Водещата на NOVA Анна-Мария Конова и бивш вицепремиер станаха родители за пръв път

22 Ноември, 2025 09:17 7 770 16

Водещата на NOVA Анна-Мария Конова и бивш вицепремиер станаха родители за пръв път - 1
Снимка: Nova
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Деня на християнското семейство водещата на „Пресечна точка“ Анна-Мария Конова посрещна на бял свят първата си рожба. Момиченцето носи красивото име София, високо е 51 см и тежи 3 570 грама – с манекенски размери и напълно здраво.

Раждането е преминало в столичната болница „Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева, съобщава NOVA.

Бащата на малката София е Атанас Пеканов – млад икономист и бивш служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинета на Стефан Янев и Гълъб Донев.

Въпреки публичните си професии, двамата избират дискретност в личния си живот. Двойката по никакъв начин не е афиширала връзката си, няма следа нито на единия, нито на другия в социалните мрежи, но се смята, че е започнала преди години – още по времето, когато Анна-Мария преминава от bTV в NOVA.


Подобни новини


  • 1 имаджин

    21 3 Отговор
    Знаем,знаем,четохме го и на други места вчера.

    09:28 22.11.2025

  • 2 стих

    11 7 Отговор
    Анна-Мария Коконова

    09:30 22.11.2025

  • 3 Ами

    18 12 Отговор
    Браво! Язденето на жените не трябва да се подценява в никой случай!

    09:31 22.11.2025

  • 4 Венета

    13 8 Отговор
    Хванали са последния влак .

    09:36 22.11.2025

  • 5 партизанското внуче

    18 6 Отговор
    станал татко, толкова тайнствено разказано...

    09:38 22.11.2025

  • 6 раз

    5 5 Отговор
    Кой, кого,къде го е хванал/а е трудно да се предвиди и каже.

    09:42 22.11.2025

  • 7 Кокорев

    9 7 Отговор
    Този Пеканов има качества на икономист и управленец, личи си, че е учил и живял на Запад.Но защо се е върнал тук? Сигурно заради службата-облаги, примилегии, почести, държавно обслужване, нови връзки за бизнес и т. н. Могъл и по-добра булка да си намери, таза е малко облещена.

    09:53 22.11.2025

  • 8 Брей

    19 7 Отговор
    Тоя Пеканоффф каква скрита лимонка излезе, а каква гейско либерална физиономия има, че да не повярва човек, че е хетеро

    09:58 22.11.2025

  • 9 Един българин

    9 5 Отговор
    Браво на мария поне мъжа и не е някой брадат козел като повечето които имат жените у нас и в частност тия дето са в телевизията

    09:58 22.11.2025

  • 10 665

    16 8 Отговор
    ахаа ясно, чудех се тая сричаща кобила кой я бута на екран.

    10:00 22.11.2025

  • 11 Миро

    12 8 Отговор
    Като прочетох “бивш премиер” си помислих, че става дума за Кирлив Петко - все пак, той разбира от забременяване

    10:02 22.11.2025

  • 12 Анонимем

    6 4 Отговор
    Май всичко е по сметка

    10:41 22.11.2025

  • 13 Водещата въпреки миловидния вид

    11 7 Отговор
    Е некомпетеннтна
    Предаването е популистко и пропагандиращо
    Явно случайни водещи по националните медии няма
    Все сме на някой някой
    Явно професионализма вече е в последна глуха
    Но ако имаш гръб ще градиш кариера нищо че неставаш и за продавач консултант в магазин за дамска конфекция

    10:42 22.11.2025

  • 14 СРЕДЕН РОД

    3 5 Отговор
    Кано видя това полумъжко лице, винаги сменям канала. Инстинктивно ми се повръща от такива ТО.

    11:42 22.11.2025

  • 15 Поредната кифла моята успешно се в прода

    1 2 Отговор
    Продала! Поредната куха новина като самите участници в нея

    13:51 22.11.2025

