Иван Динев - Устата: "Благодарение на "Ергенът" разбрахме уменията и тарифите на българските проститутки!"

Иван Динев – Устата отдавна се слави с директността и острия си език, затова и вече десетилетия е любимец на повечето българи.
Рапърът, който не крие подкрепата и обичта си към Русия, Путин, че дори и миналите соц времена, в които, по думите му, е имало хиляди правилни и хубави неща... днес направи на нищо bTV и "Ергенът“.
"Браво на bTV! Браво и на участничките в това нещо, защото много българи се чудеха какви са цените на родните проститутки. Е, ето, че най-после разбраха –благодарение на тях. Така че, драги зрители, не ревете срещу предаването – то е с информативна насоченост и ви дава ясна представа за качествата, уменията и тарифата на съответната проститутка“, гръмна Устата и разбира се, запали мрежата от одобрителни възгласи.
Иван Динев стана и сериозен, разбира се, като настоя, че подобни "долнопробни“ извращения трябва да се дават в малките часове на нощта и то по различни от националните канали. В краен случай да го преместят в bTV Комеди.
"Повръща ми се като знам, че децата ни друго не знаят, освен това, което виждат на екрана и то е батки, патки, Златки, блатки... Какво да му се роди в главата на това дете, освен, че е прекрасно да подражава на тези празни души и плитки мозъци, и да иска да стане като тях, когато порасне. Безумието на безумията и нека Бог да пази страната ни!“, коментира Устата, цитиран от kluki.bg.
29 Ноември, 2025 16:27 911 20
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
16:31 29.11.2025
16:31 29.11.2025
16:35 29.11.2025
16:35 29.11.2025
До коментар #1 от "Бялджип":Точно. Голямо Браво за пича. Едва ли има по-долнопробно предаване. В духа е на новото време, когато се цели тотално опростачване на населението.
16:35 29.11.2025
16:37 29.11.2025
16:37 29.11.2025
16:39 29.11.2025
До коментар #2 от "Мюмюн":Каква ти е цената
16:40 29.11.2025
16:41 29.11.2025
16:43 29.11.2025
16:44 29.11.2025
Разбра ли сте само вие, които сте гледали тая npocтотия.
16:48 29.11.2025
16:48 29.11.2025
16:50 29.11.2025
16:52 29.11.2025
16:53 29.11.2025
16:53 29.11.2025
16:53 29.11.2025
16:56 29.11.2025