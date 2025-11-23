Любимият на Меган Фокс - Машин Гън Кели, се сравни с пилот от F1 в леглото

Рокаджията Машин Гън Кели предизвика поредна вълна от коментари, след като по време на участието си на Гран при на Формула 1 в Лас Вегас направи необичайно сравнение между себе си и състезателен автомобил. На сцената изпълнителят заяви, че „в спалнята не се различава особено от пилот от F1, защото е много бърз и му е нужно време, за да стигне до финала“. Изказването идва само месеци след раждането на дъщеря му от актрисата Меган Фокс.

Коментарът съвпада с нови слухове, че 35-годишният музикант и звездата от „Трансформърс“, която е на 39 години, отново са заедно. Двамата се разделиха в края на 2024 година, след спекулации, че Фокс е открила нещо смущаващо в телефона му, докато е била бременна с първото им общо дете. Според американски медии раздялата е настъпила по време на празниците около Деня на благодарността, когато двойката е била във Вейл, Колорадо.

Меган Фокс роди дъщеря им през март, а през юни изпълнителят разкри в социалните мрежи името ѝ – Сага Блейд Фокс-Бейкър. Въпреки преживяната криза, отношенията им като родители изглеждат стабилни. През юли двамата бяха заснети на път за Коста Рика заедно с детето си, което беше възприето като опит да прекарат време като семейство.

През август Кели публично похвали Меган по време на участие в телевизионно предаване, като заяви, че „цялата заслуга“ за отглеждането на дъщеря им е нейна. По-късно източници, цитирани от американски медии, съобщиха, че двамата са подновили връзката си, без официално да я определят. Според информацията музикантът прекарва почти всяка вечер в дома на актрисата, а двойката се старае да поставя грижата за детето на първо място.

Музикантът продължава да подчертава ролята на своите деца в живота си. Само ден преди изказването в Лас Вегас той посвети концерт от турнето си „Lost Americana“ в Лос Анджелис на двете си дъщери – Кейси Колсън Бейкър, от предишна връзка с Ема Кенън, и малката Сага. На сцената той заяви, че „голямата му дъщеря е пораснала твърде бързо“, посочвайки важността на семейството за него в момента.