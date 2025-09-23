На 23 септември 1939 г. умира Зигмунд Фройд: Ние идваме на света сами и сами го напускаме

Днес отбелязваме 96 години от смъртта на австрийския невролог, психолог и философ Зигмунд Фройд, пише woman.bg.

Знаменитият мислител завършва медицинско образование във Виена и дълги години си сътрудничи заедно с Йозеф Бройер и Вилхелм Флис. Фройд бил повлиян силно както от приятелството си с тях, така и от теориите на Жан - Мартен Шако. Зигмунд е създател на психоанализата, терапевтична техника, която разработва, повлиян от теориите за хипнозата на Салпетриерската школа. Неговите последователи в Англия, Швейцария, Берлин, Париж, Лондон и САЩ я развиват, дори и след смъртта му. И въпреки че психоанализата била оспорвана от много психиатри, тя била наложена като нова дисциплина сред хуманитарните науки. Психоанализата се основава на хипотезите и концепциите за несъзнателното, за изтласкването, защитните механизми, нарцисизма, Аз-ът, идеалното Аз, сънищата и неврозата. Фройд разработва и идеите за Едиповия комплекс, психосексуалното развитие и кастрационния процес.



Зигмунд Фройд е роден през 1856 г. в еврейско семейство в Моравия. Прекарва по-голямата част от живота си във Виена и дълго време работи в тамошния университет. В детството му семейството на Фройд се мести многократно в различни австрийски градове и учи в местните еврейски училища. Още от ранни години той е запознат с творчеството на Омир, Шекспир, Шилер и Гьоте. В училище Зигмунд е отличник и добива познания по френски, италиански, латински и гръцки език. В периода на жизнения си път великият философ създава богато литературно творчество, като част от книгите му са: "Мойсей и монотеизмът", "Бъдещето на една илюзия", "Тотем и табу", "Аз и То", "Въведение в психоанализата", "Психология на масите и анализ на Аз-а", "Катарзис" и много други. Несъмнено Фройд е сред най-влиятелните философи на всички времена, чийто учения и теории остават актуални и интереси и до днес. През последните си години живее и работи в Лондон. Той умира на 23-и септември 1939 г. в дома си. Фройд бил женен за Марта Бернайс, те сключват брак през 1886 г. и остават заедно до смъртта на Зигмунд. Двамата изживяват бурна любов и имат 6 деца, но Фройд се влюбва и в сестрата на Марта - Мина.



Нека си спомним за Фройд с няколко от култовите му цитати:

"Ние идваме на света сами и сами го напускаме".



"Любовта и работата - това са крайъгълните камъни на нашата човечност".



"За сексуално отклонение може да се счита само пълното отсъствие на секс, всичко останало е въпрос на вкус".



"Когато ме критикуват, мога да се защитя, но пред похвалите съм безсилен".



"Човек никога не се отказва от нищо, просто заменя едно удоволствие с друго".



"Колкото по-безупречен е човек външно, толкова повече демони има вътре в него".