Новини
Любопитно »
Лейди Гага официално става част от втори сезона на Wednesday (СНИМКИ)

Лейди Гага официално става част от втори сезона на Wednesday (СНИМКИ)

30 Август, 2025 11:28 535 1

  • лейди гага-
  • певица-
  • сериал-
  • уензди

Певицата ще изиграе ролята на преподавател на главната героиня

Лейди Гага официално става част от втори сезона на Wednesday (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Дори студената и цинична Уензди Адамс би се усмихнала (макар и леко) на това страховито събитие.

Netflix и Spotify организираха незабравим Гробищен Бал в чест на предстоящата Wednesday Сезон 2, Част 2 — и атмосферата бе точно толкова мрачна и стилна, колкото можеше да се очаква. Поп иконата Лейди Гага не само изненада публиката с присъствието си, но и представи новата си песен „The Dead Dance“, която ще бъде включена във втория сезон на Wednesday. Избраните гости имаха шанса да чуят ексклузивен откъс от новото парче.

Лейди Гага официално става част от втори сезона на Wednesday (СНИМКИ)
Снимка: Sonny

Но това не е всичко: Гага официално влиза в света на Wednesday! В Част 2 от сезона, тя ще изиграе мистериозната и харизматична Розалин Ротуд – легендарна преподавателка в Nevermore Academy, която ще се сблъска лице в лице с Уензди Адамс.

Появата на Лейди Гага в сериала не е случайна. Още от първия сезон, когато танцът на Wednesday стана хит с нейната песен “Bloody Mary” ,певицата се влюби в шоуто. Тогава започва и сътрудничеството ѝ с екипа на продукцията. А какво представлява „The Dead Dance“? Гага разкрива:

„Песента е вдъхновена от раздяла – от онова усещане, че когато нещо свърши, надеждата за любов умира. Но под всичко това има ритъм, който носи живот. Парчето е за това как, въпреки болката, се събираме с приятели и намираме сила в тъмнината. И да, танцуваме. Дори ако е в мрака.“

„The Dead Dance“ излиза официално на 3 септември, както и втората част от втория сезон на сериала на Тим Бъртън.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тази прилича

    0 0 Отговор
    НА яФвер божанковия

    12:06 30.08.2025