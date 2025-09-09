Новини
Принц Хари посети гроба на баба си кралица Елизабет II на годишнината от смъртта ѝ

9 Септември, 2025 17:31 605 3

Кралицата бе положена в параклиса "Сейнт Джордж" в замъка Уиндзор, където се ожениха и Меган и Хари

Принц Хари посети гроба на баба си кралица Елизабет II на годишнината от смъртта ѝ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Херцогът на Съсекс принц Хари посети гроба на баба си, кралица Елизабет II, в параклиса „Сейнт Джордж“ в замъка Уиндзор по повод третата годишнина от кончината ѝ. Според говорител на херцога, той е оставил венец с цветя и е отдал почитта си в уединение.

Принцът пристигна във Великобритания в понеделник сутринта преди поредица от ангажименти, свързани с негови благотворителни организации. Съпругата му Меган Маркъл и двете им деца – принц Арчи и принцеса Лилибет – не го придружиха.

Не е ясно дали визитата ще се превърне в повод за среща с баща му, крал Чарлз III, с когото отношенията му остават обтегнати. Двамата не са се виждали лично, откакто през февруари 2024 г. стана публично известно, че монархът е болен от рак.

В интервю за Би Би Си през май Хари призна, че баща му отказва да разговаря с него, като допълни, че някои членове на семейството му „никога няма да му простят“ за редица постъпки, включително публикуването на мемоарите му “Резервният“ през 2023 г. В книгата той отправи остри обвинения срещу краля, включително твърдения за шеги относно бащинството му.

Кралица Елизабет II почина на 8 септември 2022 г. в замъка Балморал на 96-годишна възраст, след 70 години на престола. Тя бе положена в параклиса „Сейнт Джордж“ до съпруга си принц Филип, който си отиде през 2021 г. В същия параклис почиват още родителите на Елизабет – крал Джордж VI и кралица Елизабет Боуз-Лайън, както и сестра ѝ, принцеса Маргарет.

Мястото има особено значение за Хари, тъй като именно там през май 2018 г. се състоя сватбата му с Меган Маркъл.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Евгени от Алфапласт

    2 0 Отговор
    Брей, държелива бабка! И какво са си говорели?

    17:38 09.09.2025

  • 2 хъхъ

    0 0 Отговор
    На кого му пука? Аз посетих гроба на баба и дядо преди една седмица, ама никой не писа за мен...

    17:45 09.09.2025

  • 3 Механик

    0 0 Отговор
    Е, и ние какво да направим по тоя случай???
    И защо ще е вазно за българите какво станало в кралското семейство на Британия?????

    18:17 09.09.2025