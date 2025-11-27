Хю Джакман официално показа новото си гадже в Инстаграм (ВИДЕО)

Хю Джакман и новата му любима Сътън Фостър официално обявиха връзката си в социалните мрежи. В сряда актьорът публикува снимка и видео от музикално участие на Фостър в Ню Йорк, като придружи кадрите с похвала за изпълнението ѝ. „Сътън Фостър, която пее по време на празниците… това е истинска нюйоркска вечер. И наистина вълшебна“, написа 57-годишният актьор.

Във видеото 50-годишната актриса е облечена в блестяща изумрудено зелена рокля и маха към камерата, след като забелязва, че Хю Джакман я снима. Публикацията идва месец след като двамата направиха своя официален дебют като двойка на червения килим на премиерата на „Song Sung Blue“, където позираха усмихнати и видимо близки.

През миналата година стана ясно, че Джакман и Фостър са във връзка, но двамата дълго време избираха да я държат далеч от публичното внимание. Източници тогава посочиха, че прекарват цялото си свободно време заедно, но предпочитат дискретността.

Двамата се запознават по време на общата им работа в бродуейския мюзикъл „The Music Man“, игран от декември 2021 до януари 2023 г., когато и двамата все още са женени за тогавашните си партньори. През септември 2023 г. започнаха да се разпространяват слухове за извънбрачна връзка от страна на актьора, след което той се раздели със съпругата си от 27 години Дебора-Лий Фърнес. Един месец по-късно Сътън Фостър също подаде молба за развод с режисьора Тед Грифин след десетгодишен брак.

През януари двамата бяха заснети хванати за ръце в Калифорния, което на практика потвърди отношенията им. Фърнес официално подаде документи за развод през май 2024 г., а раздялата беше финализирана през следващия месец след продължителни преговори за разделяне на имущество, оценявано на около 250 млн. долара. Според британски медии актрисата е получила значителна издръжка, но остава с негативно отношение към Хю Джакман и в момента обмисля възможността да публикува книга, разкриваща подробности около развода.