Голяма рокада в bTV: Мария Цънцарова напуска "Тази сутрин"

21 Ноември, 2025 11:31 3 584 33

Водещата ще се задържи в ефира до края на годината

Голяма рокада в bTV: Мария Цънцарова напуска "Тази сутрин" - 1
Снимка: bTV
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мария Цънцарова напуска сутрешния блок на bTV. Провокативните ѝ въпроси и леко пренебрежителната ѝ усмивка към конкретни политици вече няма да бъдат запазена марка на „Тази сутрин“.

Партньорката на Златимир Йочев ще се оттегли от сутрешния блок след Нова година и най-вероятно ще стане водеща на седмично предаване. Това съобщава "Филтър", позовавайки се на свои източници в телевизионните среди.

Цънцарова, известна с хапливия си стил и фиксацията в определени хора от властта, и сега се присъединява към екипа по-късно. Проблемът не бил ангажиментът към децата ѝ сутрин, а затрудненията ѝ да става толкова рано, което се отразявало на здравословното ѝ състояние, твърди изданието.

Досега Златимир Йочев в компанията на дежурния синоптик, спортен журналист и специален гост будят зрителите с коментари на последните новини от страната и света, както и с любимите на всички телевизии репортажи за разбити пътища, междусъседски свади, катастрофи и абсурдни скандали.

Ръководството на bTV неотдавна поканило чуждестранен експерт с дългогодишна практика като тв мениджър да направи анализ на програмата на телевизията.

Той бил шокиран, че водеща на основния сутрешен блок влиза в студиото със закъснение. Експертът бил категоричен, че това е практика, която е недопустима в голяма професионална телевизия.

Той освен това бил изумен, че водещите дори на лайфстайл шоута определяли редакционната политика на предаванията, вместо това да правят продуцентите и ръководството на медията, каквито са стандартите по света. Експертът бил категоричен, че ролята на тв водещите у нас е надценена и екипите изпълняват техните заръки, вместо да бъде обратното.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    26 5 Отговор
    Туй сухото мога да го о пъна като наказание !

    Коментиран от #32

    11:32 21.11.2025

  • 2 бай Даньо...

    36 2 Отговор
    И сега,... какво ще правим без нея

    11:33 21.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Босфортв

    52 3 Отговор
    Никой не гледа босфортв, да си излъчват турските сериали и да не мислят

    11:34 21.11.2025

  • 5 ООрана държава

    50 5 Отговор
    Изритайте я тая правоъгълна глава

    11:34 21.11.2025

  • 6 Уау

    54 5 Отговор
    Прекрасна новина!

    11:35 21.11.2025

  • 7 123456

    40 2 Отговор
    ууууууууууууу, злобен мъник !

    11:35 21.11.2025

  • 8 Галя от пАсолството

    31 4 Отговор
    Ще я вземем при нас да разнася кафетата на прАдльовците, които определят съдбата ви, рая

    11:38 21.11.2025

  • 9 пресолена

    41 3 Отговор
    наще журналя имаха претенцията да налагат мнение на всички. и несъгласните бяха прекъсвани и критикувани. голяма наглост.

    11:41 21.11.2025

  • 10 гост

    27 23 Отговор
    На мен ми харесва. дребна, заядлива, истински холерик, винаги готова на скандал, идеална точно за това което правеше. Единствено тя попита данъчен началник Спецов какво стана със задълженията на продадената от него фирма, щото хората искали да знаят...... Злати е мек и е спокоен като характер и не е много за тази работа която Марчето вършеше перфектно. Ще им падне реътинга без нея.

    11:41 21.11.2025

  • 11 Е пал съм ви, кой гледа

    27 2 Отговор
    ТВи?

    11:42 21.11.2025

  • 12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 1 Отговор
    По Илф и Петров
    "Палачинката се обърна, дами и господа, зрители!"❗

    11:45 21.11.2025

  • 13 Отлетяла муха

    36 2 Отговор
    И на Луната да се премести, на никого няма да липсва! Може да вземе и Златко Йоцата, а може и цялата умряла телевизия!

    11:51 21.11.2025

  • 14 Мъчно ми е за Цънцъра.........

    9 3 Отговор
    Сега за кого ще го точа ?

    11:51 21.11.2025

  • 15 име

    30 7 Отговор
    На никой няма да липсва тази змия с тъпите въпроси си въпроси и елементарно заяждане. Даже да се хваща с онзи, неумния, виктор николаев, да си правят заедно антипредаване.

    11:56 21.11.2025

  • 16 фен

    6 23 Отговор
    Тая девойка я харесвам като журналист.

    11:58 21.11.2025

  • 17 Герп боклуци

    17 3 Отговор
    Веднага да я вземат в герб

    12:11 21.11.2025

  • 18 Ватманяк

    14 1 Отговор
    Не само не съжалявам, нао адмирирам необективните и нахални полу мисирки да си дадат сами оставката (макар и под давление)

    12:16 21.11.2025

  • 19 Въобще

    18 1 Отговор
    Няма да ми липсва!
    И без това не ги гледам. Натоварват ме!
    Айде, чао!

    12:21 21.11.2025

  • 20 пешо

    17 1 Отговор
    крайно време беше

    12:22 21.11.2025

  • 21 хихи

    16 1 Отговор
    това една хубава новина за българската демокрация и свободата насловото..
    дано мисирката изчезне от ефира и интернета...

    12:29 21.11.2025

  • 22 Бибитко от Банкя

    6 1 Отговор
    Тоя чуждестранен експерт с дългогодишен опит би трябвало първо да подложи всички водещи в БТВ на проверка за гласовите, визуалните и интелектуалните им способности. Сегашните водещи не само се надценяват, ами и направо се лигавят като превръщат предаванията в раздумка на чай или кафе. Освен това тази телевизия никога не е в крак с пулса на обществените настроения и вместо опозиция на изпълнителната и законодателната власт, се превърна в техен защитник и пропагандатор. Да не говорим пък за натрапването на така наречените "либерални ценности". Обръща се внимание на едно лустро, което няма нищо общо нито с народопсихологията, нито с реалния живот в България.

    12:40 21.11.2025

  • 23 зрител

    7 2 Отговор
    Как ще ходи спокойно по улиците сега ?

    12:46 21.11.2025

  • 24 Тото наблюдателя

    9 2 Отговор
    Гледам сутрин БНТ до 7 часа защото тогава трябва да излизам. Водещите са 10 класи над тези на босфор тв. До 7 часа говорят по интересни неполитически теми и са прекрасни - красиви, компетентни, умни, ведри и усмихнати! За който не е гледал -препоръчвам!!!

    12:52 21.11.2025

  • 25 не мога да ги гледам

    6 1 Отговор
    българските псевдо журналисти, т.е пропагандатори, рупори на властта. създават от време на време имидж на някои тъпи прости мисирки или мисироци, че са остриета, заядливи и се дръвчат на някой умрял политик - не на които трябва и после ги използват я в политиката, я за испускане на парата или нещо друго. Тая им е същата слугиня. Избрани подходящи въпроси и всякакви други простотии.

    13:00 21.11.2025

  • 26 зрител

    9 1 Отговор
    Да я разкарат по-бързо тази антижурналистка, че заради нея спрях да гледам сутрин БГВ. Неграмотна , но за сметка на това нагла, арогантна и със самочувствие до небето. Основен участник в превръщането на новините в лъжлива информация, дезинформация и пропаганда.

    13:01 21.11.2025

  • 27 Ретрограден Меркурий

    4 1 Отговор
    Хекимян ще върнат. Той само удобни въпроси задава.

    13:05 21.11.2025

  • 28 Съгласен

    4 1 Отговор
    Ако и двамата се чупят със Златьо Кауня би било най-добре.

    13:10 21.11.2025

  • 29 Мнение

    5 2 Отговор
    Най-после! Изключително противна личност, заядлива и надменна и не внася някаква положителна енергия в сутрешния блок, за разлика от останалите й колеги.

    13:12 21.11.2025

  • 30 ГДЮ ГЪДЕВ

    0 1 Отговор
    МИЧЕТО СЪМ И ПРИГОТВИЛ 58 ГОДИШНА ИГРАЧКА 20см СКРОМНА РАБОТНА ДА Я ПОЛЗВА СЪС ЗДРАВЕ.

    13:22 21.11.2025

  • 31 Селянин

    1 0 Отговор
    Така става като задаваш неудобни въпроси.
    Как ще питаш Спецов какво е станало с фалиралата от него фирма прехвърлена на бедняк. Питат ли се такива въпроси. Даже се чудя как не е паднала от някой висок етаж, че сега Спецов бачка с едни интересни момчета...

    13:32 21.11.2025

  • 32 ДрБр

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    С отвращение?

    13:44 21.11.2025

  • 33 Файърфлай

    1 0 Отговор
    Много лъжеше Цинцарова,много.Не бива да се лъже,грехота е,Цинцарова...

    13:50 21.11.2025