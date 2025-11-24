Плейлист от 21 песни ще поддържа духа на космонавтите, поемащи към МКС на 27 ноември

21 песни са включени в плейлиста за екипажа на МКС-74, между които изпълнения на руската група "Алис", Coldplay и Linkin Park, заявиха от Роскосмос. Музикалната селекция ще поддържа духа на космонавтите, които ще излетят към МКС на 27 ноември.

„От групата "Алиса" до Фарел Уилямс – съставихме всички песни, които космонавтите ще слушат на борда на космическия кораб, преди да излетят към звездите“, се казва в изявление на руската държавна корпорация.

Плейлистът включва „Slavic Sky“ на "Алиса", „Leave Out All the Rest“ на Linkin Park и „A Sky Full of Stars“ на Coldplay. Екипажът на МКС-74 ще слуша също „Rooks Have Come Home“ на Николай Анисимов, „Starman“ на британския рок певец Дейвид Бауи и „Happy“ на американския музикант Фарел Уилямс.

Първият екипаж на МКС-74, състоящ се от руските космонавти Сергей Куд-Сверчков и Сергей Микаев, и астронавта на НАСА Кристофър Уилямс, е планирано да излети към Международната космическа станция на 27 ноември на борда на пилотирания космически кораб „Союз МС-28“. Техни дубльори са космонавтите Пьотр Дубров и Анна Кикина, както и астронавтът Анил Менон.

Завръщането на кораба на Земята е планирано за края на юли 2026 г. За експедицията са планирани над 40 научни експеримента и два излизания в открития космос.