Лиз Хърли отново се подигра на годините в оскъден бански СНИМКА

Популярната британска актриса, дизайнер и модел Елизабет Хърли сподели своя снимка в оскъден бански с феновете си, предизвиквайки фурор в интернет.
Публикацията и коментарите се появиха на нейната страница в Instagram.
60-годишната звезда показа фигурата си в яркочервен бански от две части, състоящ се от плитък сутиен и бикини със златни верижки на талията. Тя позира и с дълъг кардиган - плетена жилетка без яка - в същия цвят, оставяйки косата си свободно.
Феновете се възхитиха на впечатляващите снимки на звездата от „Остин Пауърс“ и започнаха да обсъждат младежкия ѝ вид в секцията за коментари.
„Как може тази красива жена да е на 60?“ и „Зашеметяваща“. „Перфектна“, „Какво разкошно тяло на такава възраст“, „Вечна красота“, „Зашеметяваща жена“, казаха те.
