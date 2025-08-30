Лейди Гага официално става част от втори сезона на Wednesday (СНИМКИ)

Дори студената и цинична Уензди Адамс би се усмихнала (макар и леко) на това страховито събитие.

Netflix и Spotify организираха незабравим Гробищен Бал в чест на предстоящата Wednesday Сезон 2, Част 2 — и атмосферата бе точно толкова мрачна и стилна, колкото можеше да се очаква. Поп иконата Лейди Гага не само изненада публиката с присъствието си, но и представи новата си песен „The Dead Dance“, която ще бъде включена във втория сезон на Wednesday. Избраните гости имаха шанса да чуят ексклузивен откъс от новото парче.

Снимка: Sonny

Но това не е всичко: Гага официално влиза в света на Wednesday! В Част 2 от сезона, тя ще изиграе мистериозната и харизматична Розалин Ротуд – легендарна преподавателка в Nevermore Academy, която ще се сблъска лице в лице с Уензди Адамс.

Появата на Лейди Гага в сериала не е случайна. Още от първия сезон, когато танцът на Wednesday стана хит с нейната песен “Bloody Mary” ,певицата се влюби в шоуто. Тогава започва и сътрудничеството ѝ с екипа на продукцията. А какво представлява „The Dead Dance“? Гага разкрива:

„Песента е вдъхновена от раздяла – от онова усещане, че когато нещо свърши, надеждата за любов умира. Но под всичко това има ритъм, който носи живот. Парчето е за това как, въпреки болката, се събираме с приятели и намираме сила в тъмнината. И да, танцуваме. Дори ако е в мрака.“

„The Dead Dance“ излиза официално на 3 септември, както и втората част от втория сезон на сериала на Тим Бъртън.