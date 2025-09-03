Бела Порч с два специални кавъра в официалния саундтрак на „Wednesday Season 2“

​Milan Records издава два албума с музика от дългоочаквания втори сезон на оригиналния сериал на Netflix „Wednesday“ днес, включително оригинален саундтрак със заглавни и вокални изпълнения от сериала, както и оригинален албум с филмова музика. И двата албума вече са достъпни във всички дигитални платформи.

Заедно двата албума представят богатството и разнообразието на музиката – смесица от мрачни оркестрални композиции и кавъри на класически рок хитове, които се вплитат в уникалния звуков свят на Wednesday.

Оригиналният саундтрак съдържа музика на композитора Крис Бейкън, който се завръща към проекта след съвместната си работа с Дани Елфман по музиката към първия сезон. Албумът включва впечатляващо пиано кавър изпълнение на “Zombie” на The Cranberries, както и силен вокален дует на “Bad Moon Rising” от Creedence Clearwater Revival – и двете изпълнени на екран от актьорите в сериала. В допълнение, те участват и в изпълнението на оригиналната песен “Nevermore Alma Mater.”

Част от саундтрака излезе заедно с премиерата на Част 1 от новия сезон в Netflix, а днес, паралелно с дебюта на Част 2, се появяват още два допълнителни албума. Последното издание Wednesday: Season 2 (Original Soundtrack from the Netflix Series) включва четири нови заглавия – алтернативна версия на “Bad Moon Rising”, ново виолончело соло “Don’t Fear The Reaper” на Wednesday Adams, както и два вокални кавъра, изпълнени от Бела Порч – “Zombie” и “Don’t Fear The Reaper.”

„Винаги съм била голям фен на творчеството на Тим Бъртън, затова да бъда поканена да изпълня не един, а два кавъра за саундтрака на Wednesday е истинска чест,“ споделя Бела Порч.

Сериалът е дело на продуцента и режисьор Tim Burton и създателите Alfred Gough и Miles Millar, и може да бъде гледан ексклузивно в Netflix.