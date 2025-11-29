Новини
Иван Динев - Устата: "Благодарение на "Ергенът" разбрахме уменията и тарифите на българските проститутки!"

29 Ноември, 2025

"Повръща ми се като знам, че децата ни друго не знаят, освен това, което виждат на екрана и то е батки, патки, Златки, блатки...", коментира Устата

Иван Динев - Устата: "Благодарение на "Ергенът" разбрахме уменията и тарифите на българските проститутки!" - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Иван Динев – Устата отдавна се слави с директността и острия си език, затова и вече десетилетия е любимец на повечето българи.

Рапърът, който не крие подкрепата и обичта си към Русия, Путин, че дори и миналите соц времена, в които, по думите му, е имало хиляди правилни и хубави неща... днес направи на нищо bTV и "Ергенът“.

"Браво на bTV! Браво и на участничките в това нещо, защото много българи се чудеха какви са цените на родните проститутки. Е, ето, че най-после разбраха –благодарение на тях. Така че, драги зрители, не ревете срещу предаването – то е с информативна насоченост и ви дава ясна представа за качествата, уменията и тарифата на съответната проститутка“, гръмна Устата и разбира се, запали мрежата от одобрителни възгласи.

Иван Динев стана и сериозен, разбира се, като настоя, че подобни "долнопробни“ извращения трябва да се дават в малките часове на нощта и то по различни от националните канали. В краен случай да го преместят в bTV Комеди.

"Повръща ми се като знам, че децата ни друго не знаят, освен това, което виждат на екрана и то е батки, патки, Златки, блатки... Какво да му се роди в главата на това дете, освен, че е прекрасно да подражава на тези празни души и плитки мозъци, и да иска да стане като тях, когато порасне. Безумието на безумията и нека Бог да пази страната ни!“, коментира Устата, цитиран от kluki.bg.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бялджип

    35 4 Отговор
    Браво на "Устата" ! Точен както обикновено.

    Коментиран от #5

    16:31 29.11.2025

  • 2 Мюмюн

    4 27 Отговор
    Устата се почеса по задника

    Коментиран от #9

    16:31 29.11.2025

  • 3 от село

    20 0 Отговор
    Предаването да започва в полунощ , и поне порно пуснете да гледаме !!

    16:35 29.11.2025

  • 4 побърканяк

    10 0 Отговор
    Хахаха не така това са тунинговани златотърсачки

    16:35 29.11.2025

  • 5 РЕАЛИСТ

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бялджип":

    Точно. Голямо Браво за пича. Едва ли има по-долнопробно предаване. В духа е на новото време, когато се цели тотално опростачване на населението.

    16:35 29.11.2025

  • 6 А какви са тарифите на нашите

    4 19 Отговор
    проститутки, които работят за Русия? Устата трябва да ги знае тези работи!

    16:37 29.11.2025

  • 7 Тракиец

    18 0 Отговор
    бТВ и Нова тв са ПОРНО КАНАЛИ ...НАЙ ГОЛЯМОТО ПОРНО ПРЕДАВАНЕ Е +-+---- НА КАФЕ ,,СЪС СУТЕНЬОРКАТА МАДАМ ГАЛА ....ПОЗОР ЗА БЪЛГАРИЯ

    16:37 29.11.2025

  • 8 Фустата

    1 17 Отговор
    С дъщеря ти колко ли е морална,фУста???

    16:39 29.11.2025

  • 9 Малката Мута

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мюмюн":

    Каква ти е цената

    16:40 29.11.2025

  • 10 Ззззззз

    12 0 Отговор
    Преди време не харесвах Устата, но от няколко години започнах да го уважавам заради прямотата му и смелостта да казва нещата такива каквито са.

    16:41 29.11.2025

  • 11 Физко

    0 8 Отговор
    като го гледам този е ядрен физик

    16:43 29.11.2025

  • 12 Асен

    4 0 Отговор
    Просто в Ергенът се вижда истинското лице на жените и техните желания за лесен живот без да работят без да имат полза от тях в обществото.

    16:44 29.11.2025

  • 13 Б.си бokлyka !

    0 7 Отговор
    А, ето го ЛГБТ консераватора и върл путлерист . 🤣🤣🤣
    Разбра ли сте само вие, които сте гледали тая npocтотия.

    16:48 29.11.2025

  • 14 Туше

    2 0 Отговор
    И кака Радка е тяхната Маман😅

    16:48 29.11.2025

  • 15 Кажи честно ... 🤣

    0 4 Отговор
    фУстата 🤮 на моралист ли се прави?!?! 🤔😲

    16:50 29.11.2025

  • 16 Хахаха

    0 2 Отговор
    Тоя па, кой зяпа телевизора бе?

    16:52 29.11.2025

  • 17 Боко праните гащи

    0 2 Отговор
    У-устата лош човешки матрял

    16:53 29.11.2025

  • 18 Даа...

    0 3 Отговор
    Този палячо явно се дразни от жените, или по точно, че вземат повече от него от мъжете.

    16:53 29.11.2025

  • 19 никой

    1 0 Отговор
    за съжаление това е самата истина,добре казано

    16:53 29.11.2025

  • 20 4хилядници на амбразурата

    0 0 Отговор
    Друго си е да се целуваш с Азис с език. То е ... култура и традиционализъм .

    16:56 29.11.2025