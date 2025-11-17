Новини
Арестуваха младата поп фолк певица Мирела след бурен скандал (СНИМКИ)

17 Ноември, 2025 14:31 773 9

Арестът е последвал шумен публичен конфликт

Арестуваха младата поп фолк певица Мирела след бурен скандал (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младата звезда на поп фолка Мирела се озова в центъра на сериозен скандал, след като преди броени дни очевидци станаха свидетели на нейния публичен арест, пише Шоу Блиц.

Изпълнителката на „Мой си мерак“ е била задържана след ескалирал конфликт, при който, по непотвърдена информация, е отправила остри заплахи, подхранени от силна ревност.

От „Алфа мюзик“ отказаха всякакъв коментар по случая, а самата Мирела не отговори на повикванията ни на мобилния си телефон. Според източници на изданието тя вероятно е била задържана за 24 часа, тъй като вече се появява на свои участия, но детайлите около случилото се остават неясни.

Феновете ѝ са в шок и очакват повече информация за скандалния арест и какво точно се е случило с младата надежда на жанра.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Игнат мотокариста

    10 0 Отговор
    Нурофенът, не прощава на никого!

    14:34 17.11.2025

  • 2 Честно

    13 0 Отговор
    Ви казвам, на тая дори името и чувам за първи път! Но разправят, че била "звезда"! Молим ви се, кажете ми няколко нейни хита, че не ми се умира неграмотен!

    Коментиран от #5, #6, #9

    14:34 17.11.2025

  • 3 Див селянин

    10 0 Отговор
    Къи са тия урви па ва?

    14:36 17.11.2025

  • 4 Куха лейка

    5 0 Отговор
    Дреме ми

    14:37 17.11.2025

  • 5 Брачед

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Честно":

    Тя е звезда, ама другаде🤫

    14:38 17.11.2025

  • 6 ВЕЛИНСКИ

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Честно":

    СИГУРНО НЯКОЙ НАВЛЕК
    Я ЗАДЯВЛ В ГР.БИБЛИОТЕКА.....

    14:40 17.11.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Наркотиците не прощават.
    Тази не я зная. Дори не съм се сношавал с нея.

    14:41 17.11.2025

  • 8 ci ганска

    0 0 Отговор
    мин джа

    14:41 17.11.2025

  • 9 Ъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Честно":

    "Феновете и били шокирани!" - явно и фенове има. Няма лоша реклама, сега и ние чухме за Мирела и феновете и!🤥

    14:43 17.11.2025