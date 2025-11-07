Карди Би си направила диамантен пиърсинг на необичайно място, но го загубила

Рапърката Карди Би, известна със своята провокативна визия и ексцентрично поведение, изненада с ново признание - че си е поставила диамантен пиърсинг… на дупето. Изпълнителката на хита WAP сподели историята в публикация в X (бивш Twitter), като заяви, че е похарчила 13 000 долара за бижуто, което впоследствие е изгубила по изключително нелеп начин.

„Имам обеца с диамант на дупето, завиждате ли?“ — написа Карди Би в типичния си директен стил. Тя добави, че пиърсингът е поставен след пластична операция, която, по думите ѝ, е направила „всичко още по-кръгло“. Малко след това обаче рапърката призна, че скъпото украшение е паднало и — по нейни думи — се е озовало в тоалетната само седмица след поставянето.

Коментарът предизвика хиляди реакции, а феновете ѝ се разделиха в мнението си — някои приеха случката с чувство за хумор, докато други я разкритикуваха за липсата на вкус и „излишна показност“. Самата Карди Би, известна със склонността си да се противопоставя на обществените очаквания, отговори остро на критиците: „Да, имам голямо дупе — и не, няма да си правя операция. Вече го направих. Спрете с мненията.“

Изпълнителката, носителка на награда „Грами“, неведнъж е изразявала увереност в тялото си и често използва платформите си, за да насърчава жените да приемат себе си без комплекси. В интервю за Billboard тя признава, че винаги е била наясно, че тялото ѝ предизвиква внимание, но това е част от нейния бранд: „Хората могат да говорят каквото искат — аз знам коя съм и защо съм тук.“

През последните месеци Карди Би отново е в центъра на медийния интерес — след комично публично дело и новината, че отново ще става майка, тя сюрпризира с обещанието за нов албум, който ще бъде първият ѝ от 2018 г. насам. По данни на Rolling Stone, проектът вече е в напреднала фаза на подготовка и ще включва няколко съвместни песни с водещи хип-хоп артисти.