Алена бе погребана като рицар тамплиер

Алена бе погребана като рицар тамплиер

22 Ноември, 2025 10:36

Астроложката е приета в ордена през 2011 г.

Астроложката Светлана Тилкова - Алена е била почетена със специална тамплиерска церемония преди официалното опело в "Света София", пише Lupa.bg. Това са съобщили близки на покойната звезда на bTV. Нещо повече - дамата с ранг Командер на Ордена е била положена в ковчега с официалната одежда на рицарите.

Алена е една от малкото жени сред високопоставените членове на организацията в България, заедно с Янка Такева и Радка Пангелова. Астроложката е приета на специална церемония в края на 2011 г. и 14 години подпомага хуманитарните дейности на тамплиерите. Особено активна е в природните каузи и защитата на животните.

Алена бе погребана като рицар тамплиер

"Организацията е светска, мистиката може да битува в нечия глава, задръстена от конспиративни теории", споделяше приживе Тилкова.

"Орденът е с консултативен статут към ООН и с постоянни представителства в Ню Йорк, Виена и Женева. Участва в номинирането на кандидатите за Нобелова награда за мир", хвалеше се Алена.

"Мъжете и жените тамплиери имат еднакви права и отговорности и разбира се, мечът служи единствено за ритуални цели както в същността си на оръжие, така и на кръст. В Ордена работя здраво с надеждата, че със скромните си усилия принасям благо и светлина в нашето общество, удобно чувстващо се в безвидността на мрака.", казваше още тя.


  • 1 Пич

    46 4 Отговор
    Тукашните Тамплиери са само едни шутове с плащове и ками , и служещи единствено за стригане от истинските Тамплиери !!! Много мога да ви разкажа за истинските , но ме мързи да пиша толкова !

    Коментиран от #12

    10:39 22.11.2025

  • 2 12340

    31 2 Отговор
    ".... В Ордена работя здраво с надеждата, че със скромните си усилия принасям благо и светлина в нашето общество, удобно чувстващо се в безвидността на мрака.", казваше още тя."
    .... Безвидността на мрака, с извинение, астрологията не може да освети!

    Коментиран от #14

    10:46 22.11.2025

  • 3 Сталин

    46 1 Отговор
    "Шарлатан" ЕООД

    10:47 22.11.2025

  • 4 суганин

    37 1 Отговор
    Нашите ромски главатари пък ги погребват, като крале, а шефовете на джебчийските кланове, като богове!

    10:48 22.11.2025

  • 5 Сталин

    37 9 Отговор
    Имали някой в тая държава който не е шарлатан , бандит и корумпе

    Коментиран от #6, #41

    10:48 22.11.2025

  • 6 Разбира се, че има

    25 1 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Но е очаквай да ти ги показват по телевизиите.

    10:50 22.11.2025

  • 7 Сила

    33 2 Отговор
    Куку - руку вафла вкусна ....аман от ненормалници в БГ то !!!

    10:54 22.11.2025

  • 8 Мнение

    15 1 Отговор
    Най хубавото за провокаторите е когато го погребат. Господ и починалите в немилост за да има това прасе, ще й дадат едни почести сега. Чакат и го Борисов

    10:55 22.11.2025

  • 9 МВР служител

    25 2 Отговор
    Тукашните "тамплиери" са педофили, контрабандисти и кокаинозависими. Има разследване, внедрени служители, Самораново ги чака да си вкарват саби

    10:56 22.11.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    37 3 Отговор
    1 вещица по малко в България!

    11:01 22.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ами,

    23 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Абсолютно точен коментар.Тези у нас са просто циркаджии.

    11:09 22.11.2025

  • 13 Гост

    17 2 Отговор
    Интересно не знаехме ,че тази е такава.

    11:13 22.11.2025

  • 14 Парадокс

    21 3 Отговор

    До коментар #2 от "12340":

    Алена твърди, че носи светлина, но всъщност астрологията не е метод, който може да даде истинско знание.
    Aстрологията е НЕнаучна и НЕ може да разсее „мрака“ (невежеството), за което е говорила Алена.

    Коментиран от #34

    11:15 22.11.2025

  • 15 Софийски

    17 1 Отговор
    Смехория, дс цирк

    Коментиран от #23

    11:15 22.11.2025

  • 16 Фактите говорят:

    18 4 Отговор
    Астрологията не е истинско знание и не може да просветли никого!!!

    11:16 22.11.2025

  • 17 Мнение

    7 5 Отговор
    „…работя здраво с надеждата, че със скромните си усилия принасям благо и светлина в нашето общество, удобно чувстващо се в безвидността на мрака.“
    Тя вижда себе си като човек с мисия.
    Вярва, че чрез астрологията помага на хората да станат по-осъзнати, да избегнат грешки и да разбират по-добре живота си.
    Според нея обществото е „в мрак“ — тоест живее в неведение, объркване, липса на духовна яснота.
    А тя се стреми да внесе „светлина“ — да даде знание, ориентация, смисъл.
    Това е поетичен начин Алена да каже:
    „Аз работя, за да просветя хората чрез астрологията.“

    11:18 22.11.2025

  • 18 Заблуда

    16 3 Отговор
    Астрологията не е научно доказана и няма механизъм, чрез който небесните тела да влияят върху характера и съдбата по начина, по който астролозите твърдят.
    Затова — от позицията на науката — твърдението на Алена, че „внася светлина“ чрез астрология, е заблуждение, дори ако е било искрено.

    11:20 22.11.2025

  • 19 Мисия или измама?!

    9 2 Отговор
    Хора като Алена често дълбоко вярват в астрологията, живеят в система от убеждения, която им изглежда логична и полезна, смятат себе си за помагащи, просветляващи, даващи смисъл.
    От тяхната гледна точка това е мисия, не измама.

    11:21 22.11.2025

  • 20 Размисли

    12 2 Отговор
    Астрологията е ненаучна, тогава
    Алена е била в заблуда относно силата и истинността на своята практика. Тя е смятала, че „осветлява мрака“, но реално е работила с метод, който не носи проверимо знание. Самата ѝ фраза придобива оттенък на самозаблуда или прекалена самоувереност.

    11:22 22.11.2025

  • 21 А Калоян

    22 2 Отговор
    А Калоян изкла тамплиерите при Одрин.

    Коментиран от #33

    11:22 22.11.2025

  • 22 Газподин бииибитков

    12 0 Отговор
    И той ли е тампон лидер. Те бяха заедно. Тамплиерите истинските бяха преди стотици години назад.

    11:33 22.11.2025

  • 23 Здрасти

    13 1 Отговор

    До коментар #15 от "Софийски":

    Точно - другарите масони, и другарките рицарки :)))

    11:34 22.11.2025

  • 24 гост

    7 0 Отговор
    само не ми е ясно защо публикуваха астропрогноза за дата 2дни след смъртта й

    11:52 22.11.2025

  • 25 Е.С.

    9 0 Отговор
    Адът се е възрадвал!

    11:54 22.11.2025

  • 26 Жена-рицар

    12 3 Отговор
    и зелен кон, няма.
    Не е имало никога и никога няма да има.

    12:01 22.11.2025

  • 27 Смях

    15 1 Отговор
    Тези не бяха ли военно - монашески орден и не съществува от 13 век ? Какво прави тази ясновидка в несъществуваща организация ?

    Коментиран от #38

    12:03 22.11.2025

  • 28 просто факти прости факти

    10 3 Отговор
    Много неприятна жена беше, със сигурност сатанистка.

    12:07 22.11.2025

  • 29 пародия

    4 0 Отговор
    ска пана

    12:09 22.11.2025

  • 30 Тази се вреше навсякъде,

    12 3 Отговор
    даже в телевизията с нейните глупости.
    Ден не минаваше без нея, аман!
    Една откачалка и вещица по-малко на екрана.

    12:12 22.11.2025

  • 31 Хххх

    11 2 Отговор
    Официално папата ( падрето на католиците ) го закрива през 1312 година ! Тези чуч-ела в бели чаршафи са самозванци

    12:12 22.11.2025

  • 32 ха ха

    8 0 Отговор
    Някой знае ли коя е другата,,рицарка,, Радка Пангелова? Не намирам никаква информация.За Янка Такева е ясно пожизнената връзкарка и несменяем председател на Синдиката на българските учители.

    12:20 22.11.2025

  • 33 ами,

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "А Калоян":

    Правилно е постъпил защото са грабели и безчинствали като са минавали през пределите на България.

    12:22 22.11.2025

  • 34 астрологията е алабалистика

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Парадокс":

    Спомням си, че беше правила хороскоп и на Бен Ладен. Слушах и няколко минути глупостите в ефир и превключих канала.

    12:32 22.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хххх

    7 2 Отговор
    Тази на снимката е изкупила всички значки и дранкулки от Те-му . Наскоро попаднах на плюшено одеало с тамплиерска символика . Ако , четат тези кло-уни могат да си купят по едно и да се завиват с него - ще изглеждат по-арисрократично от про-ст бял чаршаф от басма , значки с такива кръстчета са по 1 левче и ще си го закопчават . Ламаринени мечове са по 20-30 лева обаче в али-експрес да търсят в Те-му няма ( само пластмасови са )

    12:38 22.11.2025

  • 38 И Нотр Дам

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Смях":

    Тамплиерите са били всичко друго, но не и християни. Паразити в сърцето на християнството - банкова система за безкасови плащания, първата глобална туристическа агенция деряща християните до и от Божи гроб, тамплиер саботира мира със Сладки , църквите строени от тях са пълни със сатанински символи включително и Нотр Дам.

    12:49 22.11.2025

  • 39 Хххх

    3 0 Отговор
    Има нещо такова . Мъжа на дъщеря на иван асен ( мария асенина ) е бил такъв . Правил е измами с парите на поклонниците и са го надушили с което напуска ордена и започва да се занимава с пиратство. Рожер де Флор му беше името . Ражда им се син със същото име . Самият Рожер е убит в Одрин 2 години след като се оженва за българката

    13:13 22.11.2025

  • 40 Роза

    1 1 Отговор
    Може като човек Алена да е вярвала искрено в знанията и предсказанията си,но лично аз не вярвам,че астрологията е истинска наука,стояща на стабилна основа!

    13:29 22.11.2025

  • 41 Ник.А

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Имало едно време...

    13:37 22.11.2025

  • 42 Напомнящ

    2 0 Отговор
    Те сатанистите в цял свят се поддържат,стараейки се да замъгляват здравия разум на нормалните хора!!! Както и да са я преминили тази със сатанинските одежди,пак ще отиде пред БОЖИЯ съд и от там в ада!!!

    13:48 22.11.2025