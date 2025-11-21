Голяма рокада в bTV: Мария Цънцарова напуска "Тази сутрин"

Мария Цънцарова напуска сутрешния блок на bTV. Провокативните ѝ въпроси и леко пренебрежителната ѝ усмивка към конкретни политици вече няма да бъдат запазена марка на „Тази сутрин“.
Партньорката на Златимир Йочев ще се оттегли от сутрешния блок след Нова година и най-вероятно ще стане водеща на седмично предаване. Това съобщава "Филтър", позовавайки се на свои източници в телевизионните среди.
Цънцарова, известна с хапливия си стил и фиксацията в определени хора от властта, и сега се присъединява към екипа по-късно. Проблемът не бил ангажиментът към децата ѝ сутрин, а затрудненията ѝ да става толкова рано, което се отразявало на здравословното ѝ състояние, твърди изданието.
Досега Златимир Йочев в компанията на дежурния синоптик, спортен журналист и специален гост будят зрителите с коментари на последните новини от страната и света, както и с любимите на всички телевизии репортажи за разбити пътища, междусъседски свади, катастрофи и абсурдни скандали.
Ръководството на bTV неотдавна поканило чуждестранен експерт с дългогодишна практика като тв мениджър да направи анализ на програмата на телевизията.
Той бил шокиран, че водеща на основния сутрешен блок влиза в студиото със закъснение. Експертът бил категоричен, че това е практика, която е недопустима в голяма професионална телевизия.
Той освен това бил изумен, че водещите дори на лайфстайл шоута определяли редакционната политика на предаванията, вместо това да правят продуцентите и ръководството на медията, каквито са стандартите по света. Експертът бил категоричен, че ролята на тв водещите у нас е надценена и екипите изпълняват техните заръки, вместо да бъде обратното.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Коментиран от #32
11:32 21.11.2025
2 бай Даньо...
11:33 21.11.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Босфортв
11:34 21.11.2025
5 ООрана държава
11:34 21.11.2025
6 Уау
11:35 21.11.2025
7 123456
11:35 21.11.2025
8 Галя от пАсолството
11:38 21.11.2025
9 пресолена
11:41 21.11.2025
10 гост
11:41 21.11.2025
11 Е пал съм ви, кой гледа
11:42 21.11.2025
12 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
"Палачинката се обърна, дами и господа, зрители!"❗
11:45 21.11.2025
13 Отлетяла муха
11:51 21.11.2025
14 Мъчно ми е за Цънцъра.........
11:51 21.11.2025
15 име
11:56 21.11.2025
16 фен
11:58 21.11.2025
17 Герп боклуци
12:11 21.11.2025
18 Ватманяк
12:16 21.11.2025
19 Въобще
И без това не ги гледам. Натоварват ме!
Айде, чао!
12:21 21.11.2025
20 пешо
12:22 21.11.2025
21 хихи
дано мисирката изчезне от ефира и интернета...
12:29 21.11.2025
22 Бибитко от Банкя
12:40 21.11.2025
23 зрител
12:46 21.11.2025
24 Тото наблюдателя
12:52 21.11.2025
25 не мога да ги гледам
13:00 21.11.2025
26 зрител
13:01 21.11.2025
27 Ретрограден Меркурий
13:05 21.11.2025
28 Съгласен
13:10 21.11.2025
29 Мнение
13:12 21.11.2025
30 ГДЮ ГЪДЕВ
13:22 21.11.2025
31 Селянин
Как ще питаш Спецов какво е станало с фалиралата от него фирма прехвърлена на бедняк. Питат ли се такива въпроси. Даже се чудя как не е паднала от някой висок етаж, че сега Спецов бачка с едни интересни момчета...
13:32 21.11.2025
32 ДрБр
До коментар #1 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":С отвращение?
13:44 21.11.2025
33 Файърфлай
13:50 21.11.2025