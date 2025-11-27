Новини
Любопитно »
Кралица Камила влезе в нов криминален трилър

Кралица Камила влезе в нов криминален трилър

27 Ноември, 2025 16:31 388 0

  • кралица-консорт-
  • камила паркър-боулс-
  • крал чарлз трети-
  • кралско семейство-
  • трилър-
  • криминално

Любимият автор на съпругата на Чарлз включи Камила в новата си книга

Кралица Камила влезе в нов криминален трилър - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кралицата-консорт Камила влезе в необичайна нова роля – този път в литературата. Тя е сред ключовите герои в новия роман The Hawk is Dead от британския бестселър автор Питър Джеймс, част от популярната поредица за детектив Рой Грейс.

В книгата сюжетът започва с пътуване на кралицата с кралския влак към официално събитие. След дерайлиране и последвал взрив, при който загива нейният личен секретар сър Перегрин Грийвс, кралицата започва да се пита дали самата тя не е била истинската цел. Така Камила Паркър-Боулс се превръща в своеобразен любител детектив, опитвайки се да разбере кой стои зад атаката.

Според издателите романът вплита реални събития, сред които и обновяването на Бъкингамския дворец, както и сюжетни линии, свързани с редки произведения и ценни предмети от Кралската колекция.

Кралица Камила отдавна е активен поддръжник на четенето и грамотността. През 2023 г. тя създаде фондацията „The Queen’s Reading Room“, чиято цел е да популяризира ползите от четенето във Великобритания и извън нея. Организацията изтъква, че едва един от двама възрастни британци прочита книга за година и поставя като задача да промени тази тенденция.

Инициативата има собствена онлайн платформа, където кралицата публикува сезонни литературни препоръки. Сред последните включени заглавия са „Френска сюита“ на Ирена Немировски, „Жената в бяло“ на Уилки Колинс и „Дракула“ на Брам Стоукър.

Към усилията за насърчаване на грамотността се присъединява и принцеса Катрин, която през 2023 г. участва в телевизионно четене на детската книга The Owl Who Was Afraid of the Dark в програмата CBeebies на BBC.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ