Земетресение разтърси "Ергенът: Любов в рая", а Габи Бланко си потроши крака (ВИДЕО)

Истински екшън се разрази във вилата на любовта на "Ергенът: Любов в рая", след като силно земетресение разтърси вилата и хвърли участниците в паника. Първо раздруса леко, но секунди по-късно трусът станал осезаемо по-силен и всички започнали да тичат към колоните и аварийните изходи.

Най-уплашена бе Виктория, която открито призна, че е получила паник атаки: "Изскочи ми сърцето, краката ми трепереха и не можех да дишам", разказа тя, докато се възстановяваше от психичната атака.

В опит да разведри обстановката Красимир подхвърли шеговито: "Искате ли да намерите любовта в рая и да останете тук?"

Виктор веднага му приглася: "Щях да се изплаша, ако бях трезвен."

Габи Бланко преживя труса най-драматично – по нейни думи първо била сигурна, че "ще умрат всички" и дори започнала да си стяга багажа. После допълни, че не се страхува толкова от смърт като цяло, а "да умре от вода". Тя обаче претърпя втори удар за вечерта.

Малко след земетресението Габи падна тежко, като от продукцията потвърдиха, че тя е отведена по спешност в болница с изкълчен крак.

До нея неотлъчно стоеше нейната половинка в шоуто Калоян, който се превърна в неин спасител. След завръщането ѝ от болницата, той буквално я носеше на ръце.

"Беше до мен, мъкна ме и като чувал с картофи. Направо мъж мечта!", заяви емоционално Габи в шоуто.