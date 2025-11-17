Новини
Любопитно »
Осъдиха на 9 дни затвор нападателя на Ариана Гранде

17 Ноември, 2025 17:01 526 5

  • ариана гранде-
  • нападател-
  • затвор-
  • съд-
  • червен килим-
  • присъда

Т. нар. "Пижама мен" е известен с това, че се нахвърля на артисти и изпълнители по време на техни изяви

Осъдиха на 9 дни затвор нападателя на Ариана Гранде - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Съд в Сингапур осъди нападателя на певицата и актриса Ариана Гранде на девет дни затвор, предаде Би Би Си.

26-годишният Джонсън Уен беше признат за виновен в нарушаване на обществения ред заради инцидента, станал известен миналия четвъртък на азиатската премиера на филма „Злосторница: Част втора“, пише БТА.

Видео, което се разпространи бързо, показва австралиеца да се бута покрай фотографи и да се нахвърля върху Ариана Гранде, докато актьорският състав се движи по жълт килим, заобиколен от фенове. Инцидентът предизвика огромно възмущение в Сингапур.

Полицията арестува Уен на следващия ден и го обвини в нарушаване на обществения ред, а той се призна за виновен. Прокурорите поискаха седмица затвор за Уен, твърдейки, че той е „рецидивист“, който е целял чрез поведението си да спечели популярност онлайн. Това не е първият път, когато мъжът, който описва себе си като „най-мразеният трол“, нахлува на концерт или събитие.

Съгласно законите на Сингапур за нарушаване на обществения ред Уен можеше да бъде осъден на до три месеца лишаване от свобода, глобен до 2000 сингапурски долара (1537 щатски долара), или и двете.

Ариана Гранде засега не е коментира случая, въпреки че продължи да се появява публично на събития в Лос Анджелис през уикенда, допълва още Би Би Си.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Това

    3 0 Отговор
    Недораслото трябва да го черпи с шампанско и бонбони, и после да му направи бибитка. Следващ може и да няма!

    Коментиран от #3

    17:04 17.11.2025

  • 2 Освалдо Риос

    2 0 Отговор
    На толкова малко са го осъдили, защото тази кльощава девойка от снимката просто не е никаква Ариана Гранде. Вероятно Ариана си е купила местенце в някой бункер и чака Лукойл да фалира и след него лавината.

    17:12 17.11.2025

  • 3 Пешо

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Това":

    Ауу какъв ужас.... какво нещо. Каква трагедия, какво нападение ... не знам как спи момичето след този случай. Да се върне смъртното наказание направо....

    17:28 17.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Тая е умрела в кожата си изобщо не реагира, ходеща мумия

    18:01 17.11.2025