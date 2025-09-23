Новини
Любопитно »
На 23 септември 1939 г. умира Зигмунд Фройд: Ние идваме на света сами и сами го напускаме

23 Септември, 2025 09:47 912 10

  • зигмунд фройд-
  • психолог-
  • годишнина от смъртта

Вижте любопитни подробности от биографията на знаменития мислител

На 23 септември 1939 г. умира Зигмунд Фройд: Ние идваме на света сами и сами го напускаме - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес отбелязваме 96 години от смъртта на австрийския невролог, психолог и философ Зигмунд Фройд, пише woman.bg.

Знаменитият мислител завършва медицинско образование във Виена и дълги години си сътрудничи заедно с Йозеф Бройер и Вилхелм Флис. Фройд бил повлиян силно както от приятелството си с тях, така и от теориите на Жан - Мартен Шако. Зигмунд е създател на психоанализата, терапевтична техника, която разработва, повлиян от теориите за хипнозата на Салпетриерската школа. Неговите последователи в Англия, Швейцария, Берлин, Париж, Лондон и САЩ я развиват, дори и след смъртта му. И въпреки че психоанализата била оспорвана от много психиатри, тя била наложена като нова дисциплина сред хуманитарните науки. Психоанализата се основава на хипотезите и концепциите за несъзнателното, за изтласкването, защитните механизми, нарцисизма, Аз-ът, идеалното Аз, сънищата и неврозата. Фройд разработва и идеите за Едиповия комплекс, психосексуалното развитие и кастрационния процес.

Зигмунд Фройд е роден през 1856 г. в еврейско семейство в Моравия. Прекарва по-голямата част от живота си във Виена и дълго време работи в тамошния университет. В детството му семейството на Фройд се мести многократно в различни австрийски градове и учи в местните еврейски училища. Още от ранни години той е запознат с творчеството на Омир, Шекспир, Шилер и Гьоте. В училище Зигмунд е отличник и добива познания по френски, италиански, латински и гръцки език. В периода на жизнения си път великият философ създава богато литературно творчество, като част от книгите му са: "Мойсей и монотеизмът", "Бъдещето на една илюзия", "Тотем и табу", "Аз и То", "Въведение в психоанализата", "Психология на масите и анализ на Аз-а", "Катарзис" и много други. Несъмнено Фройд е сред най-влиятелните философи на всички времена, чийто учения и теории остават актуални и интереси и до днес. През последните си години живее и работи в Лондон. Той умира на 23-и септември 1939 г. в дома си. Фройд бил женен за Марта Бернайс, те сключват брак през 1886 г. и остават заедно до смъртта на Зигмунд. Двамата изживяват бурна любов и имат 6 деца, но Фройд се влюбва и в сестрата на Марта - Мина.

Нека си спомним за Фройд с няколко от култовите му цитати:

"Ние идваме на света сами и сами го напускаме".

"Любовта и работата - това са крайъгълните камъни на нашата човечност".

"За сексуално отклонение може да се счита само пълното отсъствие на секс, всичко останало е въпрос на вкус".

"Когато ме критикуват, мога да се защитя, но пред похвалите съм безсилен".

"Човек никога не се отказва от нищо, просто заменя едно удоволствие с друго".

"Колкото по-безупречен е човек външно, толкова повече демони има вътре в него".


Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
  • 1 Анджо

    3 1 Отговор
    Защо ми се струва,че Зигмунд не е прав. Двама са виновни за идването на този свят и сам си тръгваш е относително. Моят лав е, че само дърво не гори ,то тлее. Няма нищо случайно на този свят, прекалено е подреден светът за да е случайно.

    09:55 23.09.2025

  • 2 Анджо

    3 1 Отговор
    Може би е искал да каже , че човек като личност е уникален и мозъкът на човек може да пази много тайни. Е това му е била професията , да изследва и да провокира хората за да разбере какво и как и защо.

    09:59 23.09.2025

  • 3 До Венелина Маринова

    6 0 Отговор
    Госпожо Маринова, я помислете пак! 96 или 86 години от смъртта на Фройд?! Вие като публичен автор сте длъжна да проверявата 3 пъти какво пускате за публикуване! Това Ви е работата, за това получавате заплата!!!

    10:18 23.09.2025

  • 4 Пепо

    6 0 Отговор
    Фройд - Въпреки моите 30-годишни изследвания на женската душа, не съм способен да отговоря на въпроса, на който все още никой не е отговорил: „Какво иска една жена?“

    Коментиран от #7, #8

    10:19 23.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Някой

    0 0 Отговор
    Както бе един виц:
    Животът е вреден, от него се умира.

    10:53 23.09.2025

  • 7 Идън

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пепо":

    Ако беше провел изследването само с една жена- щеше да знаеш какво иска ЕДНА жена. Подозирам у теб голям изследовател... Можеш да проведеш анкета- така правят днешните учени:)

    10:59 23.09.2025

  • 8 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пепо":

    И той е стигнал до извода, че жената не е като човека.

    11:08 23.09.2025

  • 9 Анджо

    1 0 Отговор
    И той е стигнал до извода, че жената не е като човека и е направена от единственото безмозъчно ребро на човека.😂

    11:10 23.09.2025

  • 10 На 23.09.1923 г.

    0 0 Отговор
    Започва Септември скотовъдство въстание срещу кръволока фашист Цанков,обуславя с тел и езгоп3л живи в пещите на военните грабеща над 7000 леви интелектуалци.Напр. братя Мулетарови от Пещера,адвокати във Виена.
    Така започва Гражданската война в България

    11:11 23.09.2025