"Емили в Париж" се разделя с ключов герой – какво да очакваме в новия сезон на хитовия сериал

Хитовата романтична драма на Netflix – „Емили в Париж“ – изглежда се готви да каже au revoir (сбогом) на един от главните си герои. Според официално съобщение, публикувано на платформата Tudum в четвъртък, актрисата Камий Разат, която изпълнява ролята на френската приятелка и конкурентка на Емили – Камий, няма да се завърне в петия сезон, съобщава CNN.

Разат беше неизменна част от актьорския състав още от първия сезон, като нейният образ беше ключов в любовния триъгълник с Габриел (в ролята – Лукас Браво). Камий и Габриел бяха във вечен режим „заедно – разделени“, а напрежението между тях и главната героиня Емили беше в основата на много от сюжетните обрати.

