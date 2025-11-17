Арестуваха младата поп фолк певица Мирела след бурен скандал (СНИМКИ)

Младата звезда на поп фолка Мирела се озова в центъра на сериозен скандал, след като преди броени дни очевидци станаха свидетели на нейния публичен арест, пише Шоу Блиц.
Изпълнителката на „Мой си мерак“ е била задържана след ескалирал конфликт, при който, по непотвърдена информация, е отправила остри заплахи, подхранени от силна ревност.
От „Алфа мюзик“ отказаха всякакъв коментар по случая, а самата Мирела не отговори на повикванията ни на мобилния си телефон. Според източници на изданието тя вероятно е била задържана за 24 часа, тъй като вече се появява на свои участия, но детайлите около случилото се остават неясни.
Феновете ѝ са в шок и очакват повече информация за скандалния арест и какво точно се е случило с младата надежда на жанра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Игнат мотокариста
14:34 17.11.2025
2 Честно
Коментиран от #5, #6, #9
14:34 17.11.2025
3 Див селянин
14:36 17.11.2025
4 Куха лейка
14:37 17.11.2025
5 Брачед
До коментар #2 от "Честно":Тя е звезда, ама другаде🤫
14:38 17.11.2025
6 ВЕЛИНСКИ
До коментар #2 от "Честно":СИГУРНО НЯКОЙ НАВЛЕК
Я ЗАДЯВЛ В ГР.БИБЛИОТЕКА.....
14:40 17.11.2025
7 Данко Харсъзина
Тази не я зная. Дори не съм се сношавал с нея.
14:41 17.11.2025
8 ci ганска
14:41 17.11.2025
9 Ъъъъ
До коментар #2 от "Честно":"Феновете и били шокирани!" - явно и фенове има. Няма лоша реклама, сега и ние чухме за Мирела и феновете и!🤥
14:43 17.11.2025