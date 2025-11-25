На 80 години почина Джоан Темпълман - съпругата на Ричард Брансън

Сър Ричард Брансън сподели новината, че съпругата му от 50 години, Джоан Темпълман, е починала.
В емоционално изявление, той написа:
"Тя беше най-прекрасната майка и баба, за която децата и внуците ни биха могли да си пожелаят. Тя беше най-добрата ми приятелка, моята опора, моята пътеводна светлина, моят свят. Обичам те завинаги, Джоан".
Обявявайки смъртта ѝ на 80-годишна възраст в социалните мрежи, шефът на Virgin написа:
Лейди Джоан, която има две деца със сър Ричард, отдавна е смятана за „скала“ и „източник на мъдрост“ на милиардера.
В публикация миналия месец магнатът на Virgin публикува снимка, на която той целува главата на жена си и думите: „Всеки има нужда от Джоан в живота си.“
Смяташе се, че лейди Джоан е в добро здраве, когато отпразнува 80-ия си рожден ден това лято, а сър Ричард ѝ отдаде почит в социалните си мрежи.
„Благодаря ти, че беше до мен през всичко това – върховете, спадовете и всички онези тихи, доволни и спокойни моменти между нас.Това са моментите, които най-много ценя с теб, обичам те все повече и повече всяка година“, написа той във Facebook през юли.
писарке пак неграмотно двусмислено
, че съпругата му от 50 години, Джоан Темпълман, е починала.
19:46 25.11.2025
До коментар #4 от "Ауууу":Пълни кютюци. Бързат да публикуват без да проверят и редактират!
До коментар #3 от "Сори ама това е антиновина":Не знаеш кой е Сър Ричард Брансън, но се обзалагам, че знаеш кой е Тони Стораро.
