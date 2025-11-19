Новини
Любопитно »
Дженифър Анистън сподели подробности за новата си връзка

Дженифър Анистън сподели подробности за новата си връзка

19 Ноември, 2025 15:59 1 743 10

  • дженифър анистън-
  • актриса-
  • джим къртис-
  • връзка-
  • гадже

Актрисата неотдавна разкри, че е влюбена в терапевта Джим Къртис

Дженифър Анистън сподели подробности за новата си връзка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дженифър Анистън потвърди за първи път публично връзката си с Джим Къртис – 50-годишен хипнотерапевт и консултант в сферата на личностното развитие. В интервю за Elle актрисата определи Къртис като човек, който работи целенасочено в подкрепа на психичното здраве и помага на хора, преживяващи стрес и травми.

Според изданията People и Us Weekly двамата са били заснети заедно още през юли 2025 г., по време на почивка, но до тази есен избягваха публични коментари. В началото на ноември Дженифър Анистън публикува обща снимка в Instagram по повод рождения ден на Къртис – жест, който тя рядко прави и който беше възприет като потвърждение за сериозността на отношенията им. Къртис присъства и на премиерата на четвъртия сезон на „The Morning Show“, където Анистън изпълнява главната роля.

Актрисата разкри, че е следяла работата му дълго преди да се запознаят лично. Първоначално се интересувала от негови публикации, свързани с медитация и емоционално благополучие, а контактът им започнал в професионален контекст. Постепенно отношенията им прераснали в романтични.

Джим Къртис е разпознаваемо име в сферата на уелнес практиките, като работи с клиенти в областта на хипнотерапията и поведенческите методи за справяне с тревожност и блокажи.

Дженифър Анистън обяснява, че намира подхода му за „целенасочен и ангажиран“ и подчертава, че връзката им се развива естествено. Близки до актрисата коментират, че тя е „видимо спокойна и щастлива“, а приятелите ѝ подкрепят новия ѝ партньор.


Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 село

    7 1 Отговор
    Чакайте, чакайте! От един месец всички аФторки се изредиха да пишат за щастливата новина. Събето да не е карало грип през това време?

    16:07 19.11.2025

  • 2 Здрасти

    10 0 Отговор
    Цял живот си развяват шушулки те и като дойде старостта си дават сметката, че сам не се живее. Но проблема тогава е, че е късно да създаваш връзка с когото и да е било, защото егоцентричното развитие на личността не ти позволява да създадеш нормална връзка. И тогава вече започва човешката драма и тежест.

    16:18 19.11.2025

  • 3 Така ли?

    3 0 Отговор
    Подробности са да каже как го правят , ползват ли лубрикант и т.н.

    16:27 19.11.2025

  • 4 Ши.,ба,.т се

    3 0 Отговор
    А деца нямат. Само ла.,йна след тях.

    Коментиран от #9

    16:32 19.11.2025

  • 5 ?????

    5 0 Отговор
    Мда.
    Големите хонорари и големият успех в Холивуд много рядко водят до лично и семейно щастие.

    16:52 19.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Оставете

    2 0 Отговор
    Жената да си се шибалупа на воля! Малко и остава да я пожелават! А, моралисти, а...

    16:59 19.11.2025

  • 8 манди бранди

    7 0 Отговор
    Връзка? От ден до пладне...После ще пуснат съобщение, че поради непреодолими различия се разделят, но си остават приятели и си пожелават щастие. Холивудски лакардии.

    17:20 19.11.2025

  • 9 абе,

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ши.,ба,.т се":

    Той има син от бившата си съпруга Рейчъл Наполитано.

    18:25 19.11.2025

  • 10 ами,

    5 0 Отговор
    На този това му е работата да хипнотизира самотни богати жени за да харчи парите им.

    18:28 19.11.2025