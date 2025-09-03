Новини
Любопитно »
Бела Порч с два специални кавъра в официалния саундтрак на „Wednesday Season 2“

Бела Порч с два специални кавъра в официалния саундтрак на „Wednesday Season 2“

3 Септември, 2025 16:43 423 1

  • бела порч-
  • саундтрак-
  • сериал-
  • wednesday

„Винаги съм била голям фен на творчеството на Тим Бъртън, затова да бъда поканена да изпълня не един, а два кавъра за саундтрака на Wednesday е истинска чест,“ споделя Бела Порч

Бела Порч с два специални кавъра в официалния саундтрак на „Wednesday Season 2“ - 1
Снимка: Virginia Records
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

​Milan Records издава два албума с музика от дългоочаквания втори сезон на оригиналния сериал на Netflix „Wednesday“ днес, включително оригинален саундтрак със заглавни и вокални изпълнения от сериала, както и оригинален албум с филмова музика. И двата албума вече са достъпни във всички дигитални платформи.

Заедно двата албума представят богатството и разнообразието на музиката – смесица от мрачни оркестрални композиции и кавъри на класически рок хитове, които се вплитат в уникалния звуков свят на Wednesday.

Оригиналният саундтрак съдържа музика на композитора Крис Бейкън, който се завръща към проекта след съвместната си работа с Дани Елфман по музиката към първия сезон. Албумът включва впечатляващо пиано кавър изпълнение на “Zombie” на The Cranberries, както и силен вокален дует на “Bad Moon Rising” от Creedence Clearwater Revival – и двете изпълнени на екран от актьорите в сериала. В допълнение, те участват и в изпълнението на оригиналната песен “Nevermore Alma Mater.”

Част от саундтрака излезе заедно с премиерата на Част 1 от новия сезон в Netflix, а днес, паралелно с дебюта на Част 2, се появяват още два допълнителни албума. Последното издание Wednesday: Season 2 (Original Soundtrack from the Netflix Series) включва четири нови заглавия – алтернативна версия на “Bad Moon Rising”, ново виолончело соло “Don’t Fear The Reaper” на Wednesday Adams, както и два вокални кавъра, изпълнени от Бела Порч – “Zombie” и “Don’t Fear The Reaper.”

„Винаги съм била голям фен на творчеството на Тим Бъртън, затова да бъда поканена да изпълня не един, а два кавъра за саундтрака на Wednesday е истинска чест,“ споделя Бела Порч.

Сериалът е дело на продуцента и режисьор Tim Burton и създателите Alfred Gough и Miles Millar, и може да бъде гледан ексклузивно в Netflix.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дядо Митьо

    0 0 Отговор
    Бела Порч с новия хит "Бело порче"

    16:58 03.09.2025