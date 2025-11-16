Папараци заснеха бременната Анна Курникова по анцуг (СНИМКА)

Бременната тенисистка Анна Курникова беше снимана с децата си след училище, съобщава Hola.

44-годишната Анна Курникова беше облечена в черен спортен панталон, пуловер и Crocs. Тя е допълнила визията със слънчеви очила и чанта Chanel. Бременната тенисистка бе взела децата си от училище в Маями.

На 27 август Hola! съобщи, че Анна Курникова и певецът Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете. Вътрешен източник, близък до двойката, каза, че попълнението в семейството ще бъде в края на годината. Според източника на таблоида, Анна Курникова е бременна в четвърти или пети месец. Той добави, че тенисистката се чувства добре. Двойката още не е коментирала слуховете за четвърто дете.

Курникова среща певеца Енрике Иглесиас през 2001 г. Те се запознават, докато снимат музикалния видеоклип към песента "Escape", но не са регистрирали официално връзката си повече от 20 години. На 16 декември 2017 г. Курникова и Иглесиас станаха родители на близнаци: момче на име Николас и момиче на име Луси. На 30 януари 2020 г. семейството се разшири: спортистката роди дъщеря.