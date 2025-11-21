Новини
Любопитно »
Земетресение разтърси "Ергенът: Любов в рая", а Габи Бланко си потроши крака (ВИДЕО)

Земетресение разтърси "Ергенът: Любов в рая", а Габи Бланко си потроши крака (ВИДЕО)

21 Ноември, 2025 13:31 858 6

  • ергенът: любов в рая-
  • ергенът-
  • земетресение-
  • габи бланко-
  • изкълчен глезен

Габи изкълчи глезена си по време на земетресението на Родос

Земетресение разтърси "Ергенът: Любов в рая", а Габи Бланко си потроши крака (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Истински екшън се разрази във вилата на любовта на "Ергенът: Любов в рая", след като силно земетресение разтърси вилата и хвърли участниците в паника. Първо раздруса леко, но секунди по-късно трусът станал осезаемо по-силен и всички започнали да тичат към колоните и аварийните изходи.

Най-уплашена бе Виктория, която открито призна, че е получила паник атаки: "Изскочи ми сърцето, краката ми трепереха и не можех да дишам", разказа тя, докато се възстановяваше от психичната атака.

В опит да разведри обстановката Красимир подхвърли шеговито: "Искате ли да намерите любовта в рая и да останете тук?"

Виктор веднага му приглася: "Щях да се изплаша, ако бях трезвен."

Габи Бланко преживя труса най-драматично – по нейни думи първо била сигурна, че "ще умрат всички" и дори започнала да си стяга багажа. После допълни, че не се страхува толкова от смърт като цяло, а "да умре от вода". Тя обаче претърпя втори удар за вечерта.

Малко след земетресението Габи падна тежко, като от продукцията потвърдиха, че тя е отведена по спешност в болница с изкълчен крак.

До нея неотлъчно стоеше нейната половинка в шоуто Калоян, който се превърна в неин спасител. След завръщането ѝ от болницата, той буквално я носеше на ръце.

"Беше до мен, мъкна ме и като чувал с картофи. Направо мъж мечта!", заяви емоционално Габи в шоуто.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 хихи

    7 1 Отговор
    Добре, че не си е изклъчила "най-милото"

    13:35 21.11.2025

  • 3 Рачо Ковача

    11 0 Отговор
    Тва нещо нарекли го Габи е събирателен образ на Квазимодо, Гаргамел и Патето Яки в едно. Не става!

    13:39 21.11.2025

  • 4 таксиджия 🚖

    5 0 Отговор
    Детелина на Ивелин прави по-дълбоко и е по опитна. Руди Чепа ги е записал чрез СРС.

    13:43 21.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Отвратен

    1 0 Отговор
    Жалко че си нарани кракът,но тя е отвратителна,мисли се за главатарка,не по скоро за мадам в този публичен дом.Това не е любов в рая,това ми прилича на публичен дом, всеки се натиска,креватите като общежитие.Всичо е ужасно гадно.Стоят като наказани в креслата вънка.

    14:15 21.11.2025