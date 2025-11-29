Новини
Мария Цънцарова няма да е водеща на "Тази сутрин" от новата година

29 Ноември, 2025

Решението идва след години на натоварен график

Мария Цънцарова няма да е водеща на "Тази сутрин" от новата година - 1
Кадър: bTV
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Мария Цънцарова се оттегля от воденето на сутрешния блок на bTV. От 1 януари 2026 г. журналистката няма да бъде част от „Тази сутрин“, където до момента бе в тандем със Златимир Йочев, пише в. „Уикенд“.

Решението идва след години на натоварен график, в който денят на водещата започва около 3,45 ч. сутринта, а първите редакционни срещи – към 5:00 ч. Именно тежкият режим е основният мотив за промяната.

„Този ритъм изтощава всеки. Сутрешният блок е най-тежкият телевизионен формат – започваш още в тъмното, а трябва да си бодър, остър и максимално концентриран“, коментират нейни колеги.

Мария Цънцарова не напуска телевизията – напротив, остава в bTV като продуцент и автор на разследващи и публицистични формати. Нейният стил и опит от последните години – особено в политическите интервюта – се очаква да бъдат използвани в нови предавания, които ръководството подготвя за 2026 г.

Един от вариантите е Цънцарова да поеме съботно-неделния сутрешен блок, или да получи чисто нов проект, в който да работи с екип от опитни репортери.

Телевизията все още не е обявила официално наследника ѝ, но в коридорите се обсъждат две имена. Едното е Ваня Нешкова, която вече води уикенд издания и е добре познато лице на аудиторията. Другото е възможност за „ново женско присъствие“, като кастингът се очаква да приключи до края на есента.


  • 1 баш фен

    14 2 Отговор
    Как ще ходи спокойно по улиците , след като има толкова много фенове

    14:53 29.11.2025

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 0 Отговор
    Една добра новина ❗

    14:58 29.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 българин

    12 1 Отговор
    Браво! Не си за там!

    15:01 29.11.2025

  • 5 ДрБр

    8 0 Отговор
    Слава богу!

    15:01 29.11.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    8 0 Отговор
    Ще се търси нова водеща в духа на новото време и новите промени на посоката на вятъра❗

    Коментиран от #14

    15:03 29.11.2025

  • 7 Павел пенев

    13 1 Отговор
    Цънцарова става за чистачка, а колегата и Йочев за портиер. Честито за телевизията на Сорос и зрителите ако има такива.

    15:05 29.11.2025

  • 8 Ще е оше

    2 0 Отговор
    ...по хубаво и бтв след нова, а и нова е добре да спрат след нова....на никой не го вълнува, какво дават или лъжат

    15:05 29.11.2025

  • 9 Сталин

    10 2 Отговор
    Няма да ни липсва тая тъпа грозна патка

    15:05 29.11.2025

  • 10 Стоян

    1 5 Отговор
    Май, май Делян и Бойко искат Цънцарова да самонапусне. Една от малкото който още смеят да питат!

    Коментиран от #17

    15:10 29.11.2025

  • 11 Коня Солтуклиева

    8 0 Отговор
    Жалко!
    Действа на зрителите като лаксатив сутрин!

    15:11 29.11.2025

  • 12 Знайко

    6 0 Отговор
    Тази е антижурналист и е много противна отвътре. А БТВ я понишават в продуцент. Антижурналистиката добре се възнагряждава в нашата Шопароляндея.

    15:11 29.11.2025

  • 13 Ура!Ще почерпим!

    7 0 Отговор
    И без това вече тая Цънцарка прекали,с тенденциозното си поведение спрямо интервюираните,прокарвайки ясно едностранно отразяване на проблемите...!

    15:13 29.11.2025

  • 14 Знайко

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Няма да е кой знае колко трудно да намерят някоя по-умна, Цънцарова е еталон за абсолютна тъпота.

    15:14 29.11.2025

  • 15 Това вече не е

    2 0 Отговор
    Новина! Пак някой се събудил на другия ден🤪
    Няма да ми липсва
    Да си арогантен, да се възползваш от правото си, че си “ собствения” дом- не те прави добър журналист!
    М/у нея и Соклука Бойкоктулупова от ПИК- няма разлика в арогантност, провокации и обиди, безпардонност, овчо образование на бесна блееща овца!
    СЕМ- са същите от червените фенери!

    15:15 29.11.2025

  • 16 Василеску

    1 0 Отговор
    Не че съм ги гледал много пъти, но тези 2-3 пъти, когато съм я засичал, съм с впечатлението, че е нахална, проправителствена, нападателна и прекъсваща най-вече патриотичните си опоненти, пробайдънска и проукраинска (това последното не е забранено)заслепена мисилка. Няма да ми липсва.

    15:15 29.11.2025

  • 17 СЕРИОЗНО ЛИ БЕ...?!?!

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Стоян":

    А бе тя уббуу пита,ама винаги е залегнала,с картечницата,от едната страна на барикадата...!
    А мнението на другата-винаги нескрито я пренебрегва...!

    15:16 29.11.2025

  • 18 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Делян Пеевски я уволни и слага любовницата си.

    15:17 29.11.2025

  • 19 Кажи честно ... 🤣

    0 0 Отговор
    "остава в bTV като продуцент и автор на разследващи и публицистични формати."

    Ще има още разкрити ваксинирани антиваксъри, ЛГБТ консерватори хомофоби и патреотари, пазители на лева с ЕВРО-ви сметки, борци срещу мафията от бандите на ВинеTy-тyy и "Д" Магнитски.

    15:19 29.11.2025

  • 20 Мдаа

    4 0 Отговор
    Рядко глупава и не красива женица сложена в тв с протекции.

    15:20 29.11.2025

  • 21 Никой

    0 0 Отговор
    Всички сме с график.

    15:21 29.11.2025

  • 22 665

    0 0 Отговор
    А колко е смотана горката, когато води сама - ааа, ъъъъ.. и огромната ѝ челюст става още по- огромна.

    15:23 29.11.2025

  • 23 ЦИБААА

    0 0 Отговор
    ТАЙ ПОСЛЕ Я ИЗРИТАХА. НАПРАВО МИ СЕ ПОВРЪЩАШЕ ОТ НЕЯ КАТО Я ВИДЯ И ВЕДНАГА СМЕНЯХ КАНАЛА. ТОЛКОВА НЕПРИЯТНА ЛИЧНОСТ РЯДКО СЕ НАМИРА.

    15:24 29.11.2025