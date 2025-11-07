Новини
Любопитно »
Карди Би си направила диамантен пиърсинг на необичайно място, но го загубила

Карди Би си направила диамантен пиърсинг на необичайно място, но го загубила

7 Ноември, 2025 18:01 739 11

  • карди би-
  • рапър-
  • пиърсинг-
  • диамант-
  • интимно

Пиърсингът на рапърката издържал едва няколко дни, преди да го изгуби

Карди Би си направила диамантен пиърсинг на необичайно място, но го загубила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Рапърката Карди Би, известна със своята провокативна визия и ексцентрично поведение, изненада с ново признание - че си е поставила диамантен пиърсинг… на дупето. Изпълнителката на хита WAP сподели историята в публикация в X (бивш Twitter), като заяви, че е похарчила 13 000 долара за бижуто, което впоследствие е изгубила по изключително нелеп начин.

„Имам обеца с диамант на дупето, завиждате ли?“ — написа Карди Би в типичния си директен стил. Тя добави, че пиърсингът е поставен след пластична операция, която, по думите ѝ, е направила „всичко още по-кръгло“. Малко след това обаче рапърката призна, че скъпото украшение е паднало и — по нейни думи — се е озовало в тоалетната само седмица след поставянето.

Коментарът предизвика хиляди реакции, а феновете ѝ се разделиха в мнението си — някои приеха случката с чувство за хумор, докато други я разкритикуваха за липсата на вкус и „излишна показност“. Самата Карди Би, известна със склонността си да се противопоставя на обществените очаквания, отговори остро на критиците: „Да, имам голямо дупе — и не, няма да си правя операция. Вече го направих. Спрете с мненията.“

Изпълнителката, носителка на награда „Грами“, неведнъж е изразявала увереност в тялото си и често използва платформите си, за да насърчава жените да приемат себе си без комплекси. В интервю за Billboard тя признава, че винаги е била наясно, че тялото ѝ предизвиква внимание, но това е част от нейния бранд: „Хората могат да говорят каквото искат — аз знам коя съм и защо съм тук.“

През последните месеци Карди Би отново е в центъра на медийния интерес — след комично публично дело и новината, че отново ще става майка, тя сюрпризира с обещанието за нов албум, който ще бъде първият ѝ от 2018 г. насам. По данни на Rolling Stone, проектът вече е в напреднала фаза на подготовка и ще включва няколко съвместни песни с водещи хип-хоп артисти.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скасала са и необичайното място

    2 0 Отговор
    Необичайното място ли загубила

    18:04 07.11.2025

  • 2 Сигурно в некой

    0 0 Отговор
    кенеф докато се е напиняла.🥶

    18:05 07.11.2025

  • 3 чичково червенотиквениче

    2 0 Отговор
    Ех, проблеми...
    Там где слънце не огрява не е за украса, а за чевръсти майстори на дългия... разказ.

    18:06 07.11.2025

  • 4 ХОХОХО

    1 0 Отговор
    Някой и е натъпкал украшеноето наВъъътре в бездънието

    18:09 07.11.2025

  • 5 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Не е верно , че е паднало в тоалетната , някои със голям морков и го е свалил , като са бъркали кекс ....и етоооо останало в мотела във чаршафите !!!!!!

    18:13 07.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Новичок

    0 0 Отговор
    Шумов 6/7.

    18:26 07.11.2025

  • 8 Пич

    0 1 Отговор
    Какво да ви кажа - нашите черни са леееко по цивилизовани от говедарските !!! Съвсем маймунски съремежи...

    18:27 07.11.2025

  • 9 ах ти тихчо диамантен пиърсинг на дупет0

    1 0 Отговор
    и къде точно там
    щото ще пречи
    я изплюй камачето
    и каже че го закачила на ушето на котето
    а пък то се разиграло и погълнало

    18:32 07.11.2025

  • 10 Проктолога

    0 0 Отговор
    Разстройство след посещение на църен трактор Конго Беларус.

    18:38 07.11.2025

  • 11 през пушката ми е тази грозна

    1 0 Отговор
    маймуна какво си направила

    18:53 07.11.2025