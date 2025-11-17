Арестуваха младата поп фолк певица Мирела след бурен скандал (СНИМКИ)

Младата звезда на поп фолка Мирела се озова в центъра на сериозен скандал, след като преди броени дни очевидци станаха свидетели на нейния публичен арест, пише Шоу Блиц.

Изпълнителката на „Мой си мерак“ е била задържана след ескалирал конфликт, при който, по непотвърдена информация, е отправила остри заплахи, подхранени от силна ревност.

От „Алфа мюзик“ отказаха всякакъв коментар по случая, а самата Мирела не отговори на повикванията ни на мобилния си телефон. Според източници на изданието тя вероятно е била задържана за 24 часа, тъй като вече се появява на свои участия, но детайлите около случилото се остават неясни.

Феновете ѝ са в шок и очакват повече информация за скандалния арест и какво точно се е случило с младата надежда на жанра.