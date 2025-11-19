Даниел Радклиф прати пожелание на новия Хари Потър - Доминик Маклафлин ВИДЕО

36-годишният британски актьор Даниел Радклиф изпрати писмо на Доминик Маклафлин, който ще играе Хари Потър в поредицата за младия магьосник, съобщава Deadline, позовавайки се на токшоуто "Добро утро, Америка".

Радклиф изигра Хари Потър във филмовата поредица, базирана на книгите на Дж. К. Роулинг.

„Надявам се, че си прекарвате чудесно, дори по-добре от мен някога. Беше невероятно време, но се надявам да имате още по-добри времена“, пише Радклиф в писмото.

Актьорът призна, че е искал да прегърне децата актьори, участващи в предстоящия сериал, когато видял снимките им. „Изглеждат толкова млади. Гледам ги и си казвам: „Това е лудост, и аз съм играл на тази възраст.“ Но е и невероятно мило“, добави Радклиф.

В сериала Арабела Стантън ще играе Хърмаяни Грейнджър, Алистър Стаут ще бъде Рон Уизли, а Лок Прат ще е Драко Малфой.

Ролята на професор Дъмбълдор отиде при Джон Литгоу, носител на награди „Златен глобус“, „Еми“ и „Тони“, номиниран за „Грами“ и „Оскар“. Литгоу е най-известен с ролята си на Уинстън Чърчил в телевизионния сериал „Короната“ (2016–2023). Една от последните нашумели творби на актьора е филмът, спечелил „Оскар" за най-добър адаптиран сценарий, „Клейв“ (2024) .

Професор Снейп ще бъде изигран от Паапа Есиеду, номиниран за „Еми“ и „БАФТА“ за ролята си в „Може да те унищожа“ (2020). Някои фенове критикуват избора на чернокож актьор за ролята на Северус Снейп. В книгите на Дж. К. Роулинг той е слаб мъж с нездравословен блед тен, голям крив нос и мазна, дълга до раменете черна коса. Мнозина все още смятат Алън Рикман, който играе Снейп във филмите, за идеалния актьор за ролята. Рикман почина през 2016 г. на 69-годишна възраст.