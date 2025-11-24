Новини
Емир Кустурица отпразнува 71-ия си рожден ден в Дрвенград

24 Ноември, 2025 13:58 502 4

Режисьорът и музикант избра прочутия "Дървен град" за личния си празник

Емир Кустурица отпразнува 71-ия си рожден ден в Дрвенград - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Емир Кустурица отбеляза 71-ия си рожден ден на 24 ноември в Дрвенград – етно-селището край Мокра Гора, което режисьорът изгради като филмов сет и културен център. Събитието събра близки сътрудници, колеги от киноиндустрията и местни жители. Кустурица създава "Дървения град" като алтернативен град на модерната урбанизация, белязана от бетон и бързина. В Дрвенград се живее бавно и вдъхновено, което го прави идеален център на изкуството в Сърбия.

Дрвенград, проектиран като традиционно дървено селище с къщи, църква, библиотека и малки обществени пространства, от години функционира като място за фестивали, творчески лаборатории и международни срещи. Именно там се провежда и фестивалът кръстен на режисьора „Кустендорф“, който привлича млади режисьори и утвърдени имена от световното кино.

Емир Кустурица, роден през 1954 г. в Сараево, остава една от най-разпознаваемите фигури в европейското кинематографично пространство. Той е носител на две „Златни палми“ от фестивала в Кан и множество международни отличия за филми като „Баща в командировка“ и „Ъндърграунд“.

Режисьорът подчертава, че продължава да работи по нови проекти както в киното, така и в музиката. Дрвенград остава основна база за неговите творчески инициативи и за развитието на културни програми в региона.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сарая

    1 2 Отговор
    Паглиат балкански !

    14:20 24.11.2025

  • 2 Филолог

    1 0 Отговор
    "Снимачна площадка", не "филмов сет". Моля Ви, пишете на български. Журналистическата професия предполага известна грамотност.

    14:38 24.11.2025

  • 3 Руский Карлик

    0 0 Отговор
    Тоя пък кой е?

    14:38 24.11.2025

  • 4 Сливналия

    1 0 Отговор
    "Дрвенград". Ей тия сърби как си кривят езика като нямат "Ъ".

    14:43 24.11.2025