Принц Хари и Меган Маркъл си размениха гореща целувка на игрите Invictus 2025 (ВИДЕО)

Меган Маркъл и принц Хари събраха погледите на феновете със сладка целувка по време на откриването на Invictus Games 2025, което се състоя в събота. Херцогът и херцогинята на Съсекс демонстрираха своето единство и подкрепа за участниците в първото издание на игрите с адаптивни зимни спортове на стадион BC Place във Ванкувър.

Двойката беше забелязана да аплодира ентусиазирано и да размахва сини помпони във въздуха в началото на церемонията. Но най-запомнящият се момент настъпи, когато преди Хари да излезе на сцената за своята реч, Меган се обърна към него, нежно обхвана лицето му и му даде кратка целувка по устните.

Бившата актриса по-късно беше заснета да се сгушва в принц Хари, когато той се върна на мястото си. В един момент тя дори положи глава на рамото му и го прегърна силно.

Meghan and Harry they could never make me hate you 🥹 pic.twitter.com/avQ4e8T9CJ

През последните месеци Меган и Хари демонстрират стабилност и подкрепа един към друг, след като опровергаха слуховете за евентуална криза в брака им. През декември двойката беше обект на спекулации за раздяла, след като присъстваха на няколко събития поотделно.

We always say how much Harry plays around but man did he find the right one to match his energy in Meghan😭 pic.twitter.com/tHKdzc0aCQ