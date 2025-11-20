Секс скандалите превърнаха 66-годишния Кевин Спейси в бездомник

66-годишният американски актьор Кевин Спейси е останал без дом в резултат на секс скандала, в който беше замесен преди няколко години, съобщи The Telegraph.
„Живея в хотели, живея в Airbnb. Отсядам навсякъде, където има работа. Буквално нямам дом“, призна той пред изданието.
Според Спейси разходите му през последните седем години са станали астрономически.
„Имах много малки доходи и трябваше да харча всичко“, продължи актьорът.
Кевин Спейси бе обвинен в сексуални посегателства от много хора, но не е признат за виновен нито от американските, нито от британските съдилища. Скандалът обаче му костваше холивудската кариера. Всички обвинения срещу него датират от първите две десетилетия на века, когато бе артистичен директор на лондонския театър „Олд Вик“. Първите обвинения в сексуални посегателства срещу актьора бяха отправени през 2017 г.
През май Кевин Спейси поиска да бъде върнат в киното. Приемайки почетна награда, той си спомни как Кърк Дъглас е настоявал сценаристът Далтън Тръмбо, който е бил в черен списък на Холивуд заради прокомунистическите си възгледи, да бъде включен в надписите на „Спартак“.
