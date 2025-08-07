Новини
Любопитно »
На ръба на цивилизацията: 5-те най-отдалечените ресторанти в света

На ръба на цивилизацията: 5-те най-отдалечените ресторанти в света

7 Август, 2025 12:58 873 2

  • ресторант-
  • ресторанти-
  • отдалечен-
  • дестинация-
  • туризъм-
  • пътуване

До много от тези места се стига само със специализиран превоз, а при някои и ако времето позволява

На ръба на цивилизацията: 5-те най-отдалечените ресторанти в света - 1
Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Кулинарният туризъм става все по-популярна и богата индустрия, а ценителите на добрата храна и приключенията търсят преживявания, които съчетават гурме кухня с авантюризъм. Докато повечето изискани ресторанти се намират в центровете на космополитни градове, някои от най-впечатляващите гастрономически дестинации са разположени далеч от обичайните маршрути – в изолирани кътчета на планетата, достъпни само за най-устремените пътешественици, търсещи необичайни вкусове.

Тук ще ви запознаем с пет от най-отдалечените ресторанти в света, при които дългият път към желаната дестинация е част от изживяването.

1. Fäviken Magasinet, Швеция
Fäviken беше истинска легенда в света на северната кухня до затварянето си през 2019 г., но остава символ на това, което значи „отдалечен ресторант“. Разположен в дълбоката провинция на северна Швеция, близо до селцето Ярпен, ресторантът приемаше гости само по предварителна резервация, които трябваше да изминат стотици километри от най-близкия град. Главният готвач Магнус Нилсон създаваше меню, базирано изцяло на местни и сезонни продукти, много от които – диво набрани. За феновете на скандинавския минимализъм Fäviken беше Мека на вкусовете.

2. The Rock Restaurant, Занзибар, Танзания
Едно от най-фотогеничните и изолирани кулинарни кътчета, The Rock се намира върху самотна скала в Индийския океан край бреговете на Мичамви Пингве, Занзибар. Достъпен пеша при отлив или с лодка при прилив, ресторантът предлага свежа морска кухня, поднесена на фона на незабравим океански изглед. Броят на местата е ограничен, а преживяването е толкова уникално, колкото и локацията.

На ръба на цивилизацията: 5-те най-отдалечените ресторанти в света

3. Koks, Фарьорски острови
Koks е отличен с две звезди Michelin и се намира в едноименния домейн край езерото Лейнавантсватн, в едно от най-отдалечените места на Фарьорските острови. За да стигнат дотам, гостите преминават през сурови планински пейзажи и често бурно време, но усилието се възнаграждава с уникална интерпретация на северната кухня – ферментирали продукти, прясна риба и месо от местни видове. Koks съчетава традиции и иновации в изолирана, но уютна атмосфера.

4. The Grotto, Кох Яо Ной, Тайланд
Ресторантът The Grotto е разположен в естествена варовикова пещера на плажа на остров Кох Яо Ной. Достъпът до острова е само с лодка от Пукет или Краби, а самата локация прави преживяването незабравимо. Менюто залага на морски дарове и тайландски специалитети, поднесени буквално под сенките на древни скални образувания.

5. The Sunland Baobab, Южна Африка
Ресторантът е разположен в кухината на 6000-годишно баобабово дърво в провинция Лимпопо, близо до националния парк Мапунгубве. До това магическо място се стига само след часове път през саваната. Менюто е вдъхновено от местната кухня, а атмосферата – неповторима: вечеря сред стените на живо дърво, под звездите на южното небе.

Тези пет ресторанта доказват, че за изтънченото небце няма граници. За ентусиастите, които са готови да излязат далеч извън зоната си на комфорт, всяко от тези места предлага не само гурме удоволствия, но и автентично приключение, което се помни цял живот.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    3 0 Отговор
    И на "Последния софиянец " кръчмето ....в Ботунец !!!

    13:17 07.08.2025

  • 2 от умната писарка се схваща

    2 3 Отговор
    5-те най-евтини ресторанти в света
    в русофоборсушки крипто копейки

    13:18 07.08.2025