Емир Кустурица отпразнува 71-ия си рожден ден в Дрвенград

Емир Кустурица отбеляза 71-ия си рожден ден на 24 ноември в Дрвенград – етно-селището край Мокра Гора, което режисьорът изгради като филмов сет и културен център. Събитието събра близки сътрудници, колеги от киноиндустрията и местни жители. Кустурица създава "Дървения град" като алтернативен град на модерната урбанизация, белязана от бетон и бързина. В Дрвенград се живее бавно и вдъхновено, което го прави идеален център на изкуството в Сърбия.

Дрвенград, проектиран като традиционно дървено селище с къщи, църква, библиотека и малки обществени пространства, от години функционира като място за фестивали, творчески лаборатории и международни срещи. Именно там се провежда и фестивалът кръстен на режисьора „Кустендорф“, който привлича млади режисьори и утвърдени имена от световното кино.

Емир Кустурица, роден през 1954 г. в Сараево, остава една от най-разпознаваемите фигури в европейското кинематографично пространство. Той е носител на две „Златни палми“ от фестивала в Кан и множество международни отличия за филми като „Баща в командировка“ и „Ъндърграунд“.

Режисьорът подчертава, че продължава да работи по нови проекти както в киното, така и в музиката. Дрвенград остава основна база за неговите творчески инициативи и за развитието на културни програми в региона.