Водещата на NOVA Анна-Мария Конова и бивш вицепремиер станаха родители за пръв път

В Деня на християнското семейство водещата на „Пресечна точка“ Анна-Мария Конова посрещна на бял свят първата си рожба. Момиченцето носи красивото име София, високо е 51 см и тежи 3 570 грама – с манекенски размери и напълно здраво.

Раждането е преминало в столичната болница „Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева, съобщава NOVA.

Бащата на малката София е Атанас Пеканов – млад икономист и бивш служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства в кабинета на Стефан Янев и Гълъб Донев.

Въпреки публичните си професии, двамата избират дискретност в личния си живот. Двойката по никакъв начин не е афиширала връзката си, няма следа нито на единия, нито на другия в социалните мрежи, но се смята, че е започнала преди години – още по времето, когато Анна-Мария преминава от bTV в NOVA.