Новини
Любопитно »
Плейлист от 21 песни ще поддържа духа на космонавтите, поемащи към МКС на 27 ноември

Плейлист от 21 песни ще поддържа духа на космонавтите, поемащи към МКС на 27 ноември

24 Ноември, 2025 19:35, обновена 24 Ноември, 2025 19:42 668 2

  • мкс-
  • музика-
  • космонавти

Двамата руснаци и американският им колега ще се завърнат на Земята в края на юли 2026 г.

Плейлист от 21 песни ще поддържа духа на космонавтите, поемащи към МКС на 27 ноември - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

21 песни са включени в плейлиста за екипажа на МКС-74, между които изпълнения на руската група "Алис", Coldplay и Linkin Park, заявиха от Роскосмос. Музикалната селекция ще поддържа духа на космонавтите, които ще излетят към МКС на 27 ноември.

„От групата "Алиса" до Фарел Уилямс – съставихме всички песни, които космонавтите ще слушат на борда на космическия кораб, преди да излетят към звездите“, се казва в изявление на руската държавна корпорация.

Плейлистът включва „Slavic Sky“ на "Алиса", „Leave Out All the Rest“ на Linkin Park и „A Sky Full of Stars“ на Coldplay. Екипажът на МКС-74 ще слуша също „Rooks Have Come Home“ на Николай Анисимов, „Starman“ на британския рок певец Дейвид Бауи и „Happy“ на американския музикант Фарел Уилямс.

Първият екипаж на МКС-74, състоящ се от руските космонавти Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев, и астронавта на НАСА Кристофър Уилямс, е планирано да излети към Международната космическа станция на 27 ноември на борда на пилотирания космически кораб „Союз МС-28“. Техни дубльори са космонавтите Пьотр Дубров и Анна Кикина, както и астронавтът Анил Менон.

Завръщането на кораба на Земята е планирано за края на юли 2026 г. За експедицията са планирани над 40 научни експеримента и два излизания в открития космос.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да слушат кабзон

    0 1 Отговор
    наживо

    20:42 24.11.2025

  • 2 Иван

    0 0 Отговор
    Това е страшно важна и интересна новина
    Кой те излъга че си журналист незнам

    23:42 24.11.2025