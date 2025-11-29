Мария Цънцарова няма да е водеща на "Тази сутрин" от новата година

Мария Цънцарова се оттегля от воденето на сутрешния блок на bTV. От 1 януари 2026 г. журналистката няма да бъде част от „Тази сутрин“, където до момента бе в тандем със Златимир Йочев, пише в. „Уикенд“.

Решението идва след години на натоварен график, в който денят на водещата започва около 3,45 ч. сутринта, а първите редакционни срещи – към 5:00 ч. Именно тежкият режим е основният мотив за промяната.

„Този ритъм изтощава всеки. Сутрешният блок е най-тежкият телевизионен формат – започваш още в тъмното, а трябва да си бодър, остър и максимално концентриран“, коментират нейни колеги.

Мария Цънцарова не напуска телевизията – напротив, остава в bTV като продуцент и автор на разследващи и публицистични формати. Нейният стил и опит от последните години – особено в политическите интервюта – се очаква да бъдат използвани в нови предавания, които ръководството подготвя за 2026 г.

Един от вариантите е Цънцарова да поеме съботно-неделния сутрешен блок, или да получи чисто нов проект, в който да работи с екип от опитни репортери.

Телевизията все още не е обявила официално наследника ѝ, но в коридорите се обсъждат две имена. Едното е Ваня Нешкова, която вече води уикенд издания и е добре познато лице на аудиторията. Другото е възможност за „ново женско присъствие“, като кастингът се очаква да приключи до края на есента.