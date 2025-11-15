Мъжът, нападнал Ариана Гранде, получи обвинение от властите

Мъжът, който прескочи загражданията и нападна актрисата Ариана Гранде на премиерата на филма "Злосторница: Част втора“ в Сингапур, получи обвинение от властите в нарушаване на обществения ред, предава BBC.
В клипове с нападението, разпространявани онлайн, Гранде изглежда шокирана, когато бива сграбчена от натрапника. Колежките ѝ Мишел Йео и Синтия Ериво утешават звездата, докато Джонсън Уен е ескортиран от охраната.
Гранде не коментира инцидента, за да може събитието продължи по план.
Според местни медии, Уен, който не е бил защитен от адвокат, възнамерява да се признае за виновен пред съда.
Това не е първият път, когато Уен, който описва себе си като "Най-мразеният трол“, нахлува на концерт или събитие. В профила си в Инстаграм той качва редица клипове, в които нарушава личното пространство на известни личности, включително изскачайки на сцената на концерта на Кейти Пери в Сидни през юни тази година.
Уен направи същото и на концерт на The Chainsmokers миналия декември, припомня БТА.
До коментар #3 от "ПиПи":Бегай на очен лекар! По ти е приоритет!
До коментар #5 от "ПиПи":От такива недорасляци може да са на кеф само мъжете с нюню чекУр! Дерзай...
