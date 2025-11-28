Новини
Слави Трифонов по повод 25-годишнината от "Шоуто на Слави": "Аз мога пак да бъда ваш водещ, ако вие искате."

Слави Трифонов по повод 25-годишнината от "Шоуто на Слави": "Аз мога пак да бъда ваш водещ, ако вие искате."

28 Ноември, 2025

"Винаги съм бил откровен с вас, ако имам възможност, ако има необходимите условия и ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ – за ваша радост и за ужас на много други, за които се сещам“, заяви Трифонов

Слави Трифонов по повод 25-годишнината от "Шоуто на Слави": "Аз мога пак да бъда ваш водещ, ако вие искате." - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова

Интересно видео по повод 25-ата годишнина на "Шоуто на Слави“ пусна в профила си във Фейсбук Слави Трифонов, пише focus-news.net.

"Такава ми е натурата, че отбелязването на някакви годишнини не ме впечатлява особено. Може би не съм прав.

Сега има една годишнина, която си струва да отбележа, основно заради вас и заради моя екип. Днес се навършват 25 години от старта на "Шоуто на Слави“.

Трудно ми е да опиша какви емоции се борят в мен. Това беше един изключителен период от моя живот – много труден, но и много славен и много сладък и като цяло изключителен, защото преживях изключителни неща. Срещнах се с хора от цял свят, само съм си мечтаел преди това да ми се случи нещо подобно“, сподели той.

"Най-много искам да благодаря на вас, уважаеми зрители. Вие бяхте нашия мотив, моя мотив, нашия смисъл, моя смисъл и нашия двигател, моя двигател, за да съществува "Шоуто на Слави“ за мен беше чест да бъда ваш водещ.

Винаги съм бил откровен с вас, ако имам възможност, ако има необходимите условия и ако вие искате, аз мога пак да бъда ваш водещ – за ваша радост и за ужас на много други, за които се сещам“, посочи в заключение той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    84 1 Отговор
    Не искаме

    07:19 28.11.2025

  • 2 Ивелин Михайлов

    79 1 Отговор
    Тоя мутраген най после е загрял,че повече парламент няма да види 🤬😝

    07:19 28.11.2025

  • 3 Програмист

    66 0 Отговор
    Тв 7/8ми
    2020 - 2 500 000 месечни гледания
    2025 - 7000 месечни гледания

    Коментиран от #13, #27

    07:20 28.11.2025

  • 4 Верно

    74 0 Отговор
    Ти разсипа няколко поколения а няма нужда !

    07:20 28.11.2025

  • 5 НЕ!Абсурд!

    48 1 Отговор
    НЕ искаме!
    Но хайде от нас да мине!
    Искаме,но само...Балет ,,Магаданс"...😉!

    Коментиран от #11, #39

    07:21 28.11.2025

  • 6 ОБЕКТИВЕН

    70 1 Отговор
    А тоз на снимката стана по омразен от тиквата и свинята !!

    07:21 28.11.2025

  • 7 Стоянов

    60 0 Отговор
    Не искаме !!!

    07:21 28.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мимо

    55 0 Отговор
    Ами , май не те искаМЕ повече ...

    07:23 28.11.2025

  • 10 в кратце

    52 1 Отговор
    Не искам да си водещ! Гледай си там плешивата тиква и чао!

    07:23 28.11.2025

  • 11 Исторически парк

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "НЕ!Абсурд!":

    Те са дръти вече на по 45

    Коментиран от #23, #28

    07:24 28.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мислех

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Програмист":

    че тази инфо е някаква тйана у нас. Реалните рейтинги така и не съм ги намирал.

    Коментиран от #14

    07:25 28.11.2025

  • 14 Програмист

    10 0 Отговор

    До коментар #13 от "мислех":

    В симиларуеб ги има

    07:26 28.11.2025

  • 15 Грую

    30 2 Отговор
    Ние не искаме. Едно предаване не съм ти гледал.

    07:26 28.11.2025

  • 16 Как

    39 1 Отговор
    Нищо не става от дългия чалгаджия.

    07:27 28.11.2025

  • 17 Хм Хм

    47 0 Отговор
    До края на живота си ще помня, че Слави свали единственото правителство без Буци и Шиши в новата ни история. Вреден е колкото Ахмет Доган, който прецака правителството на Филип Димитров. Тези двамата върнаха България 50 години назад.

    07:27 28.11.2025

  • 18 Исторически парк

    42 0 Отговор
    Поредната използвана и захвърлена патерица на бойко българоубиеца

    07:27 28.11.2025

  • 19 Бай той Толстой

    34 1 Отговор
    Егати и държавата,щом тоя е бил водещ😁😁

    07:28 28.11.2025

  • 20 Мнение

    33 0 Отговор
    Закривайте.

    07:29 28.11.2025

  • 21 Абе Славун

    45 0 Отговор
    Защо излъга народа и се съюзи с крадците на България и българския народ.

    Коментиран от #26

    07:29 28.11.2025

  • 22 Евала СЛАВИ

    2 19 Отговор
    Никой не издържа 25 години в БГ "шоу" бизнеса като тебе....

    07:30 28.11.2025

  • 23 На харизан кон...

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Исторически парк":

    ...зъбите не се гледат...!

    07:30 28.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Зрител

    26 0 Отговор
    Време мина, светът се промени, дори чалгата се разви, Слави остана на една далечна гара.

    07:31 28.11.2025

  • 26 Я пъ тоа

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Абе Славун":

    То 8 БСП се съюзи с тях, ама айде....

    07:31 28.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 идеални са бе

    9 2 Отговор

    До коментар #11 от "Исторически парк":

    Водещния и феновете му са на по 50. Маганаснките на по 45 са мечтата на всеки 60 годишен пич.

    07:32 28.11.2025

  • 29 Евала СЛАВИ

    0 14 Отговор

    До коментар #24 от "обективен":

    Най гледаното шоу в БГ......много мразено и още повече обичано.

    07:33 28.11.2025

  • 30 Никакъв

    25 0 Отговор
    и никъде повече ! Подъл страхопъзльо , без достойнство , винаги с тези , силни на деня за облаги и гръб ! Включително и от подземния свят ! С охрана и до кенефа ! "Мъж" , бе , че и за водещ се има ? Един позор!

    Коментиран от #35

    07:33 28.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Къде са другите шоумени

    1 10 Отговор
    Не могат да стъпят на малкия пръст на Слави....

    Коментиран от #40, #63

    07:34 28.11.2025

  • 33 Ами

    18 1 Отговор
    Мумията се завръща ....

    Коментиран от #37

    07:34 28.11.2025

  • 34 Кирил

    17 1 Отговор
    Две поколения възпитани в чалгарщина и простащина

    Коментиран от #36

    07:34 28.11.2025

  • 35 Стига бе

    10 0 Отговор

    До коментар #30 от "Никакъв":

    Слави е мижитурка в сравнение с КРАДЛИВИТЕ ни политици

    07:35 28.11.2025

  • 36 Я пъ тоа

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Кирил":

    Всеки сам носи глава на раменете си.....сам решава какво да гледа и какво да бъде...

    07:36 28.11.2025

  • 37 Тоя същия

    3 8 Отговор

    До коментар #33 от "Ами":

    Събираше най много зрители....и .концертите му бяха добри

    07:38 28.11.2025

  • 38 няма да мине

    12 1 Отговор
    Едно и също, едно и също.
    Много скапан хумор, много изтркани номера. Едни и същи застаряващи лица, пробутващи един и същ номер.
    Стари лица с нов номер - може. Ама стари лица с безкрайно изтъркани номера...

    Ето ти идея: Направи по-сериозно токшоу. По-малко чалга, по-малко фокус над музикантите и колко били велики, по-малко безрадни скечове. Повече сериозна дискусия с интересни гости. Не пречи да има и малко ирония и пр. Дейвид Летърман стил. Нека гостите правят шоуто. За това се иска инвестиция - време, пар, връзки, труд. Прецени си силите човече. Ако ги нямаш, зарежи.
    Виж твоя съратник как хитро си би шута и дори се направи на много морален.

    Коментиран от #46

    07:38 28.11.2025

  • 39 Ще има и още

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "НЕ!Абсурд!":

    Е, може и северно маке космонавт.....

    Коментиран от #41

    07:41 28.11.2025

  • 40 На кой малък пръст?!

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Къде са другите шоумени":

    На болният му крак ли...?!

    Коментиран от #42

    07:42 28.11.2025

  • 41 Верно бе...!

    15 1 Отговор

    До коментар #39 от "Ще има и още":

    Това го бяхме забравили...
    Където Слави се изцепи,че ще пращаме в космоса съвместен космически екип със...СевероМакедонците...😂🤣😂!

    Коментиран от #43

    07:44 28.11.2025

  • 42 Къде са другите шоумени

    2 11 Отговор

    До коментар #40 от "На кой малък пръст?!":

    Дори 7 на болния му крак не могат да стъпят.....Слави си ги слага в джоба.....с 25 годишно шоу.

    07:44 28.11.2025

  • 43 Това е шоу бре

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "Верно бе...!":

    Май ти не си го разбрал.....

    Коментиран от #52

    07:45 28.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 ЕЙ УЧИНДОЛСКИЯ

    17 1 Отговор
    Нищо не искаме от тебе. Шмъркай си на тъмно и ни остави на мира.

    Коментиран от #47

    07:47 28.11.2025

  • 46 Най гледаното

    3 6 Отговор

    До коментар #38 от "няма да мине":

    Шоу в БГ.....останалото е без значение

    Коментиран от #59

    07:47 28.11.2025

  • 47 Кой те пита бре

    2 7 Отговор

    До коментар #45 от "ЕЙ УЧИНДОЛСКИЯ":

    Има си Слави ТВ, ша си прай квот си иска....и пак ша гогледат

    07:48 28.11.2025

  • 48 Димитър

    9 0 Отговор
    ЕБИСЕГАДИНО

    07:49 28.11.2025

  • 49 Слави...

    0 7 Отговор
    Появявай се като водещ в шоуто от време на време....лошо нема

    07:50 28.11.2025

  • 50 Боруна Лом

    13 1 Отговор
    ВЕЧЕ НИКОЙ НЕ ТЕ ИСКА ААА!

    07:51 28.11.2025

  • 51 Уса

    12 1 Отговор
    Ти излъга българите в Америка не те искаме и тъпото 7/8ми не гледаме.Не ни пука дали си жив

    07:51 28.11.2025

  • 52 Май Ти не си разбрал?!

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Това е шоу бре":

    Слави го каза товасъвсем сериозно- извън шоуто!
    Помнете бре хора...!

    08:02 28.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Любомир

    3 1 Отговор
    Не не ИСКАМ

    08:07 28.11.2025

  • 55 зрител

    2 1 Отговор
    нищо не можеш вече, а и никой не те иска теб и слагачите ти в НС !

    08:08 28.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 123456

    1 0 Отговор
    Славуцо предателска, искаме те в орландовци да водиш шоуто!

    08:15 28.11.2025

  • 59 прави разлика

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Най гледаното":

    Най-геданото в исторически план и най-гледаното сега. Защото финансовият резултат и публичното влияние ще зависят от последните резултати, не от историята.
    Найгледаното - 90-те 100%.
    И Шарън Стоун е била красива, ама...
    Нов формат, нова концепция. Това ми е обективното мнение.

    08:16 28.11.2025

  • 60 Как

    4 0 Отговор
    Нямаш капацитета да видиш шоуто Сиромахов беше на високо ниво и с лекота водеше предаването Егото ти е голямо и сгреши като то махна Другите сценаристи. нямат тази харизма Ако се върнеш в голяма грешка .

    08:19 28.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Никой не те иска

    0 0 Отговор
    За водещ
    Дългуч.

    08:25 28.11.2025

  • 63 Тоз пък кога е

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Къде са другите шоумени":

    Бил Шоумен.

    Водещ като умряла риба.

    08:27 28.11.2025

  • 64 Новак

    0 0 Отговор
    Да ни водиш куцайки? Не, мерси!

    08:35 28.11.2025

  • 65 Жоро Никифоров

    0 0 Отговор
    Не прочетох ме отговар на писмото на Сирамахов!!!
    Лъжи,черни дрехи зя децата с увреждания, референдум и промяна .....какво направи ти???

    08:35 28.11.2025

  • 66 Жоро Никифоров

    0 0 Отговор
    Не прочетох ме отговар на писмото на Сирамахов!!!
    Лъжи,черни дрехи зя децата с увреждания, референдум и промяна .....какво направи ти???

    08:36 28.11.2025