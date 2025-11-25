Новини
На 80 години почина Джоан Темпълман - съпругата на Ричард Брансън

25 Ноември, 2025 19:40

Това съобщи самият той в емоционално изявление

Снимка: БГНЕС
Сър Ричард Брансън сподели новината, че съпругата му от 50 години, Джоан Темпълман, е починала.

В емоционално изявление, той написа:

"Тя беше най-прекрасната майка и баба, за която децата и внуците ни биха могли да си пожелаят. Тя беше най-добрата ми приятелка, моята опора, моята пътеводна светлина, моят свят. Обичам те завинаги, Джоан".


Обявявайки смъртта ѝ на 80-годишна възраст в социалните мрежи, шефът на Virgin написа:

Лейди Джоан, която има две деца със сър Ричард, отдавна е смятана за „скала“ и „източник на мъдрост“ на милиардера.

В публикация миналия месец магнатът на Virgin публикува снимка, на която той целува главата на жена си и думите: „Всеки има нужда от Джоан в живота си.“

Смяташе се, че лейди Джоан е в добро здраве, когато отпразнува 80-ия си рожден ден това лято, а сър Ричард ѝ отдаде почит в социалните си мрежи.

„Благодаря ти, че беше до мен през всичко това – върховете, спадовете и всички онези тихи, доволни и спокойни моменти между нас.Това са моментите, които най-много ценя с теб, обичам те все повече и повече всяка година“, написа той във Facebook през юли.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ии ча па толкоз

    3 15 Отговор
    Чудо големо

    Коментиран от #9

    19:44 25.11.2025

  • 2 писарке пак неграмотно двусмислено

    34 0 Отговор
    На 50 г. почина съпругата на Ричард Брансън

    , че съпругата му от 50 години, Джоан Темпълман, е починала.

    19:46 25.11.2025

  • 3 Сори ама това е антиновина

    2 6 Отговор
    А тия са?!

    Коментиран от #7

    19:50 25.11.2025

  • 4 Ауууу

    34 0 Отговор
    Чупите тъпомера!!! Тя е била не на 50, а от 50 г. негова жена, тоест сте доста зле

    Коментиран от #6

    19:52 25.11.2025

  • 5 Еееееее

    2 0 Отговор
    Ма нали помените бяха в рубрика Култура, що спамите. И Любопитно ли да не отварям искате???

    19:54 25.11.2025

  • 6 Българин

    14 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ауууу":

    Пълни кютюци. Бързат да публикуват без да проверят и редактират!

    19:59 25.11.2025

  • 7 Хм Хм

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сори ама това е антиновина":

    Не знаеш кой е Сър Ричард Брансън, но се обзалагам, че знаеш кой е Тони Стораро.

    20:13 25.11.2025

  • 8 мда

    5 0 Отговор
    И3пЕДеРастения интелект така ги пише.

    20:16 25.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Милен

    7 0 Отговор
    Авторката на статията най вероятно преподава на студентите както и пише статиите си, а именно копира каквото и каже чат джипити без да се замисли.

    20:22 25.11.2025

  • 11 Това

    5 0 Отговор
    Е страхотен удар !!! Само мога да си представя как липсва жената , с която си прекарал целият си живот ! Но е и страхотен късмет ! Имало я е !

    20:26 25.11.2025

  • 12 Тира

    5 0 Отговор
    Мир на душата и. Изглежда свястна жена която е била 50 години опора на човек отдаден на успеха. Нейната заслуга е не по-малка щом е дала спокойствие на мъжа си за да успее с инвестициите.

    20:55 25.11.2025