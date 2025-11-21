Певецът Крум завърши магистратура по флейта (ВИДЕО)

Изпълнителят Крум Сираков вече официално е магистър по флейта. Певецът и съкурсниците му от Националната музикална програма “Панчо Владигеров” получиха своите дипломи на специална церемония вчера.
Развълнуваният Крум сподели щастието от постижението си в социалните мрежи. На кадрите там той позира гордо с новата диплома, станала факт след много усилия, съчетани с редица професионални ангажименти. Припомняме, че още докато правеше първите си стъпки на музикалната сцена у нас флейтата беше редовен спътник на певеца.
Крум Сираков е от София. От седемгодишен започва да се занимава с музика в детска музикална школа по пиано. Майка му е повлияла много за тази негова любов към музиката, тъй като и самата тя свири на флейта. Така, съвсем естествено, на 11-годишна възраст той се преориентира от пианото към флейтата. През годините е записал редица хитове, като в един момент реши да премине от поп музиката към явно доста по-доходоносния поп фолк, а след това записа хитови дуети с някои чалга звезди.
