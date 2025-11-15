Новини
Мъжът, нападнал Ариана Гранде, получи обвинение от властите

15 Ноември, 2025 08:08 528 8

Гранде не коментира инцидента

Мъжът, нападнал Ариана Гранде, получи обвинение от властите - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мъжът, който прескочи загражданията и нападна актрисата Ариана Гранде на премиерата на филма "Злосторница: Част втора“ в Сингапур, получи обвинение от властите в нарушаване на обществения ред, предава BBC.

В клипове с нападението, разпространявани онлайн, Гранде изглежда шокирана, когато бива сграбчена от натрапника. Колежките ѝ Мишел Йео и Синтия Ериво утешават звездата, докато Джонсън Уен е ескортиран от охраната.

Гранде не коментира инцидента, за да може събитието продължи по план.

Според местни медии, Уен, който не е бил защитен от адвокат, възнамерява да се признае за виновен пред съда.

Това не е първият път, когато Уен, който описва себе си като "Най-мразеният трол“, нахлува на концерт или събитие. В профила си в Инстаграм той качва редица клипове, в които нарушава личното пространство на известни личности, включително изскачайки на сцената на концерта на Кейти Пери в Сидни през юни тази година.

Уен направи същото и на концерт на The Chainsmokers миналия декември, припомня БТА.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    5 0 Отговор
    Само кретенизъм ни залива от "запада" ! Някакви краварски чалгаджийки , подгонени от идиот , който иска да "става известен " като ги тормози!!!

    08:14 15.11.2025

  • 2 шири

    1 1 Отговор
    Ура,другари! Де и в България да става така-престъпниците да получават обвинения от властите.

    08:19 15.11.2025

  • 3 ПиПи

    1 1 Отговор
    Направо ще я изям тая нежност!

    Коментиран от #4

    08:23 15.11.2025

  • 4 Първо

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "ПиПи":

    Бегай на очен лекар! По ти е приоритет!

    08:26 15.11.2025

  • 5 ПиПи

    0 0 Отговор
    Бегай ти! Аз съм си на кеф!

    Коментиран от #6

    08:29 15.11.2025

  • 6 Ама

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "ПиПи":

    От такива недорасляци може да са на кеф само мъжете с нюню чекУр! Дерзай...

    08:39 15.11.2025

  • 7 ПиПи

    0 0 Отговор
    Изчезни!

    08:40 15.11.2025

  • 8 Леля Гошо

    1 0 Отговор
    Вени здравей, радвам се че са те изписали от болницата и отново си на линия.

    08:41 15.11.2025