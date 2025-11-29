Новини
Камелия пусна секси СНИМКА с "усещане за Коледа"

29 Ноември, 2025 13:36 616 6

  • камелия-
  • коледа

Според феновете й изпълнителката на "Луда по тебе" е уголемила още повече бюста си

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Камелия отново впечатли почитателите си в социалните мрежи с изкусителна визия, пише plovdiv24.bg.

54-годишната блондинка публикува кадри от последния си музикален проект и написа: "Усещане за Коледа". На тях тя позира с блестяща рокля, а феновете и не пропуснаха да отбележат новата промяна във визията ѝ.

Според феновете ѝ изпълнителката на "Луда по тебе" е уголемила още повече бюста си, а някои от тях твърдят, че е "клъцнала" и носа си. Други път отбелязаха, че е "страхотна певица, майка и съпруга".


Припомняме, че през септември Камелия обяви, че в семейството ѝ са вече четирима. С това тя съобщи новината, че е станала майка за втори път на прекрасно момиченце на име Касия, изненадващо за всички нейни фенове.



  • 1 кленя

    3 0 Отговор
    не е хубаво коги сисите скръцат

    13:38 29.11.2025

  • 2 Бачо е баччо

    0 0 Отговор
    Егатиии...
    Моят се засрами...

    13:40 29.11.2025

  • 3 7373727272

    1 0 Отговор
    Ква коледа ,кво е туй животно -коледа?Стига с тия католически празници и американски мечти?

    Коментиран от #5

    13:47 29.11.2025

  • 4 ццц

    0 0 Отговор
    Това не е камелия. Това е медицински продукт.

    13:48 29.11.2025

  • 5 Аз пък да ти кажа...!

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "7373727272":

    Признавам само...,,Дядо-Мраз!"...!

    13:50 29.11.2025

  • 6 Гост

    0 0 Отговор
    Пак е напомпала ,,БОМБИТЕ,,...

    13:51 29.11.2025