Водещата на NOVA Анна-Мария Конова и бивш вицепремиер станаха родители за пръв път

В Деня на християнското семейство водещата на „Пресечна точка“ Анна-Мария Конова посрещна на бял свят първата си рожба. Момиченцето носи красивото име София, високо е 51 см и тежи 3 570 грама – с манекенски размери и напълно здраво.
Раждането е преминало в столичната болница „Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева, съобщава NOVA.
Бащата на малката София е Атанас Пеканов – млад икономист и бивш служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинета на Стефан Янев и Гълъб Донев.
Въпреки публичните си професии, двамата избират дискретност в личния си живот. Двойката по никакъв начин не е афиширала връзката си, няма следа нито на единия, нито на другия в социалните мрежи, но се смята, че е започнала преди години – още по времето, когато Анна-Мария преминава от bTV в NOVA.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 имаджин
09:28 22.11.2025
2 стих
09:30 22.11.2025
3 Ами
09:31 22.11.2025
4 Венета
09:36 22.11.2025
5 партизанското внуче
09:38 22.11.2025
6 раз
09:42 22.11.2025
7 Кокорев
09:53 22.11.2025
8 Брей
09:58 22.11.2025
9 Един българин
09:58 22.11.2025
10 665
10:00 22.11.2025
11 Миро
10:02 22.11.2025
12 Анонимем
10:41 22.11.2025
13 Водещата въпреки миловидния вид
Предаването е популистко и пропагандиращо
Явно случайни водещи по националните медии няма
Все сме на някой някой
Явно професионализма вече е в последна глуха
Но ако имаш гръб ще градиш кариера нищо че неставаш и за продавач консултант в магазин за дамска конфекция
10:42 22.11.2025
14 СРЕДЕН РОД
11:42 22.11.2025
15 Поредната кифла моята успешно се в прода
13:51 22.11.2025
16 Поредната кифла която успешно се в прода
13:52 22.11.2025