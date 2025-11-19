Дженифър Анистън сподели подробности за новата си връзка

Дженифър Анистън потвърди за първи път публично връзката си с Джим Къртис – 50-годишен хипнотерапевт и консултант в сферата на личностното развитие. В интервю за Elle актрисата определи Къртис като човек, който работи целенасочено в подкрепа на психичното здраве и помага на хора, преживяващи стрес и травми.

Според изданията People и Us Weekly двамата са били заснети заедно още през юли 2025 г., по време на почивка, но до тази есен избягваха публични коментари. В началото на ноември Дженифър Анистън публикува обща снимка в Instagram по повод рождения ден на Къртис – жест, който тя рядко прави и който беше възприет като потвърждение за сериозността на отношенията им. Къртис присъства и на премиерата на четвъртия сезон на „The Morning Show“, където Анистън изпълнява главната роля.

Актрисата разкри, че е следяла работата му дълго преди да се запознаят лично. Първоначално се интересувала от негови публикации, свързани с медитация и емоционално благополучие, а контактът им започнал в професионален контекст. Постепенно отношенията им прераснали в романтични.

Джим Къртис е разпознаваемо име в сферата на уелнес практиките, като работи с клиенти в областта на хипнотерапията и поведенческите методи за справяне с тревожност и блокажи.

Дженифър Анистън обяснява, че намира подхода му за „целенасочен и ангажиран“ и подчертава, че връзката им се развива естествено. Близки до актрисата коментират, че тя е „видимо спокойна и щастлива“, а приятелите ѝ подкрепят новия ѝ партньор.