Любимият на Меган Фокс - Машин Гън Кели, се сравни с пилот от F1 в леглото

23 Ноември, 2025 16:24 1 799 11

Рок звездата твърди, че е като състезателна кола в леглото

Любимият на Меган Фокс - Машин Гън Кели, се сравни с пилот от F1 в леглото - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рокаджията Машин Гън Кели предизвика поредна вълна от коментари, след като по време на участието си на Гран при на Формула 1 в Лас Вегас направи необичайно сравнение между себе си и състезателен автомобил. На сцената изпълнителят заяви, че „в спалнята не се различава особено от пилот от F1, защото е много бърз и му е нужно време, за да стигне до финала“. Изказването идва само месеци след раждането на дъщеря му от актрисата Меган Фокс.

Коментарът съвпада с нови слухове, че 35-годишният музикант и звездата от „Трансформърс“, която е на 39 години, отново са заедно. Двамата се разделиха в края на 2024 година, след спекулации, че Фокс е открила нещо смущаващо в телефона му, докато е била бременна с първото им общо дете. Според американски медии раздялата е настъпила по време на празниците около Деня на благодарността, когато двойката е била във Вейл, Колорадо.

Меган Фокс роди дъщеря им през март, а през юни изпълнителят разкри в социалните мрежи името ѝ – Сага Блейд Фокс-Бейкър. Въпреки преживяната криза, отношенията им като родители изглеждат стабилни. През юли двамата бяха заснети на път за Коста Рика заедно с детето си, което беше възприето като опит да прекарат време като семейство.

През август Кели публично похвали Меган по време на участие в телевизионно предаване, като заяви, че „цялата заслуга“ за отглеждането на дъщеря им е нейна. По-късно източници, цитирани от американски медии, съобщиха, че двамата са подновили връзката си, без официално да я определят. Според информацията музикантът прекарва почти всяка вечер в дома на актрисата, а двойката се старае да поставя грижата за детето на първо място.

Музикантът продължава да подчертава ролята на своите деца в живота си. Само ден преди изказването в Лас Вегас той посвети концерт от турнето си „Lost Americana“ в Лос Анджелис на двете си дъщери – Кейси Колсън Бейкър, от предишна връзка с Ема Кенън, и малката Сага. На сцената той заяви, че „голямата му дъщеря е пораснала твърде бързо“, посочвайки важността на семейството за него в момента.


  • 1 Ц ц ц ц

    14 3 Отговор
    Меган е хубава жена , а този - цък цък , язък !

    Коментиран от #7

    16:29 23.11.2025

  • 2 Най-вероятно

    16 0 Отговор
    звуците от формула 1,ги чува отзад поне така изглежда.

    16:31 23.11.2025

  • 3 🤣🤣🤣🤣🤣

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:32 23.11.2025

  • 4 поне си признава че нестава

    12 1 Отговор
    това се казва мъж дали издържа повече от 10 секунди щом бърз като формула?

    16:34 23.11.2025

  • 5 Жорж

    4 0 Отговор
    Тоя явно не е идвал в БГ и да знае, че формула едно се провежда в България и първенците са българи.

    16:44 23.11.2025

  • 6 Механик

    14 0 Отговор
    Това на снимката ли е въпросния "Машин гън"?
    Мале, мале. Да го .... у картечницата!!!
    Тоя знае ли от кой пол е или още не пораснал да се самоопредели?
    п.п.
    За тия дето не знаят "машингън" означава "картечница" на англйски.

    16:44 23.11.2025

  • 7 не е вярно

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ц ц ц ц":

    Била е хубава, сега е поредния клонинг, а като гледаш какъв и е мъжа и на какво се е направила, ясно е че има вакуум между ушите.

    Коментиран от #10

    16:56 23.11.2025

  • 8 незнайко

    2 0 Отговор
    И с кого се състезава в леглото ? Може би с времето за постигане на еякулация ?

    16:56 23.11.2025

  • 9 Кели Картечаря

    10 0 Отговор
    Палим бавно, но за сметка на това свършвам бързо. Ама това е, защото картечницата е къса и тънка, но пък мека.

    17:20 23.11.2025

  • 10 Еее...

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "не е вярно":

    Никоя друга не е като тебе, не искай и от нея чак толкова много!

    17:27 23.11.2025

  • 11 Митьо Зъркела

    9 0 Отговор
    То с Мегън Фокс и аз мога . Я да се пробва с моята Захаринка да го видим какъв пилот е.

    17:49 23.11.2025