Най-смешната среща досега се състоя в "Ергенът: Любов в рая" снощи (ВИДЕО)

26 Ноември, 2025 11:59 1 409 13

  • ергенът: любов в рая-
  • ергенът-
  • смешна-
  • среща-
  • забавно-
  • благовеста бонбонова-
  • левент

Новопостъпилият в шоуто Левент реши да заведе Блага на среща в пързаляща се вана

Най-смешната среща досега се състоя в "Ергенът: Любов в рая" снощи (ВИДЕО) - 1
Снимка: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Неочаквано развитие на събитията в „Ергенът: Любов в рая“ се случи в последния епизод на любовното шоу. Зрителите изпопадаха от смях пред екраните, след като една от най-очакваните романтични срещи се превърна в комична сценка, която дни наред ще се обсъжда в мрежите.

Левент покани Благовеста на среща, но никой не очакваше, че моментът ще премине от смут към пълна комедия буквално за секунди.

Блага беше видимо изненадана в началото и откровено призна пред бизнесмена, че е притеснена от това как той повиши тон на Виктория и се държа рязко с нея в предишен епизод. Но притеснението бързо беше разсеяно от доза смях.

Левент реши да разкрие „романтичната си страна“ и организира среща, която зрителите описаха като смесица между любовна сцена и телевизионна комедия: огромна хлъзгава вана край морето, пяна, червени листа от рози, свещички по пясъка и задължителното шампанско.

Социалните мрежи буквално избухнаха – много зрители споделиха, че гледката е била толкова неочаквана и преекспонирана, че са се превивали от смях. „Най-комичният момент в сезона!“, „Ергенът мина в жанр романтична пародия“ и „Блага в ступор, Левент в стихията си“ бяха част от реакциите онлайн.

И самата Благовеста видимо не знаеше какво да направи в първите секунди, но постепенно се отпусна. Левент успя да я впечатли с вниманието, жестовете и романтичната обстановка, а Блага скъси дистанцията и двамата започнаха да се сближават.

Дизайнерът разкри, че най-важното за него е жената до него да е истински човек, да е добра, да дава обич и разбиране. „Разговорът беше лек, вървеше от само себе си“, призна той.

А после дойде и обещанието, което предизвика нова вълна от коментари: Левент увери Благовеста, че ако бъде с него, ще ѝ осигури „живот като във филмите“. Блага веднага поиска уточнение.

„Такъв, в който жената е осигурена и нищо не ѝ липсва. Жената до мен ще е принцеса. Само искам обич, грижа и подкрепа. Това е примерът, който съм видял от баща ми към майка ми“, обясни Левент.

В крайна сметка Бонбонова призна, че е видяла добро възпитание и отношение от негова страна и че ще му даде шанс да се опознаят. Но беше категорична: Левент ще трябва сериозно да се постарае, за да покрие представите ѝ за мъжа, който заслужава.


  • 1 Освалдо Риос

    7 0 Отговор
    Много му къси и тънки пищялите на ергена.

    12:03 26.11.2025

  • 2 прическата на Бащицата е топ

    16 0 Отговор
    Типичният избирател на ГЕРБ, готов да се прехвърли в Ново Начало по сигнал.

    12:04 26.11.2025

  • 3 кекс в рая

    17 0 Отговор
    комични сценки с кифли пробващи кекс с загоррели ергенаши

    12:05 26.11.2025

  • 4 Защо ги правите известни

    18 0 Отговор
    Левентът е с интелектуалното развитие и поведение на петокласник!!!
    Проверяват ли ги, като ги използват в разни шоу програми ?

    12:05 26.11.2025

  • 5 Абдул от Кабул

    2 5 Отговор
    Левент нека спечели! Иншааллах!

    12:09 26.11.2025

  • 6 Спиро

    11 1 Отговор
    Карам БМВ, татуиран съм, обичам да псувам. Как да се запиша за Ергенът?

    12:14 26.11.2025

  • 7 Тв критик

    8 0 Отговор
    Че това шоу за повечето е смешно.

    12:15 26.11.2025

  • 8 ООрана държава

    8 0 Отговор
    Тая държава потъва

    12:15 26.11.2025

  • 9 Германец

    2 1 Отговор
    Ако бях жена никога нямаше да се омъжа за некво балгаре

    12:34 26.11.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ивелин Михайлов

    3 0 Отговор
    Само гербави мутри в това предаване

    12:35 26.11.2025

  • 12 Трол

    1 0 Отговор
    Симпатични хора, само не разбрах защо младежът се е нашарил така с флумастера.

    13:19 26.11.2025

  • 13 Боже, има ли още

    1 0 Отговор
    будали да си губят времето с предаването за "ергенките" и " момяците"?? Телевизиите надминаха всички върхови стойности на простащината с тези долнопробни извращения!

    13:37 26.11.2025