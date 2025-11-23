Любимият на Меган Фокс - Машин Гън Кели, се сравни с пилот от F1 в леглото

Рокаджията Машин Гън Кели предизвика поредна вълна от коментари, след като по време на участието си на Гран при на Формула 1 в Лас Вегас направи необичайно сравнение между себе си и състезателен автомобил. На сцената изпълнителят заяви, че „в спалнята не се различава особено от пилот от F1, защото е много бърз и му е нужно време, за да стигне до финала“. Изказването идва само месеци след раждането на дъщеря му от актрисата Меган Фокс.
Коментарът съвпада с нови слухове, че 35-годишният музикант и звездата от „Трансформърс“, която е на 39 години, отново са заедно. Двамата се разделиха в края на 2024 година, след спекулации, че Фокс е открила нещо смущаващо в телефона му, докато е била бременна с първото им общо дете. Според американски медии раздялата е настъпила по време на празниците около Деня на благодарността, когато двойката е била във Вейл, Колорадо.
Меган Фокс роди дъщеря им през март, а през юни изпълнителят разкри в социалните мрежи името ѝ – Сага Блейд Фокс-Бейкър. Въпреки преживяната криза, отношенията им като родители изглеждат стабилни. През юли двамата бяха заснети на път за Коста Рика заедно с детето си, което беше възприето като опит да прекарат време като семейство.
През август Кели публично похвали Меган по време на участие в телевизионно предаване, като заяви, че „цялата заслуга“ за отглеждането на дъщеря им е нейна. По-късно източници, цитирани от американски медии, съобщиха, че двамата са подновили връзката си, без официално да я определят. Според информацията музикантът прекарва почти всяка вечер в дома на актрисата, а двойката се старае да поставя грижата за детето на първо място.
Музикантът продължава да подчертава ролята на своите деца в живота си. Само ден преди изказването в Лас Вегас той посвети концерт от турнето си „Lost Americana“ в Лос Анджелис на двете си дъщери – Кейси Колсън Бейкър, от предишна връзка с Ема Кенън, и малката Сага. На сцената той заяви, че „голямата му дъщеря е пораснала твърде бързо“, посочвайки важността на семейството за него в момента.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ц ц ц ц
Коментиран от #7
16:29 23.11.2025
2 Най-вероятно
16:31 23.11.2025
3 🤣🤣🤣🤣🤣
16:32 23.11.2025
4 поне си признава че нестава
16:34 23.11.2025
5 Жорж
16:44 23.11.2025
6 Механик
Мале, мале. Да го .... у картечницата!!!
Тоя знае ли от кой пол е или още не пораснал да се самоопредели?
п.п.
За тия дето не знаят "машингън" означава "картечница" на англйски.
16:44 23.11.2025
7 не е вярно
До коментар #1 от "Ц ц ц ц":Била е хубава, сега е поредния клонинг, а като гледаш какъв и е мъжа и на какво се е направила, ясно е че има вакуум между ушите.
Коментиран от #10
16:56 23.11.2025
8 незнайко
16:56 23.11.2025
9 Кели Картечаря
17:20 23.11.2025
10 Еее...
До коментар #7 от "не е вярно":Никоя друга не е като тебе, не искай и от нея чак толкова много!
17:27 23.11.2025
11 Митьо Зъркела
17:49 23.11.2025