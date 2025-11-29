Камелия пусна секси СНИМКА с "усещане за Коледа"

Певицата Камелия отново впечатли почитателите си в социалните мрежи с изкусителна визия, пише plovdiv24.bg.
54-годишната блондинка публикува кадри от последния си музикален проект и написа: "Усещане за Коледа". На тях тя позира с блестяща рокля, а феновете и не пропуснаха да отбележат новата промяна във визията ѝ.
Според феновете ѝ изпълнителката на "Луда по тебе" е уголемила още повече бюста си, а някои от тях твърдят, че е "клъцнала" и носа си. Други път отбелязаха, че е "страхотна певица, майка и съпруга".
Припомняме, че през септември Камелия обяви, че в семейството ѝ са вече четирима. С това тя съобщи новината, че е станала майка за втори път на прекрасно момиченце на име Касия, изненадващо за всички нейни фенове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кленя
13:38 29.11.2025
2 Бачо е баччо
Моят се засрами...
13:40 29.11.2025
3 7373727272
Коментиран от #5
13:47 29.11.2025
4 ццц
13:48 29.11.2025
5 Аз пък да ти кажа...!
До коментар #3 от "7373727272":Признавам само...,,Дядо-Мраз!"...!
13:50 29.11.2025
6 Гост
13:51 29.11.2025