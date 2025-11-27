Кралица Камила влезе в нов криминален трилър

Кралицата-консорт Камила влезе в необичайна нова роля – този път в литературата. Тя е сред ключовите герои в новия роман The Hawk is Dead от британския бестселър автор Питър Джеймс, част от популярната поредица за детектив Рой Грейс.

В книгата сюжетът започва с пътуване на кралицата с кралския влак към официално събитие. След дерайлиране и последвал взрив, при който загива нейният личен секретар сър Перегрин Грийвс, кралицата започва да се пита дали самата тя не е била истинската цел. Така Камила Паркър-Боулс се превръща в своеобразен любител детектив, опитвайки се да разбере кой стои зад атаката.

Queen Camilla Stars in New Thriller with a Shocking Assassination Plot on the Royal Train https://t.co/Aa83MfdjBd — People (@people) November 26, 2025

Според издателите романът вплита реални събития, сред които и обновяването на Бъкингамския дворец, както и сюжетни линии, свързани с редки произведения и ценни предмети от Кралската колекция.

Кралица Камила отдавна е активен поддръжник на четенето и грамотността. През 2023 г. тя създаде фондацията „The Queen’s Reading Room“, чиято цел е да популяризира ползите от четенето във Великобритания и извън нея. Организацията изтъква, че едва един от двама възрастни британци прочита книга за година и поставя като задача да промени тази тенденция.

Инициативата има собствена онлайн платформа, където кралицата публикува сезонни литературни препоръки. Сред последните включени заглавия са „Френска сюита“ на Ирена Немировски, „Жената в бяло“ на Уилки Колинс и „Дракула“ на Брам Стоукър.

Към усилията за насърчаване на грамотността се присъединява и принцеса Катрин, която през 2023 г. участва в телевизионно четене на детската книга The Owl Who Was Afraid of the Dark в програмата CBeebies на BBC.