Алена бе погребана като рицар тамплиер

Астроложката Светлана Тилкова - Алена е била почетена със специална тамплиерска церемония преди официалното опело в "Света София", пише Lupa.bg. Това са съобщили близки на покойната звезда на bTV. Нещо повече - дамата с ранг Командер на Ордена е била положена в ковчега с официалната одежда на рицарите.
Алена е една от малкото жени сред високопоставените членове на организацията в България, заедно с Янка Такева и Радка Пангелова. Астроложката е приета на специална церемония в края на 2011 г. и 14 години подпомага хуманитарните дейности на тамплиерите. Особено активна е в природните каузи и защитата на животните.
"Организацията е светска, мистиката може да битува в нечия глава, задръстена от конспиративни теории", споделяше приживе Тилкова.
"Орденът е с консултативен статут към ООН и с постоянни представителства в Ню Йорк, Виена и Женева. Участва в номинирането на кандидатите за Нобелова награда за мир", хвалеше се Алена.
"Мъжете и жените тамплиери имат еднакви права и отговорности и разбира се, мечът служи единствено за ритуални цели както в същността си на оръжие, така и на кръст. В Ордена работя здраво с надеждата, че със скромните си усилия принасям благо и светлина в нашето общество, удобно чувстващо се в безвидността на мрака.", казваше още тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #12
10:39 22.11.2025
2 12340
.... Безвидността на мрака, с извинение, астрологията не може да освети!
Коментиран от #14
10:46 22.11.2025
3 Сталин
10:47 22.11.2025
4 суганин
10:48 22.11.2025
5 Сталин
Коментиран от #6, #41
10:48 22.11.2025
6 Разбира се, че има
До коментар #5 от "Сталин":Но е очаквай да ти ги показват по телевизиите.
10:50 22.11.2025
7 Сила
10:54 22.11.2025
8 Мнение
10:55 22.11.2025
9 МВР служител
10:56 22.11.2025
10 Ивелин Михайлов
11:01 22.11.2025
12 ами,
До коментар #1 от "Пич":Абсолютно точен коментар.Тези у нас са просто циркаджии.
11:09 22.11.2025
13 Гост
11:13 22.11.2025
14 Парадокс
До коментар #2 от "12340":Алена твърди, че носи светлина, но всъщност астрологията не е метод, който може да даде истинско знание.
Aстрологията е НЕнаучна и НЕ може да разсее „мрака“ (невежеството), за което е говорила Алена.
Коментиран от #34
11:15 22.11.2025
15 Софийски
Коментиран от #23
11:15 22.11.2025
16 Фактите говорят:
11:16 22.11.2025
17 Мнение
Тя вижда себе си като човек с мисия.
Вярва, че чрез астрологията помага на хората да станат по-осъзнати, да избегнат грешки и да разбират по-добре живота си.
Според нея обществото е „в мрак“ — тоест живее в неведение, объркване, липса на духовна яснота.
А тя се стреми да внесе „светлина“ — да даде знание, ориентация, смисъл.
Това е поетичен начин Алена да каже:
„Аз работя, за да просветя хората чрез астрологията.“
11:18 22.11.2025
18 Заблуда
Затова — от позицията на науката — твърдението на Алена, че „внася светлина“ чрез астрология, е заблуждение, дори ако е било искрено.
11:20 22.11.2025
19 Мисия или измама?!
От тяхната гледна точка това е мисия, не измама.
11:21 22.11.2025
20 Размисли
Алена е била в заблуда относно силата и истинността на своята практика. Тя е смятала, че „осветлява мрака“, но реално е работила с метод, който не носи проверимо знание. Самата ѝ фраза придобива оттенък на самозаблуда или прекалена самоувереност.
11:22 22.11.2025
21 А Калоян
Коментиран от #33
11:22 22.11.2025
22 Газподин бииибитков
11:33 22.11.2025
23 Здрасти
До коментар #15 от "Софийски":Точно - другарите масони, и другарките рицарки :)))
11:34 22.11.2025
24 гост
11:52 22.11.2025
25 Е.С.
11:54 22.11.2025
26 Жена-рицар
Не е имало никога и никога няма да има.
12:01 22.11.2025
27 Смях
Коментиран от #38
12:03 22.11.2025
28 просто факти прости факти
12:07 22.11.2025
29 пародия
12:09 22.11.2025
30 Тази се вреше навсякъде,
Ден не минаваше без нея, аман!
Една откачалка и вещица по-малко на екрана.
12:12 22.11.2025
31 Хххх
12:12 22.11.2025
32 ха ха
12:20 22.11.2025
33 ами,
До коментар #21 от "А Калоян":Правилно е постъпил защото са грабели и безчинствали като са минавали през пределите на България.
12:22 22.11.2025
34 астрологията е алабалистика
До коментар #14 от "Парадокс":Спомням си, че беше правила хороскоп и на Бен Ладен. Слушах и няколко минути глупостите в ефир и превключих канала.
12:32 22.11.2025
37 Хххх
12:38 22.11.2025
38 И Нотр Дам
До коментар #27 от "Смях":Тамплиерите са били всичко друго, но не и християни. Паразити в сърцето на християнството - банкова система за безкасови плащания, първата глобална туристическа агенция деряща християните до и от Божи гроб, тамплиер саботира мира със Сладки , църквите строени от тях са пълни със сатанински символи включително и Нотр Дам.
12:49 22.11.2025
39 Хххх
13:13 22.11.2025
40 Роза
13:29 22.11.2025
41 Ник.А
До коментар #5 от "Сталин":Имало едно време...
13:37 22.11.2025
42 Напомнящ
13:48 22.11.2025