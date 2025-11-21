Новини
Певецът Крум завърши магистратура по флейта (ВИДЕО)

21 Ноември, 2025 12:31

Изпълнителят се похвали за постижението си в мрежата

Певецът Крум завърши магистратура по флейта (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изпълнителят Крум Сираков вече официално е магистър по флейта. Певецът и съкурсниците му от Националната музикална програма “Панчо Владигеров” получиха своите дипломи на специална церемония вчера.

Развълнуваният Крум сподели щастието от постижението си в социалните мрежи. На кадрите там той позира гордо с новата диплома, станала факт след много усилия, съчетани с редица професионални ангажименти. Припомняме, че още докато правеше първите си стъпки на музикалната сцена у нас флейтата беше редовен спътник на певеца.

Крум Сираков е от София. От седемгодишен започва да се занимава с музика в детска музикална школа по пиано. Майка му е повлияла много за тази негова любов към музиката, тъй като и самата тя свири на флейта. Така, съвсем естествено, на 11-годишна възраст той се преориентира от пианото към флейтата. През годините е записал редица хитове, като в един момент реши да премине от поп музиката към явно доста по-доходоносния поп фолк, а след това записа хитови дуети с някои чалга звезди.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ООрана държава

    11 2 Отговор
    Това за хвалба ли е бе..." съединител "

    12:41 21.11.2025

  • 5 И на кой е

    7 2 Отговор
    Флейтиръл!
    На ОСОБЕНИЯТ управителтна Лукойл ли ?

    12:43 21.11.2025

  • 6 Браво

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Златан П.":

    Златанчоооо, само името ти е златно. Кои са плакали бе мойто момче? Единствено от цялата система, ти може да поплачеш, и да вземеш успешно и ти изпита по флейта и другите органи.

    12:46 21.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    8 2 Отговор
    Д у х а ч ...

    12:49 21.11.2025

  • 9 Нека да пиша

    8 0 Отговор
    Старата флейта курс направи. Учител му е чичо Вальо глухо-то от Козлодуй..

    12:57 21.11.2025

  • 10 Тоя флейтист

    6 1 Отговор
    От отбора на «Спаси София».

    13:08 21.11.2025

  • 11 Ко речи?

    8 0 Отговор
    Флейтата с една дупка ли е?

    13:20 21.11.2025

  • 12 манди бранди

    0 0 Отговор
    Кожена, предполагам.

    13:53 21.11.2025

  • 13 Квал

    1 0 Отговор
    Аз пък си мислех за КАВАЛ!

    13:55 21.11.2025

  • 14 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    А... според суховете отдавна е защитил доцентура в областта :D :D :D

    13:59 21.11.2025

  • 15 1488

    1 0 Отговор
    завършен педaл
    със сертификат !

    14:16 21.11.2025

  • 16 Хахаха

    0 0 Отговор
    Ужас само как звучи магистратура по флейта

    14:18 21.11.2025