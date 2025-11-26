Започва петият и последен сезон на Stranger Things (ВИДЕО)

Петият сезон на сериала на братя Дъфър „Stranger Things“ ще бъде последният. Главните герои ще се бият със същества от друго измерение за последен път, за да спасят град Хокинс и целия свят.

Петият сезон на „Stranger Things“ ще бъде разделен на три части. Всички ще бъдат пуснати през 2025 г.

Първата от трите части на финалния сезон ще се появи в стрийминг услугата на 26 ноември. Вторият епизод ще бъде пуснат на 25 декември, в навечерието на Коледа, а финалният - на 31 декември, в навечерието на Нова година.

Снимките на петия сезон първоначално бяха планирани да започнат през 2023 г. Производството обаче беше спряно поради стачки на синдикатите на сценаристите и актьорите. Едва през януари 2024 г. страницата на Netflix в X обяви официалния старт на петия сезон на „Stranger Things“. Снимките приключиха през декември същата година.

В ролите можем да видим Уинона Райдър, Дейвид Харбър, Мили Боби Браун, Фин Улфхард, Ноа Шнап, Гейтън Матарацо, Кейлъб Маклафлин, Наталия Дайър, Чарли Хийтън, Джо Кийри

Петият сезон ще включва осем епизода. Заглавията им вече са разкрити. На 6 ноември 2022 г. Netflix отново заинтригува феновете, като публикува снимка на сценария за „Stranger Things 5“ в социалните мрежи. Тя разкрива заглавието на първия епизод, „The Crawl“.

Заглавията на останалите епизоди бяха разкрити на 6 ноември 2024 г. Според сюжета на сериала, на този ден Уил Байърс (Ноа Шнап) изчезва в Хокинс. Феновете са проявили най-голям интерес към втория епизод, „Изчезването на _____“, чието заглавие е частично скрито. През април 2025 г. беше разкрито пълното заглавие на епизода, което е „Изчезването на Холи Уилър“. Холи е по-малката сестра на главните герои на сериала, Майк и Нанси.

1984 г., САЩ, малкото градче Хокинс. Сюжетът се върти около четирима приятели: Майк, Лукас, Джъстин и Уил. Те са на 12 години и обичат настолни игри, популярни научнофантастични филми и каране на колела. Един ден Уил, връщайки се у дома след поредната вечер на настолни игри, мистериозно изчезва. Междувременно в Хокинс се случват странни събития, които, както се оказва, са свързани с изчезването на Уил.

Сериалът на братята Дъфър е почит към поп културата на 80-те години на миналия век. „Stranger Things“ Вдъхновен от произведенията на Джон Карпентър, Стивън Спилбърг и Стивън Кинг, сюжетът често препраща към популярни филми и видеоигри от десетилетието.

За Хелоуин Майк, Уил, Джъстин и Лукас се обличат в костюми от филма „Ловци на духове“.

В измисления американски град Хокинс 12-годишният Уил изчезва при мистериозни обстоятелства. Неговите приятели – Майк, Лукас и Джъстин – се сприятеляват с необичайно момиче на име Илевън. С помощта на Илевън момчетата откриват, че в лабораторията на Хокинс е отворен портал към друго измерение.

Героите се опитват да се възстановят от приключенията от последните месеци. Хокинс обаче отново е в смут: същество от Обратната страна (паралелен свят) – Похитителят на разума – се опитва да проникне в града. В училище се появява оживен ученик Макс.

В Хокинс се отваря нов търговски център, Старкорт. Героите научават, че е свързано с руснаците, които са създали лаборатория в сградата, където изучават Обърнатия свят. Героите отново трябва да предотвратят проникването на „Обърнатия свят“ в нашия.

Илевън и семейство Байърс напускат Хокинс и се опитват да се адаптират към ново училище и среда. Старата група приятели сякаш се е разпаднала, но героите трябва да се съберат отново, за да спасят Хокинс отново.

В края на четвърти сезон шериф Хопър, с помощта на Джойс и Мъри, бяга от съветски затвор. Макс е убита от демона Векна, а смъртта ѝ създава четвърта порта към друг свят. Илевън връща Макс към живот, но тя остава в дълбока кома. В последните моменти главните герои най-накрая се срещат и стават свидетели на буквалното разпадане на Хокинс и как Обърнатата версия започва да се инфилтрира в човешкия свят.

Във финала на четвърти сезон, Илевън се завръща към героинята си от началото на сериала.

Пети сезон ще повтори тона на първия, но в много по-голям мащаб. Братя Дъфър намекнаха, че главните герои ще бъдат малко по-възрастни във финала. „Сигурен съм, че ще направим скок във времето“, каза Рос. И това има смисъл, тъй като децата актьори са пораснали. Например, Мили Боби Браун (Илевън) е била на 11 години в началото на първия сезон и е навършила 20 през 2024 г., когато са започнали снимките за финала.

В интервю за подкаста Happy Sad Confused, братята Дъфър също разкриха, че епизодите в пети сезон ще бъдат по-кратки, отколкото в четвърти, с изключение на големия финал. Мат Дъфър също сподели, че героите ще се затруднят да се адаптират към гимназията, а Стив ще търси приятелка. Шоурънърите отбелязаха, че смъртта на Еди и комата на Макс ще имат „сериозни последици“.

През декември 2022 г. Ноа Шнап (Уил) каза пред Forbes, че героят му е бил пресъздаден прекрасно в последния сезон: „Начинът, по който завършиха сериала, беше просто перфектен: историята започна с Уил и завършва с Уил“. Първият трейлър разкри още повече подробности.

Първият трейлър за финала на сериала излезе на 16 юли 2025 г. Събитията се развиват през есента на 1987 г. Хокинс е изпълнен с разриви, водещи до Обърнатия свят, а героите се опитват да намерят и унищожат Векна. Но правителството е поставило града под карантина и търси Илевън. „Финалната битка се задава, а с нея и мрак, по-могъщ и смъртоносен от всичко, с което са се сблъсквали преди“, гласи официалният синопсис.

Главният актьорски състав от предишни сезони ще се появи отново в новите епизоди. Създателите на сериала се опитаха да избегнат въвеждането на нови герои, за да не претоварят сюжета. Разширяването на актьорския състав обаче все пак беше необходимо. Нел Фишър (в ролята на Холи Уилър), Джейк Конъли (Дерек Търнбоу), Алекс Бро (лейтенант Акърс) и Линда Хамилтън (д-р К) се присъединиха към актьорския състав на пети сезон.

Актьорът Джейми Кембъл е избран за главен антагонист в четвъртия сезон на „Stranger Things“.

Източник: www.rbc.ru