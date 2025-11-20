Новини
Секс скандалите превърнаха 66-годишния Кевин Спейси в бездомник

20 Ноември, 2025 20:26, обновена 20 Ноември, 2025 20:38 4 197 16

  • кевин спейси-
  • секс скандал-
  • актьор

Живея в хотели и в Airbnb. Отсядам навсякъде, където има работа. Буквално нямам дом, признава актьорът

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

66-годишният американски актьор Кевин Спейси е останал без дом в резултат на секс скандала, в който беше замесен преди няколко години, съобщи The Telegraph.

„Живея в хотели, живея в Airbnb. Отсядам навсякъде, където има работа. Буквално нямам дом“, призна той пред изданието.

Според Спейси разходите му през последните седем години са станали астрономически.

„Имах много малки доходи и трябваше да харча всичко“, продължи актьорът.

Кевин Спейси бе обвинен в сексуални посегателства от много хора, но не е признат за виновен нито от американските, нито от британските съдилища. Скандалът обаче му костваше холивудската кариера. Всички обвинения срещу него датират от първите две десетилетия на века, когато бе артистичен директор на лондонския театър „Олд Вик“. Първите обвинения в сексуални посегателства срещу актьора бяха отправени през 2017 г.

През май Кевин Спейси поиска да бъде върнат в киното. Приемайки почетна награда, той си спомни как Кърк Дъглас е настоявал сценаристът Далтън Тръмбо, който е бил в черен списък на Холивуд заради прокомунистическите си възгледи, да бъде включен в надписите на „Спартак“.


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да,бе

    17 24 Отговор
    Първият гей бездомник...Ако някой го съжалява пак да размисли и то сериозно.

    20:35 20.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    17 21 Отговор
    Така се разстроих , че ще взема да напиша роман със заглавие - Тъжната история на един гей ! И Европейска награда ще ми дадат , и посланик в ООН ще ме направят.....

    20:37 20.11.2025

  • 4 Факт

    9 15 Отговор
    Явно обвиненията са били сериозни!

    20:46 20.11.2025

  • 5 Рамбо

    41 3 Отговор
    На този му спретнаха metoo в гей вариант. Резултатите са същите като при жените. Десетки недоказани обвинения, отдавна е минала давност за каквито и да са разследвания, но това не пречи на обвинителите да издоят финансово жертвата и я пускат, когато тя свърши парите

    Коментиран от #8

    20:52 20.11.2025

  • 6 Анонимен

    18 2 Отговор
    Интересно, че няма присъди!

    20:52 20.11.2025

  • 7 Мъж

    4 31 Отговор
    Гласувайте за ДПС ново начало! Вън недостойните нпота от България!

    20:59 20.11.2025

  • 8 Факт

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Рамбо":

    Всеки с проблемите си!

    21:04 20.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Няма грижи

    15 5 Отговор
    Да се разходи до покрайнината, сума ти негови колеги изкараха луди пари, за снимка със зеления пор

    21:07 20.11.2025

  • 11 Егати бедняка

    6 7 Отговор
    Тоя нормален ли е? Нямал пари пък спял по хотели и еърбнб, което излиза с пъти по скъпо, вместо да наемеш апартамент.

    21:07 20.11.2025

  • 12 Анита от почивка

    4 4 Отговор
    От малка си мечтая да изпия млечните изделия на някой нигериец. Станах счетоводител и още ми се пие млекце. 🤭🤣🥳😂

    Коментиран от #14

    21:10 20.11.2025

  • 13 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Елизабет и Анита от почивка":

    Пак някаква глупост!

    21:10 20.11.2025

  • 14 Нигериец

    3 3 Отговор

    До коментар #12 от "Анита от почивка":

    Така както се правиш на голема работа ела да те права ибрикчиийка за по 5 лева на час 😂🥳🤣🤭

    21:11 20.11.2025

  • 15 Тоя

    2 1 Отговор
    Да не бърка политиката със сексуалните престъпления. Никой не му е виновен, че е извратеняк.

    00:21 21.11.2025

  • 16 Гошо

    2 0 Отговор
    Нещо май не е слушкал и е казвал истината по някои теми,иначе Холивуд не наказва така героите си. Не е заради сексуалната му ориентация със сигурност. Нещо е разкрил повечко ,иначе там п...Фили в тоя Холивуд да искаш.

    08:51 21.11.2025