феновете си, предизвиквайки фурор в интернет.

Публикацията и коментарите се появиха на нейната страница в Instagram.

60-годишната звезда показа фигурата си в яркочервен бански от две части, състоящ се от плитък сутиен и бикини със златни верижки на талията. Тя позира и с дълъг кардиган - плетена жилетка без яка - в същия цвят, оставяйки косата си свободно.

Феновете се възхитиха на впечатляващите снимки на звездата от „Остин Пауърс“ и започнаха да обсъждат младежкия ѝ вид в секцията за коментари.

„Как може тази красива жена да е на 60?“ и „Зашеметяваща“. „Перфектна“, „Какво разкошно тяло на такава възраст“, ​​„Вечна красота“, „Зашеметяваща жена“, казаха те.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.9 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дърта

    0 15 Отговор
    Спържа, на земя мирише.

    12:17 13.11.2025

  • 2 гост

    7 1 Отговор
    Тази лъвица, с оня шльоко Хю Грант няма как да си паснат,добре че се разведоха...

    12:20 13.11.2025

  • 3 бай Кольо

    8 0 Отговор
    Хубава жена!

    12:24 13.11.2025

  • 4 ООрана държава

    3 3 Отговор
    Ако беше държала цял живот мотика, нямаше да изглежда така, ама нали е била все с крака към тавана...

    12:26 13.11.2025

  • 5 Мдаааа

    3 0 Отговор
    Бих направил с нея една шеметна сделка... ама в годините и от Шеметна сделка....

    12:30 13.11.2025

  • 6 Пич

    0 0 Отговор
    Винаги съм я харесвал ! Дори и сега щях да я хвана за ръката без да ме е срам , въпреки че по голяма от мен !

    12:37 13.11.2025