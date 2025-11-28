Слави Трифонов по повод 25-годишнината от "Шоуто на Слави": "Аз мога пак да бъда ваш водещ, ако вие искате."

Интересно видео по повод 25-ата годишнина на "Шоуто на Слави“ пусна в профила си във Фейсбук Слави Трифонов, пише focus-news.net.
"Такава ми е натурата, че отбелязването на някакви годишнини не ме впечатлява особено. Може би не съм прав.
Сега има една годишнина, която си струва да отбележа, основно заради вас и заради моя екип. Днес се навършват 25 години от старта на "Шоуто на Слави“.
Трудно ми е да опиша какви емоции се борят в мен. Това беше един изключителен период от моя живот – много труден, но и много славен и много сладък и като цяло изключителен, защото преживях изключителни неща. Срещнах се с хора от цял свят, само съм си мечтаел преди това да ми се случи нещо подобно“, сподели той.
"Най-много искам да благодаря на вас, уважаеми зрители. Вие бяхте нашия мотив, моя мотив, нашия смисъл, моя смисъл и нашия двигател, моя двигател, за да съществува "Шоуто на Слави“ за мен беше чест да бъда ваш водещ.
Винаги съм бил откровен с вас, ако имам възможност, ако има необходимите условия и ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ – за ваша радост и за ужас на много други, за които се сещам“, посочи в заключение той.
Слави Трифонов по повод 25-годишнината от "Шоуто на Слави":
"Винаги съм бил откровен с вас, ако имам възможност, ако има необходимите условия и ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ – за ваша радост и за ужас на много други, за които се сещам", заяви Трифонов
1 Последния Софиянец
07:19 28.11.2025
2 Ивелин Михайлов
07:19 28.11.2025
3 Програмист
2020 - 2 500 000 месечни гледания
2025 - 7000 месечни гледания
Коментиран от #13, #27
07:20 28.11.2025
4 Верно
07:20 28.11.2025
5 НЕ!Абсурд!
Но хайде от нас да мине!
Искаме,но само...Балет ,,Магаданс"...😉!
Коментиран от #11, #39
07:21 28.11.2025
6 ОБЕКТИВЕН
07:21 28.11.2025
7 Стоянов
07:21 28.11.2025
9 Мимо
07:23 28.11.2025
10 в кратце
07:23 28.11.2025
11 Исторически парк
До коментар #5 от "НЕ!Абсурд!":Те са дръти вече на по 45
Коментиран от #23, #28
07:24 28.11.2025
13 мислех
До коментар #3 от "Програмист":че тази инфо е някаква тйана у нас. Реалните рейтинги така и не съм ги намирал.
Коментиран от #14
07:25 28.11.2025
14 Програмист
До коментар #13 от "мислех":В симиларуеб ги има
07:26 28.11.2025
15 Грую
07:26 28.11.2025
16 Как
07:27 28.11.2025
17 Хм Хм
07:27 28.11.2025
18 Исторически парк
07:27 28.11.2025
19 Бай той Толстой
07:28 28.11.2025
20 Мнение
07:29 28.11.2025
21 Абе Славун
Коментиран от #26
07:29 28.11.2025
22 Евала СЛАВИ
07:30 28.11.2025
23 На харизан кон...
До коментар #11 от "Исторически парк":...зъбите не се гледат...!
07:30 28.11.2025
25 Зрител
07:31 28.11.2025
26 Я пъ тоа
До коментар #21 от "Абе Славун":То 8 БСП се съюзи с тях, ама айде....
07:31 28.11.2025
28 идеални са бе
До коментар #11 от "Исторически парк":Водещния и феновете му са на по 50. Маганаснките на по 45 са мечтата на всеки 60 годишен пич.
07:32 28.11.2025
29 Евала СЛАВИ
До коментар #24 от "обективен":Най гледаното шоу в БГ......много мразено и още повече обичано.
07:33 28.11.2025
30 Никакъв
Коментиран от #35
07:33 28.11.2025
32 Къде са другите шоумени
Коментиран от #40, #63
07:34 28.11.2025
33 Ами
Коментиран от #37
07:34 28.11.2025
34 Кирил
Коментиран от #36
07:34 28.11.2025
35 Стига бе
До коментар #30 от "Никакъв":Слави е мижитурка в сравнение с КРАДЛИВИТЕ ни политици
07:35 28.11.2025
36 Я пъ тоа
До коментар #34 от "Кирил":Всеки сам носи глава на раменете си.....сам решава какво да гледа и какво да бъде...
07:36 28.11.2025
37 Тоя същия
До коментар #33 от "Ами":Събираше най много зрители....и .концертите му бяха добри
07:38 28.11.2025
38 няма да мине
Много скапан хумор, много изтркани номера. Едни и същи застаряващи лица, пробутващи един и същ номер.
Стари лица с нов номер - може. Ама стари лица с безкрайно изтъркани номера...
Ето ти идея: Направи по-сериозно токшоу. По-малко чалга, по-малко фокус над музикантите и колко били велики, по-малко безрадни скечове. Повече сериозна дискусия с интересни гости. Не пречи да има и малко ирония и пр. Дейвид Летърман стил. Нека гостите правят шоуто. За това се иска инвестиция - време, пар, връзки, труд. Прецени си силите човече. Ако ги нямаш, зарежи.
Виж твоя съратник как хитро си би шута и дори се направи на много морален.
Коментиран от #46
07:38 28.11.2025
39 Ще има и още
До коментар #5 от "НЕ!Абсурд!":Е, може и северно маке космонавт.....
Коментиран от #41
07:41 28.11.2025
40 На кой малък пръст?!
До коментар #32 от "Къде са другите шоумени":На болният му крак ли...?!
Коментиран от #42
07:42 28.11.2025
41 Верно бе...!
До коментар #39 от "Ще има и още":Това го бяхме забравили...
Където Слави се изцепи,че ще пращаме в космоса съвместен космически екип със...СевероМакедонците...😂🤣😂!
Коментиран от #43
07:44 28.11.2025
42 Къде са другите шоумени
До коментар #40 от "На кой малък пръст?!":Дори 7 на болния му крак не могат да стъпят.....Слави си ги слага в джоба.....с 25 годишно шоу.
07:44 28.11.2025
43 Това е шоу бре
До коментар #41 от "Верно бе...!":Май ти не си го разбрал.....
Коментиран от #52
07:45 28.11.2025
45 ЕЙ УЧИНДОЛСКИЯ
Коментиран от #47
07:47 28.11.2025
46 Най гледаното
До коментар #38 от "няма да мине":Шоу в БГ.....останалото е без значение
Коментиран от #59
07:47 28.11.2025
47 Кой те пита бре
До коментар #45 от "ЕЙ УЧИНДОЛСКИЯ":Има си Слави ТВ, ша си прай квот си иска....и пак ша гогледат
07:48 28.11.2025
48 Димитър
07:49 28.11.2025
49 Слави...
07:50 28.11.2025
50 Боруна Лом
07:51 28.11.2025
51 Уса
07:51 28.11.2025
52 Май Ти не си разбрал?!
До коментар #43 от "Това е шоу бре":Слави го каза товасъвсем сериозно- извън шоуто!
Помнете бре хора...!
08:02 28.11.2025
54 Любомир
08:07 28.11.2025
55 зрител
08:08 28.11.2025
58 123456
08:15 28.11.2025
59 прави разлика
До коментар #46 от "Най гледаното":Най-геданото в исторически план и най-гледаното сега. Защото финансовият резултат и публичното влияние ще зависят от последните резултати, не от историята.
Найгледаното - 90-те 100%.
И Шарън Стоун е била красива, ама...
Нов формат, нова концепция. Това ми е обективното мнение.
08:16 28.11.2025
60 Как
08:19 28.11.2025
62 Никой не те иска
Дългуч.
08:25 28.11.2025
63 Тоз пък кога е
До коментар #32 от "Къде са другите шоумени":Бил Шоумен.
Водещ като умряла риба.
08:27 28.11.2025
64 Новак
08:35 28.11.2025
65 Жоро Никифоров
Лъжи,черни дрехи зя децата с увреждания, референдум и промяна .....какво направи ти???
08:35 28.11.2025
