Шарън Озбърн се появи публично за пръв път след смъртта на Ози (СНИМКА)

27 Ноември, 2025 12:31 545 3

Вдовицата беше подкрепяна от дъщеря си Кели

Шарън Озбърн се появи публично за пръв път след смъртта на Ози (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Шарън Озбърн направи първата си публична поява след смъртта на съпруга си Ози Озбърн през юли. 73-годишната музикална мениджърка и телевизионна личност присъства на събитие в Лондон, организирано от дизайнерката Ребека Валанса, заедно с дъщеря си Кели.

Появата ѝ идва малко повече от четири месеца след кончината на фронтмена на Black Sabbath, който почина на 76-годишна възраст в семейния им дом в Бъкингамшър. Седмици преди това Ози се бе присъединил към групата си за прощален концерт. Той бе изпратен от хиляди почитатели в Бирмингам, преди семейството да организира частна погребална церемония. Шарън беше заснета видимо развълнувана, докато разглеждаше оставените в негова памет послания и цветя на пейката Black Sabbath в родния му град.

След загубата Шарън се оттегли от светлината на прожекторите, но за събитието в Лондон се появи в дълга пайетена рокля с дълги ръкави и подчертани рамене, допълнена с тъмна чанта, колие и висящи обеци. Кели Озбърн носеше розова и сребриста рокля с пайети и класически аксесоари. Сред гостите на вечерта бяха още Амбър Ле Бон, Холи Валанса и Зара Тиндал.

Докато Шарън и Кели се появиха на събитието, синът на Шарън – Джак Озбърн – участва в актуалния сезон на риалити формата „I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!“ в Австралия. Двете наблюдават изявите му отблизо, като по-рано тази седмица Кели разкри притеснението на майка си по време на първото самостоятелно предизвикателство на Джак. Шарън беше заснета напрегната, докато гледа водното изпитание, а на моменти дори закривала очи. След успешно приключената задача и двете изразиха гордост.

Преди влизането на Джак в шоуто, Шарън сподели в подкаста „The Osbournes“ за трудностите със съня след смъртта на Ози. Тя призна, че вечерите са най-трудни, а Кели допълни, че е спала при майка си първите два месеца, за да не остава сама. Шарън разказа, че сутрините също са болезнени, защото ѝ напомнят за времето, което е прекарвала с Ози именно в ранните часове на деня.


