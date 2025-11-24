Новини
Христиан Гущеров няма търпение да се разведе официално със Светлана

24 Ноември, 2025 10:59 1 705 20

Гущеров е категоричен – развод ще има, но не по схемата, която бившата му съпруга Светлана Василева иска

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Христиан Гущеров проговори за семейните скандали по-категоричен отвсякога. „Мечтая да се разведа със Светлана!“ – признава наследникът на една от най-скандалните милионерски фамилии, пише България Днес. След месеци мълчание и натрупана болка той най-после разкрива всичко – от изневерите, през лъжите, до момента, в който чашата е преляла окончателно.

Гущеров е категоричен – развод ще има, но не по схемата, която бившата му съпруга Светлана Василева иска.

„Ще спазя закона, но няма да финансирам луксозен живот, а да виждам децата си само за ден и половина. Няма как да стане! Адвокатите ми вече работят. Ще вървим по правилата – и правдата ще победи“, отсича той.

Христиан дори обмисля да поиска попечителство над четирите им деца, макар че в момента той официално няма право дори да ги види. Светлана е издействала ограничителна заповед.

„Абсурд! Животът ми е обърнат наопаки. Казва, че не се интересувам от децата? Пълна лъжа!“, споделя разтърсеният многодетен баща.

Гущеров твърди, че издръжката, която е плащал, почти не стигала до малките: „По закон парите са за децата, не за нощен живот, не за коли под наем. В един момент разбрах, че ги няма. През май спрях – нямаше смисъл да поддържам нейния лайфстайл“, казва той.

Христиан Гущеров насочи тежки обвинения към бившата си: „Светлана е патологичен лъжец! Лъже всички – приятели, семейство, собствената си майка! Като каже „Добър ден“, трябва да провериш дали навън не е нощ!“

Той твърди още, че бившата му злоупотребява с алкохола и дори в „Hell’s Kitchen“ два месеца и половина се представяла за разделена, въпреки че в онзи момент били заедно.

„Предаването е работа, която тя получи благодарение на мен. Но лъжите ѝ нямат край. Не искам да я унижавам – родила ми е четири деца. Но това е истината“, казва той.

Христиан е потресен от това, което научава ежедневно от хора, които виждат малчуганите в столицата.

„София е малък град. Обаждат ми се и ми казват, че децата ми… спят по маси в популярни заведения. Не мога да го приема! Всеки ден живея в страх за тях.“

Връзката им започва преди осем години – преди участието на Светлана във „VIP Brother“: „Казах ѝ, че не знам дали я обичам. Да влезе в риалитито – ако ми липсва, значи има нещо. И ми липсваше. Пратих човек да я посрещне. После се събрахме. Имаше още една изневяра, простих. Много прощавах… Тя си е такава“, признава милионерският син.

После – бременност, четири деца, опит да се спаси семейството. И все пак – крах.

„Търпях всичко. Но предателствата бяха прекалено много. Аз казвам – кажи истината, и продължаваме заради децата. Но в един момент не издържах. Отидох си. Нямам чувства към нея.“

Сега Христиан живее само за едно – отново да прегърне децата си.

„Плача за тях. Сънувам ги всяка нощ. Дори една вечер да заспя до тях – това искам. Нищо повече. Ще се боря докрай, каквото и да струва.“, заканил се е Гущеров.


