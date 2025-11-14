Карди Би роди четвъртото си дете - момченце (ВИДЕО)

Певицата и рап изпълнителка Карди Би е станала майка за четвърти път. Новината бе съобщена от самата нея чрез Instagram, където тя потвърди, че е посрещнала първото си дете от своя партньор, американския футболист Стефон Дигс.

В публикацията си артистката сподели кратко видео, заснето след раждането, в което позира в черна минипола и палто. Към кадрите тя добави текст, в който описва последните месеци като период на промени и ново начало. Според Карди Би новороденото ѝ дете е „още една причина“ да стане най-добрата версия на себе си и да осигури на всички свои деца животът, който заслужават.

Изпълнителката заяви, че вече се подготвя активно за предстоящото си турне и че нищо няма да я спре да предложи „най-доброто шоу“. Тя подчерта, че се чувства по-зряла, по-уверена и готова за следващия етап от кариерата си.

По данни на TMZ рапърката е родила момче през изминалата седмица. Спекулациите около раждането започнаха след кратък видеоклип, заснет в зала в Ню Джърси, в който Карди Би бе видяна в спортно облекло, в добра форма и в компанията на треньор.

33-годишната рапърка обяви бременността си през септември в интервю за „CBS Mornings“, като тогава уточни, че детето се очаква преди началото на турнето „Little Miss Drama Tour“ през февруари 2026 г. Звездата вече има три деца от бившия си съпруг Офсет — дъщеря Кълчър, син Уейв и дъщеря Блосъм, родена след раздялата на двойката през 2024 г.

Връзката ѝ със Стефон Дигс започна да привлича внимание през февруари, когато двамата бяха заснети заедно, а през май потвърдиха отношенията си с публична поява на баскетболен мач на „Ню Йорк Никс“.

През последния месец Дигс попадна в медиите и заради потвърден тест за бащинство, според който той е баща на дете от модела Айлийн Лопера. Според адвоката на Лопера, футболистът официално е признал дъщеря си. Дигс е баща и на момиче, родено през 2016 г.

Новото бебе е четвърто за Карди Би и второ за Дигс през тази година.