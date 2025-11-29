Мария Цънцарова няма да е водеща на "Тази сутрин" от новата година

Мария Цънцарова се оттегля от воденето на сутрешния блок на bTV. От 1 януари 2026 г. журналистката няма да бъде част от „Тази сутрин“, където до момента бе в тандем със Златимир Йочев, пише в. „Уикенд“.
Решението идва след години на натоварен график, в който денят на водещата започва около 3,45 ч. сутринта, а първите редакционни срещи – към 5:00 ч. Именно тежкият режим е основният мотив за промяната.
„Този ритъм изтощава всеки. Сутрешният блок е най-тежкият телевизионен формат – започваш още в тъмното, а трябва да си бодър, остър и максимално концентриран“, коментират нейни колеги.
Мария Цънцарова не напуска телевизията – напротив, остава в bTV като продуцент и автор на разследващи и публицистични формати. Нейният стил и опит от последните години – особено в политическите интервюта – се очаква да бъдат използвани в нови предавания, които ръководството подготвя за 2026 г.
Един от вариантите е Цънцарова да поеме съботно-неделния сутрешен блок, или да получи чисто нов проект, в който да работи с екип от опитни репортери.
Телевизията все още не е обявила официално наследника ѝ, но в коридорите се обсъждат две имена. Едното е Ваня Нешкова, която вече води уикенд издания и е добре познато лице на аудиторията. Другото е възможност за „ново женско присъствие“, като кастингът се очаква да приключи до края на есента.
1 баш фен
14:53 29.11.2025
2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
14:58 29.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 българин
15:01 29.11.2025
5 ДрБр
15:01 29.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
Коментиран от #14
15:03 29.11.2025
7 Павел пенев
15:05 29.11.2025
8 Ще е оше
15:05 29.11.2025
9 Сталин
15:05 29.11.2025
10 Стоян
Коментиран от #17
15:10 29.11.2025
11 Коня Солтуклиева
Действа на зрителите като лаксатив сутрин!
15:11 29.11.2025
12 Знайко
15:11 29.11.2025
13 Ура!Ще почерпим!
15:13 29.11.2025
14 Знайко
До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Няма да е кой знае колко трудно да намерят някоя по-умна, Цънцарова е еталон за абсолютна тъпота.
15:14 29.11.2025
15 Това вече не е
Няма да ми липсва
Да си арогантен, да се възползваш от правото си, че си “ собствения” дом- не те прави добър журналист!
М/у нея и Соклука Бойкоктулупова от ПИК- няма разлика в арогантност, провокации и обиди, безпардонност, овчо образование на бесна блееща овца!
СЕМ- са същите от червените фенери!
15:15 29.11.2025
16 Василеску
15:15 29.11.2025
17 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!
До коментар #10 от "Стоян":А бе тя уббуу пита,ама винаги е залегнала,с картечницата,от едната страна на барикадата...!
А мнението на другата-винаги нескрито я пренебрегва...!
15:16 29.11.2025
18 Последния Софиянец
15:17 29.11.2025
19 Кажи честно ... 🤣
Ще има още разкрити ваксинирани антиваксъри, ЛГБТ консерватори хомофоби и патреотари, пазители на лева с ЕВРО-ви сметки, борци срещу мафията от бандите на ВинеTy-тyy и "Д" Магнитски.
15:19 29.11.2025
20 Мдаа
15:20 29.11.2025
21 Никой
15:21 29.11.2025
22 665
15:23 29.11.2025
23 ЦИБААА
15:24 29.11.2025