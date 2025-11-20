Играчки за креативност - как те могат да променят визията за света на детето, да го научат да срича и да проговори по-бързо

Жени Илиева ръководи европейски лидер в изработката на картонени стелажи и рекламни изделия, а от няколко години е автор на екосъобразни картонени играчки, които могат да се оцветяват, украсяват допълнително или да се направят по собствен вкус. Те развиват въображението и креативността на децата, комбинирайки забавление и образование в едно. Оказва се, че тези къщички и ракети в размер, подходящ да се пъхне едно 5-годишно детенце в тях, могат изцяло да променят визията за света на малкия човек, да го научат да срича и да проговори по-бързо, да възпитат в него оскъдното в днешно време търпение, да развият способността за избор, индивидуалността и креативността.

За да се провокира още повече детското въображение, от сега стартира конкурс за деца от 3 до 7 години за рисунка, която да стане част от някоя картонена къщичка или ракета. На 28.12., по време на коледните празници, ще се тегли томбола в West Mall - Люлин, а късметлията ще спечели уикенд за семейството и правото неговото творение да радва много други деца, разположено върху приказната голяма картонена играчка, която ще носи името му.

Дни преди светлите семейни празници, Жени Илиева разказва за семейната и човешка стойност на творенията от картон, които променят детския свят и го отварят към нови предизвикателства.

Каква е психологическа стойност на тези играчки за децата в днешно време?

Те помагат много за развитието психическото здраве на децата. Това по-скоро не е играчка, а продукт, от който самото дете си прави играчка. Детето оцветява, добавя елементи, украсява... Така то развива своята фантазия, научава се на търпение и докато играе научава, например буквите от къщичка по шаблон с азбуката.

Как ви дойде идеята за тези играчки?

Аз вече 26 години се занимавам с производство на материали от масивен картон, т.е. занимавам се с производството на стелажи, стойки, декори… Моят син като малък изключително много си играеше със стелажите вкъщи, слагаше играчки на тях, рисуваше ги, сглобяваше ги и аз в един момент осъзнах колко много ми помагат тези стелажи, за да му ангажирам вниманието. Оттам реших да му направя къща, след това ракета и това се превърна в идея за масово производство.

Какъв е интересът към този тип изделия през последните години?

През последните години се увеличава. В начало нямаше голям интерес, продуктът не се разбираше. Всички играчки бяха пластмасови и дървени и хората не си представяха къщички от картон. А с времето се видя, че това е доста стабилен продукт, който не е за еднократна употреба. А и родителите започнаха да разбират и предимството на играта с тези изделия. Има и еко стойност. Детските пластмасови играчки са едни от най-големите замърсители на околната среда. А тук материалът е масивен картон, който е здрав, безопасен и еко. За разлика от обикновения картон, масивният картон е по-дебел и по-тежък, което му осигурява по-голяма структурна цялост и устойчивост на деформация.

В днешно време децата повече се застояват на едно място заради електронните устройства, гледат хипнотизирани в екрани. Вашите изобретения какви допълнителни качества развиват у децата, които може би електронните устройства спират?

Първо, докато играят с нашите продукти, децата напълно забравят за всички електронни средства, тъй като реално единствено нещо, което ги занимава, е да се сгушват в къщата, да оцветяват… Те могат да живеят в тази къща, да приспят куклата, да си представят, че летят в космоса с ракетата. така тяхната фантазия може да се развива до безкрайност. По този начин се развива изключително много моториката, както способността за търпение, което е много важно за децата в днешно време. Чрез електронните средства, децата са научени много бързо да сменят клипчетата, да прехвърлят бързо разни истории, които ни предлагат социалните мрежи и реално губят търпението, защото искат отново и отново да виждат нови неща, а това става за миг. Докато изделията ни от масивен картон в голям размер, те търпеливо се научават да оцветяват така, както си представят нещата в техните светове и осъзнават необходимото време и старание да довършат продукта до край.

Наблюдавате ли промяна в децата или родителите, да ви споделят за такива, които вече са се докоснали до тези къщички и ракети от масивен картон?

Давали са ми обратна връзка, че детето за от 3 до 5 дни поне забравя за всякакви електронни средства. Често децата искат дори да се хранят в къщата, живеят си там, слагат си и лампа, искат да спят там. Това си е тяхното пространство и те се чувстват изключително щастливи в него. Казвали са ми, че при занимания с тези играчки, децата започват да стават много креативни и всъщност цялата игра се върти около тази къща. След като за 3, 4 дни малко поомръзне продуктът, той може да се сгъне и прибере под леглото, а след 2, 3 дни отново може да се разгъне.

Детето винаги намира нещо ново и забавно около къщата или ракетата, и за разлика от други играчки, тук интересът не се губи толкова бързо. Къщичките разполагат с пощенска кутия, децата трепетно очакват ново писмо, което ще получат например от родителя, проверяват има ли нещо всяка сутрин.

От каква до каква възраст са подходящи тези продукти?

Възрастта е между 3 и 7 години. Но най-подходящи са за деца на 4 или 5 години. Това е точно моментът, в който интензивно се развива моториката. Но успяват да научат и много нови неща. Има например къщички с шаблони срички и детето така започва да се учи да изговаря, да свързва сричките в думи.

Какви други полезни шаблони имате и те помагат ли на деца, които например по-трудно проговарят или по-бавно развиват някои качества?

Често предлагаме и индивидуални шаблони, които да са по пръчка на родителя или на детето и се напечатват например върху къщата. Дори в сайта ни имаме рубрика “Направи си сам”, в която хората сами могат да си направят изображения. Ако родителят поръча например любимия приказен герой на детето, то започва всеки път да го забелязва, да го сочи и да казва името му. Така се стимулират говорните функции. Детето започва да оцветява героя си, самичко да си говори.