Папараци заснеха бременната Анна Курникова по анцуг (СНИМКА)

16 Ноември, 2025 07:43 1 112 9

Бременната тенисистка беше снимана с децата си след училище

Папараци заснеха бременната Анна Курникова по анцуг (СНИМКА) - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бременната тенисистка Анна Курникова беше снимана с децата си след училище, съобщава Hola.

44-годишната Анна Курникова беше облечена в черен спортен панталон, пуловер и Crocs. Тя е допълнила визията със слънчеви очила и чанта Chanel. Бременната тенисистка бе взела децата си от училище в Маями.

На 27 август Hola! съобщи, че Анна Курникова и певецът Енрике Иглесиас очакват четвъртото си дете. Вътрешен източник, близък до двойката, каза, че попълнението в семейството ще бъде в края на годината. Според източника на таблоида, Анна Курникова е бременна в четвърти или пети месец. Той добави, че тенисистката се чувства добре. Двойката още не е коментирала слуховете за четвърто дете.

Курникова среща певеца Енрике Иглесиас през 2001 г. Те се запознават, докато снимат музикалния видеоклип към песента "Escape", но не са регистрирали официално връзката си повече от 20 години. На 16 декември 2017 г. Курникова и Иглесиас станаха родители на близнаци: момче на име Николас и момиче на име Луси. На 30 януари 2020 г. семейството се разшири: спортистката роди дъщеря.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Червената шапчица

    3 0 Отговор
    - Дай едно шише ракия, че се връщам от риболов!
    - Кахърен си, какво хвана?
    - Жената със съседа...

    07:50 16.11.2025

  • 3 Инокентий

    2 0 Отговор
    Казано е: нека се плодят и множат тварите.
    Без санкции.

    07:51 16.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Щото

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе дръгари":

    Не я кефиш за комшия !

    07:57 16.11.2025

  • 6 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абе дръгари":

    Друго си е англосаксонка 100 кг живо тегло с му с таци !

    Коментиран от #8

    08:07 16.11.2025

  • 7 Продължаваме Промяната

    0 0 Отговор
    Санкции ца Курникова! Никой Българин няма право да прави каквото и да е с нея. Ще е на сухо, докато Путин не прекрати войната в Украйна

    08:12 16.11.2025

  • 8 Требе

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Да знаеш технологията. При енгличанките на върши работа само торба на главата, а се покриват с цял чаршав, режеж само една дупка в чаршава, и местиш дупката според където ти трвбе!

    08:12 16.11.2025

  • 9 Анита и Бети цървулите

    0 0 Отговор
    Мечтата ни е да се возим на Ферари , ролсройс или Бентли 🤭🤭🤭🤣😀😀🤣🤭🤭🤣

    08:21 16.11.2025