На 80 години почина Джоан Темпълман - съпругата на Ричард Брансън

Сър Ричард Брансън сподели новината, че съпругата му от 50 години, Джоан Темпълман, е починала.

В емоционално изявление, той написа:

"Тя беше най-прекрасната майка и баба, за която децата и внуците ни биха могли да си пожелаят. Тя беше най-добрата ми приятелка, моята опора, моята пътеводна светлина, моят свят. Обичам те завинаги, Джоан".

Обявявайки смъртта ѝ на 80-годишна възраст в социалните мрежи, шефът на Virgin написа:

Лейди Джоан, която има две деца със сър Ричард, отдавна е смятана за „скала“ и „източник на мъдрост“ на милиардера.

В публикация миналия месец магнатът на Virgin публикува снимка, на която той целува главата на жена си и думите: „Всеки има нужда от Джоан в живота си.“

Смяташе се, че лейди Джоан е в добро здраве, когато отпразнува 80-ия си рожден ден това лято, а сър Ричард ѝ отдаде почит в социалните си мрежи.

„Благодаря ти, че беше до мен през всичко това – върховете, спадовете и всички онези тихи, доволни и спокойни моменти между нас.Това са моментите, които най-много ценя с теб, обичам те все повече и повече всяка година“, написа той във Facebook през юли.